​Типтроником по стептронику

Ведь коленвал двигателя вращается с частотой от 600 до 6 500 оборотов в минуту, а колеса раскручиваются от 0 до 1 700 об⁄мин при разгоне до 200 км⁄час. Приспособить эти обороты друг к другу помогает КПП. Бывают коробки механические и автоматические. Это всем известно, но, рискуя быть подвергнутым остракизму со стороны знатоков, позволю себе рассказать о некоторых особенностях тех и других, тем более замечено: знание «матчасти» и, соответственно, процессов, происходящих в недрах любимого автомобиля, у многих «специалистов», мягко говоря, страдает.

Неофит может спросить: у вас типтроник или механика? Автолюбитель не знает, что такое вариатор. А водитель с многолетним стажем за рулем «нивы» считает, что рычагом «раздатки» у его «проходимца» включается передний мост. Для тех, кто не знает: типтроник – это разновидность автоматической КПП на «ауди», про вариатор мы поговорим ниже, «нива» имеет постоянный полный привод, а рычагом включается блокировка межосевого дифференциала, превращая его в «интеграл» (шутка). Далеко не все сервисмены адекватно разбираются в свойствах моторного масла. Но у них есть опыт, «сын ошибок трудных». И, опираясь на их наработки и некоторые собственные познания, рискну провести небольшой ликбез.

Сначала МКПП, или механика. На­дежный посредник, берущий самые малые «проценты» в виде механичес­ких потерь. Вроде уходящая натура, но с учетом сегодняшних реалий – очень даже выгодный вариант. Не для больших городов, конечно, с их пробками, которые дорожные полицейские стыдливо называют «задержками». Но мы в курсе, что задержки бывают у АКПП, а авто на механике существенно дешевле не только само по себе, но и в эксплуатации. Ниже расход топ­лива, реже нужно менять масло в коробке, да и стоит эта операция гораздо меньше. Даже на тормозных колодках можно сэкономить: ведь такая трансмиссия позволяет тормозить двигателем, и тормозные механизмы изнашиваются меньше.

Одно плохо: неумелый водитель легко может «замучить» двигатель, выбрав неправильную передачу. Поэтому нужно вооружиться знаниями об оборотах максимального крутящего момента и максимальной же мощности. Зато в руках водителя умелого такая машина будет и послуш­ной, и безопасной. Представьте такую ситуацию: в горах на крутом спуске у автомобиля перегрелись тормоза. Шофер вспоминает навыки дедовской езды, дает перегазовку, подтыкает низшую передачу (а может, и без этого приема «воткнется») и сохраняет контроль над машиной. В случае с автоматом, если авто не позволяет вручную перещелкивать передачи (а может, и это не поможет), останется только судорожно дергать за «ручник» (спасет ли?). Вот так мы и подошли к трансмиссии автоматической.

Многие не заморачиваются: автомат и автомат… На самом деле таковых насчитывается несколько видов.

Во-первых, роботы, коих тоже есть несколько разновидностей. Например, на «Тойоте-Королле» прошлого поколения «роботизация» заключалась в установке на механику актуатора, который переклю­чал передачи вместо водителя. Соответственно, органы управления были как на обычной АКПП. Но получилось не очень надежно, и в следующее поколение этой модели установили вариатор. У «фольксвагенов» вообще почти гениальная по конструкции DSG имеет два сцепления и способна переключаться без разрыва потока крутящего момента. Но гладко было на бумаге, а на деле такое устройство не очень нравится владельцам: допуская рывки в некоторых условиях движения, оно не отличается долговечностью и очень дорого.

Во-вторых, самый популярный вариант, выросший из гидромеханики и обросший сейчас всяческой электроникой. А именно: «традиционная» АКПП, состоящая из гидротрансформатора, выполняющего роль сцепления (то есть механическая связь между двигателем и колесами фактически отсутствует, что влечет за собой большие потери и увеличивает расход топлива), и планетарной передачи с фрикцио­нами. Такие устройства при грамотной эксплуатации удобны, не перегружают двигатель, плавно переключаются и имеют большой ресурс. Позволяют передавать значительный крутящий момент. Щадят двигатель. Изучены механиками и вполне ремонтопригодны. Недостаток – не экономичны.

Еще один тип – это вариатор, или CVT. Очень интересное предложение, ведь в этом случае изменение передаточного отношения происходит бесступенчато. Теоретически такой «проводник вращающего момента» – самый лучший друг двигателя. Клиновый ремень соединяет ведущий и ведомый шкивы, которые способны разнонаправленно сдвигаться-раздвигаться. Соответственно, если на ведущем ремень уходит на меньший радиус, то на ведомом – на больший, и наоборот.

Такая передача, кстати, была на советских комбайнах типа СК-4, «Нива». Очень просто и абсолютно ненадежно. С тех пор от устройства остался только принцип действия. Ныне это высокотехнологичный агрегат с металлическим наборным ремнем толкающего типа, насосом, гидроблоком и управляющей электроникой. Прецизионное устройство, требующее очень качественной и дорогой рабочей жидкости и весьма деликатной эксплуатации, которое сейчас автопроизводители, особенно японские, обожают устанавливать на кроссоверы, уменьшая тем самым их проходимость. В первые годы случались поломки CVT. Сейчас накоплен опыт, и можно дать советы по эксплуатации, которые позволят продлить их ресурс вплоть (говорят) до 300 тыс. км. Эти же рекомендации в большей или меньшей степени относятся к обычным, т. е. гидромеханическим АКПП.

Итак. Прочитайте внимательно инструкцию.

Там написано, что переключаться после движения вперед на задний ход можно только после полной остановки автомобиля, и наоборот. Это закон. Но есть еще нюансы. Если вы двигались на подъем и вынужденно остановились, не допускайте откатывания назад при включенном D.

Если ваша машина не оснащена ассистентом для трогания в гору, поставьте ее на «ручник» и отпус­кайте его, только добавив газу, чтобы она пошла сразу вперед. Либо включите R и спуститесь вниз. Помните, что вариатор не любит чрезмерных нагрузок, поэтому хорошо подумайте, стоит ли заниматься буксировкой, а если вы паркуетесь задним или передним ходом «колесами в бордюр», не допускайте обратного импульса.

При парковке на уклоне переведите рычаг в положение N, затяните ручник и только потом пе­редвиньте в P. Лучше приучить себя пользоваться таким алгоритмом всегда! Прогревайте коробку в холодное время года перед началом движения. Если есть возможность, двигайтесь первые сотни метров с небольшой скоростью. Не допус­кайте резких стартов с места. Лучше «пришпорить» авто, когда оно набрало уже какую-то скорость. Не очень хорошо долго двигаться с максимальной скоростью.

Больной вопрос – замена рабочей жидкости. У разных марок рег­ламент разнится, даже если стоит вариатор одной модели. Например, у «ниссана» и «мицубиси» он фирмы Jatco. В ниссановской инструкции смутно намекается про сервисменов, что надо что-то проверять, в дилерском центре говорят о замене через 60 000 км, а ребята, которые занимаются ремонтом и обслуживанием таких агрегатов, вообще рекомендуют делать это через 40 000 км. Операция отнюдь не дешева… И нужно не забыть обнулить счетчик старения масла в автомобильных «мозгах» (хотя некоторые утверждают, что это вопрос спорный).

Резюме таково: если вы не ленивый житель не мегаполиса и хотите сэкономить – покупайте механику. Ежели часто стоите в пробках, не собираетесь таскать за собой прицеп и лезть в грязь – берите вариатор. А если комфортная езда для вас важнее топливной экономичности, то выбор – традиционный автомат.