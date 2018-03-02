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Типтроником по стептронику
Игорь Бургандинов
Ведь коленвал двигателя вращается с частотой от 600 до 6 500 оборотов в минуту, а колеса раскручиваются от 0 до 1 700 об⁄мин при разгоне до 200 км⁄час. Приспособить эти обороты друг к другу помогает КПП. Бывают коробки механические и автоматические. Это всем известно, но, рискуя быть подвергнутым остракизму со стороны знатоков, позволю себе рассказать о некоторых особенностях тех и других, тем более замечено: знание «матчасти» и, соответственно, процессов, происходящих в недрах любимого автомобиля, у многих «специалистов», мягко говоря, страдает.