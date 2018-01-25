Тишь библиотек

Качество VS количество
Первым об этом заговорил аким области Булат Бакауов. В череде итоговых коллегий в конце 2017 года обсуждали и культурную сферу. Глава региона не хвалил своих подчиненных, а задавал им вполне резонные вопросы.
Депутаты областного маслихата и представители службы внутреннего аудита, побывав во всех городах и районах, отмечали отсутствие системной работы с населением, пустующие залы… Предметной критике подверглась и работа библиотек, особенно павлодарских. Булат Бакауов заметил, что, по данным аудита, есть библиотека, где последний посетитель датировался февралем 2017 года. И задал вроде резонный вопрос: если одни не хотят читать, а другие – работать, так, может, стоит оптимизировать какие-то организации? Тем более с учетом темпов цифровизации.
– Сколько библиотек в городе расположены в трехкомнатных квартирах? – продолжил глава области.
– Если тренд ушел, давайте сделаем большую библиотеку. Зачем содержать работников и само учреждение, если нет читателей?
У нас идет обновление фонда, имеются необоснованные бюджетные расходы. Может, нужно заняться оптимизацией неэффективных затрат, проанализировать всю систему? Все это не значит – закрыть, убрать и забыть, а значит – понять, что сделать, чтобы молодежь пошла в библиотеки.
Эти слова были обращены в первую очередь к руководителю управления культуры, архивов и документации Ардаку Райымбекову. Аким посоветовал ему изучить мнение заинтересованных людей, почитать блог, в течение двух месяцев составить план оптимизации и улучшить качество работы.
Лучше меньше, да лучше
– Когда мы говорим об оптимизации библиотек, многие невольно думают о сокращении учреждений, – рассказал нашей газете Ардак Райымбеков. – Но это подразумевает укрупнение библиотек без сокращения людей, фондов. Наша задача – сделать библиотеку современной, оснащенной литературой, компьютерной техникой, Интернетом, специальными программами, с коворкинг-центром. Это помещение, особая зона, где люди могли бы отдохнуть, заняться не только чтением.
Библиотека должна стать «интеллектуальным домом культуры», для чего в первую очередь нужна площадь.
– Вы считаете, что, когда такие библиотеки будут созданы, люди туда пойдут не за книгой, а за вайфаем? – задаю встречный вопрос.
– Там будут учтены интересы разных групп населения. Даже если сейчас мы работающую библиотеку оснастим компьютерами, техникой, то там и 15 человек не поместятся. Задача – расширить площадь. Она должна соответствовать статусу библиотеки. Мы создадим коворкинг-центр и в нем клубы по интересам: можно будет не только почитать книгу, но и посмотреть фильм, послушать музыку… Библиотекари сами жалуются, что к ним приходят 20 человек на мероприятие и впритык сидят, – отвечает Ардак Райымбеков.
– А как же быть с теми, кто идет в библиотеку не за удобством, а за новой книгой? – спрашиваю у собеседника. – Таким ведь куда важнее, чтобы обновлялся фонд, чтобы была современная литература.
– Ну, если так рассуждать, то можно просто открыть 30 точек книговыдачи вместо нынешних 15 библиотек, сделать их еще меньше по площади, – говорит Ардак Райымбеков. – Но у нас был такой горький опыт. Например, в Баянаульском районе в маленьких селах закрывали в свое время библиотеки, оставив просто книговыдачу. И люди возмущались: почему мы не можем прийти в читальный зал, организовать мероприятие там? Кстати, когда сельчане узнали о проекте «Библионочь» в Павлодаре, сразу попросили: нам нужно то же самое! Проблема сейчас состоит в том, что сами библиотекари не совсем готовы к изменениям, но это веление времени.
А обновление фондов происходит из двух источников – по государственному заказу и из местного бюджета. Согласен, мнение читателей стоит учитывать, поэтому напишем соответствующее письмо в республиканские структуры, будем корректировать закупки из собственных средств. Из областного бюджета в прошлом году выделено 6 миллионов тенге на приобретение фондов, в том числе миллион для нужд незрячих граждан, в городах и районах – от миллиона до трех.
– У вас есть четкий план предстоящих действий?
– Предполагаем, что сделаем 6 библиотек в микрорайонах и плюс городская центральная. Скорее всего, начнем с какого-то одного укрупнения. Например, в бывшем микрорайоне «Алюминстрой» у нас 3 библиотеки, там сейчас идет бурное строительство современного микрорайона «Сарыарка». Допустим, в одном новом доме мы могли бы предусмотреть для библиотеки большое помещение – полностью 1-й этаж (по такому принципу там выделили помещение для технической школы). Пока рассматриваем варианты, до марта должны предложить свое видение руководству области.
Мое мнение: если мы укрупним учреждения и создадим соответствующие условия, то больше посещаемость будет. По существующим рекомендациям библиотека в городе должна быть доступна для населения в радиусе 3–5 километров – это 20–30 минут ходьбы. Все это постараемся выдержать. Заверяем, что сотрудники уволены не будут: мы укрупняем учреждения, а нормативы по числу жителей на одного библиотекаря никто не отменял.
Понятно, что техперсонал может быть сокращен, но надо меняться, а не сидеть на месте.
Глас народа
Думаю, что читателям будут интересны мнения и тех, у кого несколько иной взгляд на ситуацию.
– Конечно, тема оптимизации библиотек для нас сейчас сверхактуальна, тем более что мы уже в 90-х ее проходили, и ничего хорошего она нам не принесла, – говорит заведующая массовой библиотекой № 10 Ирина Абрамова. – Надеемся, сейчас будут проводить модернизацию с учетом мнений читателей.
У нас 3 библиотечных работника, включая меня, 3 сторожа и техничка. А читателей – чуть более 3 тысяч, в основном жители нашего микрорайона. Но рядом с нами есть суд, поэтому многие заходят в перерывах между заседаниями. Старики, дети посещают нас регулярно – для них библиотека едва ли не единственное бесплатное учреждение в микрорайоне. Они не только читают, а играют в настольные игры, рисуют, мы проводим множество тематических мероприятий.
Читатели говорят, что не поедут в центр города за книгой. Почему магазины у нас действительно в шаговой доступности, а библиотеку придется искать?
Может, не нужно укрупнять абсолютно все библиотеки, а переоснастить те, которые работают хорошо? Мы готовы сделать фонды (а это более 26 тысяч экземпляров) открытыми для читателей. Но у нас старые стеллажи, которые стыдно показывать. Действительно, в мебель, оборудование нужно вложиться, и в фонд, естественно, тоже.
Да, нам поступают новые книги, много тех, что рассказывают о нашей столице, о становлении Казахстана, – все они красочные, мы делаем выставки. Статья Президента «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» – для нас руководство к действию. Для обозначенной работы есть все условия. Но, бывает, мы не можем помочь читателю, особенно молодому, который ищет последний бестселлер, – его у нас попросту нет…
Мне кажется, важнее сейчас заняться подготовкой кадров. Профессиональных библиотекарей осталось мало, молодежь может изменить работу библиотек, но ее нужно заинтересовать.
– Однозначно, библиотеки должны быть в шаговой доступности, иначе мы рискуем потерять читателя, – считает поэт, журналист Елена Игнатовская. – Современная читательская аудитория – это в основном дети, студенты и пенсионеры, для многих из них маршрут передвижения по городу ограничен возможностями, и новый библиотечный «монстр» может отпугнуть многих из них.
В бизнесе сегодня в моде аутсорсинг – разукрупнение больших предприятий с целью повышения их конкурентоспособности. Создание библиотечного монополиста сделает его неповоротливым, скучным и ленивым. Сейчас в каждой библиотеке свой план работы, свои оригинальные мероприятия, сотрудники борются за нового читателя. Отсутствие конкуренции (зачем, если библиотека одна, а не 3) не даст читателю права выбора.
Процесс укрупнения в культуре, просвещении – шаг на пути к уничтожению. Не делаем же мы один театр, один музей, один танцевальный коллектив, один спортивный зал, а наоборот – радуемся, когда их в нашем городе становится все больше. У людей должен быть выбор, и книг для чтения – тоже.
Сейчас библиотечные фонды пополняются не так активно, как хотелось бы. Так, может, оптимизация библиотечного хозяйства должна коснуться не количества библиотек, а количества книг? Как мне кажется, чтобы это понять, нужно сначала закупить книги, понаблюдать, а потом делать выводы.
– Надо, чтобы называли вещи своими именами: не оптимизация, модернизация, а укрупнение, – отмечает руководитель общественного объединения «Дом географии» Александр Вервекин. – Я категорически против закрытия библиотек. Мы в «Доме географии» своими силами создаем библиотеку, обживаем ее, пытаемся выбивать гранты, чтобы купить оборудование и программу для электронного каталога. Понимаем цену создания таких учреждений. Профессиональные библиотеки создаются с гораздо более основательным финансированием.
Уверен, что сейчас не тот случай, чтобы говорить: библиотеки себя отжили. Никогда с этим не соглашусь. Могут отжить методы работы, но библиотека не должна уходить в небытие. Если будем закрывать такие учреждения, то получим целое поколение безграмотных подростков – сегодня они дети, а завтра... Это электорат, который будет выбирать руководство страны, это военнослужащие, которые будут защищать Родину, врачи, педагоги и так далее… Какой кругозор и эрудиция будут у последующих поколений? Менять нужно формы взаимодействия с читателем.
Я не считаю катастрофическим укрупнение библиотек, но все должно быть грамотно, взвешенно: не потерять фонды, не уволить людей, не выкинуть книги.
На чьей стороне цифры?
О том, что лучшие времена библиотек прошли, говорят цифры. Министерство культуры и спорта (МКС) дает такие сведения: в 1991 году в Казахстане существовали 9 001 библиотека, в 2000-м – уже лишь 3 066.
Подробный свод о работе этих учреждений ведет Агентство по статистике, по чьим данным можно проследить динамику. В 2001 году – 3 220 библиотек, чуть менее 4 млн читателей и 107,8 млн экземпляров различных фондов (книги, периодика, фото-, аудиодокументы). В 2012-м уже 4 192 библиотеки и более 4,6 млн пользователей. В 2016-м – 4 118 библиотек, более 5 млн пользователей и 118,9 млн экземпляров в фондах.
В МКС подчеркнули, что за последний год книжный фонд пополнился на 1 931 397 единиц, из них на государственном языке – 1 166 453. Ежегодно книжный фонд обновляется на 3,5%.
В Павлодаре на 1 декабря 2017 года по области числится 279 массовых библиотек, их услугами воспользовались 352 122 читателя, из них на селе – 123 876 человек. В областном центре на 15 городских и 6 пригородных филиалов приходятся 459 907 экземпляров фондов, больше 107 тыс. из них на государственном языке. По сравнению с 2016 годом эта цифра выросла на 3,5 тыс. Реальных читателей – 58 772, виртуальных – 11 007. К слову, в Центральной библиотечной системе пояснили, что примерно половина из реальных – постоянные, регулярные посетители, а остальные появляются в библиотеках благодаря разным мероприятиям.
В павлодарских библиотеках стараются идти в ногу со временем. Есть электронный каталог, оцифровано около 1 000 востребованных книг и около 4 000 краеведческих статей для формирования базы «Павлодарское Прииртышье». Познавательная литература представлена и на дисковых носителях – есть свыше 1 300 электронных изданий.
Откровенно говоря
Когда писала материал, в общем-то, были понятны позиции всех, кто высказался. Мне кажется, не стоит полностью закрывать часть библиотек, присоединяя их к другим: в микрорайонах, в шаговой доступности к школам, к спальным кварталам нужно оставить пусть небольшие, но привычные точки выдачи. Пусть это будет минимальная по площади, по коллективу организация, но она – рядом. Закрыв их, мы потеряем ту часть читателей, которая ходит туда по привычке, по велению души. Такие павлодарцы есть, а задача библиотекаря – привлечь новых читателей, подсказать нужную книгу, пригласить на тематическую встречу.
Понятна и позиция тех, кто хочет сделать библиотеку крупным центром – с комфортными зонами коворкинг-центра, с современным оборудованием и мебелью, электронной зоной, клубами по интересам. В Павлодаре есть тому пример – областная библиотека. Конечно, это своего рода отдельное книжное государство с республиканским подчинением, соответствующим бюджетом. Там много места и света, есть компьютеры и отличная техника для слабовидящих граждан, там собираются любительницы растений клуба «Фиалочка» и не только, проходят многочисленные выставки галереи «Айна»… И если наши власти готовы вложиться, подчеркнем – именно вложиться, создав еще 6 хотя бы приближенных к ней библиотек, – я только за.
Важна и финансовая сторона. Аким отмечал: зачем содержать учреждение, которое не нужно населению? Разумный взгляд, но... Вдруг, закрыв, скажем так, не такие популярные, как прежде, библиотеки, мы упустим потенциальных читателей, «оттолкнем» людей от книги? Может быть, обратиться к спонсорам, которые дают городу миллионы на ремонт набережной или другие проекты, чтобы они помогли и библиотекам?
Как представляется, именно «осовременивание» – это главная задача. Да, сегодня молодым неинтересно в библиотеке, но это не означает, что они не интересуются наукой и производством, спортом и культурой. Задача и сотрудников библиотек, и власти – изменить ситуацию.
Пусть в библиотеке будет вай-фай, кожаный диван и кофе-машина, а рядом с ними тумбы, на которых QR-коды самых популярных и мегаполезных изданий, что оцифрованы в библиотеке. И привлекать читателей, в том числе и молодых, нужно продуманным книжным фондом – и бестселлерами в красочных переплетах! За ними придут, ведь существует своеобразная мода на чтение – после фильмов, после шума в соцсетях.
Кстати, показательно и правильно, что библиотеки выходят в социальные сети. Пусть порой просто для галочки, и содержание постов, пожалуй, пока не привлечет новых клиентов (в библиотеках не любят это слово, но маркетинговые фишки можно и позаимствовать для пользы дела). Но первый шаг в Сети сделан. А руководство Центральной библиотечной системы могло бы и семинар провести, чтобы объяснить сотрудникам, как работать в Интернете.
Когда готовился материал, я беседовала с десятками людей. На сложившуюся ситуацию каждый смотрит, как говорится, со своей колокольни. В библиотеках боятся сокращений и вообще слова «оптимизация». Кто-то проходил ее в 90-х, и где-то существует «недосдача»: когда передавали фонды закрываемых библиотек оставшимся, делали это так бездарно, что пересчитать и учесть книги просто никто не успел.
Буквально недавно в мгновение ока потеряла собственное помещение Центральная детская библиотека им. А. Гайдара – ее площадь занял новый центр занятости, а гайдаровцы подселились к Библиотеке национальной литературы. Теперь же стоит вопрос: а не расформировать ли вообще эту «точку», оставив только центральную детскую…
Сейчас главное – соблюсти баланс интересов. И не столько библиотекарей и чиновников, сколько общества и государства. Баланс между готовностью вложиться в будущее и желанием рационально расходовать средства сегодня.
В процессе подготовки газетой был сделан официальный запрос в Министерство культуры и спорта. Вопросы условно делились на 2 блока: статистика и позиция ведомства по вопросу оптимизации учреждений культуры. Ответ готовился более месяца. Со мной несколько раз беседовал сотрудник министерского департамента, расспрашивая, что именно нас интересует.
А интересовало не только число библиотек, клубов, музеев в стране. Главное – какие тенденции есть в регионах, как министерство видит суть ситуации: стоит ли закрывать маловостребованные точки, реорганизовывать, модернизировать, укрупнять и так далее…
Определить позицию министерства из двух сухих абзацев крайне сложно. Привожу их без купюр. «В соответствии с Законом Республики Казахстан от 15 декабря 2006 года «О культуре», уполномоченный орган в области культуры создает условия для развития культуры народа Республики Казахстан. Вместе с тем местный исполнительный орган реализует государственную политику в области культуры, а также создает, реорганизует, ликвидирует государственные организации культуры области, города республиканского значения и столицы в сфере театрального, циркового, музыкального искусства и киноискусства, культурно-досуговой деятельности и народного творчества, библиотечного и музейного дела в установленном законодательством Республики Казахстан порядке по согласованию с уполномоченным органом.
Кроме того, местный исполнительный орган поддерживает и координирует деятельность государственных организаций культуры области, города республиканского значения, столицы по развитию театрального, циркового, музыкального искусства и киноискусства, культурно-досуговой деятельности и народного творчества, библиотечного и музейного дела, обеспечивает деятельность учреждений области, города республиканского значения и столицы в области культуры».
Были в запросе газеты вопросы, которые касались сельских учреждений культуры, в том числе библиотек, и ответ здесь оказался чуть более содержательным. Но рассказать обо всем в одной публикации невозможно. Может быть, в живом диалоге чиновники хотя бы высказали личную точку зрения, и официальный ответ тогда не показался бы мне пустым. Но сейчас мы имеем то, что имеем. Неужели Министерству культуры и спорта все равно, кто и что закрывает?!
И потому даже порадовало отношение павлодарских властей: информация доступна, комментарии дают и по телефону, и при личной встрече и свое мнение высказывают. Видимо, и к диалогу с обществом готовы.