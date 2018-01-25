Тишь библиотек

Качество VS количество

Первым об этом заговорил аким области Булат Бакауов. В череде итоговых коллегий в конце 2017 года обсуждали и культурную сферу. Глава региона не хвалил своих подчиненных, а задавал им вполне резонные вопросы.

Депутаты областного маслихата и представители службы внутреннего аудита, побывав во всех городах и районах, отмечали отсутствие системной работы с населением, пустующие залы… Предметной критике подверглась и работа библиотек, особенно павлодарских. Булат Бакауов заметил, что, по данным аудита, есть библиотека, где последний посетитель датировался февралем 2017 года. И задал вроде резонный вопрос: если одни не хотят читать, а другие – работать, так, может, стоит оптимизировать какие-то организации? Тем более с учетом темпов цифровизации.

– Сколько библиотек в городе расположены в трехкомнатных квартирах? – продолжил глава области.

– Если тренд ушел, давайте сделаем большую библиотеку. Зачем содержать работников и само учреждение, если нет читателей?

У нас идет обновление фонда, имеются необоснованные бюджетные расходы. Может, нужно заняться оптимизацией неэффективных затрат, проанализировать всю систему? Все это не значит – закрыть, убрать и забыть, а значит – понять, что сделать, чтобы молодежь пошла в библиотеки.

Эти слова были обращены в первую очередь к руководителю управления культуры, архивов и документации Ардаку Райымбекову. Аким посоветовал ему изучить мнение заинтересованных людей, почитать блог, в течение двух месяцев составить план оптимизации и улучшить качество работы.

Лучше меньше, да лучше

– Когда мы говорим об оптимизации библиотек, многие невольно думают о сокращении учреждений, – рассказал нашей газете Ардак Райымбеков. – Но это подразумевает укрупнение библиотек без сокращения людей, фондов. Наша задача – сделать библиотеку современной, оснащенной литературой, компьютерной техникой, Интернетом, специальными программами, с коворкинг-центром. Это помещение, особая зона, где люди могли бы отдохнуть, заняться не только чтением.

Библиотека должна стать «интеллектуальным домом культуры», для чего в первую очередь нужна площадь.

– Вы считаете, что, когда такие библиотеки будут созданы, люди туда пойдут не за книгой, а за вайфаем? – задаю встречный вопрос.

– Там будут учтены интересы разных групп населения. Даже если сейчас мы работающую биб­лиотеку оснастим компьютерами, техникой, то там и 15 человек не поместятся. Задача – расширить площадь. Она должна соответствовать статусу библиотеки. Мы создадим коворкинг-центр и в нем клубы по интересам: можно будет не только почитать книгу, но и пос­мотреть фильм, послушать музыку… Библио­текари сами жалуются, что к ним приходят 20 человек на мероприятие и впритык сидят, – отвечает Ардак Райымбеков.

– А как же быть с теми, кто идет в библиотеку не за удобством, а за новой книгой? – спрашиваю у собеседника. – Таким ведь куда важнее, чтобы обновлялся фонд, чтобы была современная литература.

– Ну, если так рассуждать, то можно просто открыть 30 точек книговыдачи вместо нынешних 15 библиотек, сделать их еще меньше по площади, – говорит Ардак Райымбеков. – Но у нас был такой горький опыт. Например, в Баян­аульском районе в маленьких селах закрывали в свое время библиотеки, оставив просто книговыдачу. И люди возмущались: почему мы не можем прийти в читальный зал, организовать мероприятие там? Кстати, когда сельчане узнали о проекте «Библионочь» в Павлодаре, сразу попросили: нам нужно то же самое! Проблема сейчас состоит в том, что сами библиотекари не совсем готовы к изменениям, но это веление времени.

А обновление фондов происходит из двух источников – по государст­венному заказу и из местного бюджета. Согласен, мнение читателей стоит учитывать, поэтому напишем соответствую­щее письмо в республиканские структуры, будем корректировать закупки из собственных средств. Из областного бюджета в прошлом году выделено 6 миллионов тенге на приобретение фондов, в том чис­ле миллион для нужд незрячих граждан, в городах и районах – от миллиона до трех.

– У вас есть четкий план предстоящих действий?

– Предполагаем, что сделаем 6 биб­лиотек в микрорайонах и плюс городская центральная. Скорее всего, начнем с какого-то одного укрупнения. Например, в бывшем микрорайоне «Алюминстрой» у нас 3 библиотеки, там сейчас идет бурное строительство современного микрорайона «Сарыарка». Допустим, в одном новом доме мы могли бы предусмотреть для библиотеки большое помещение – полностью 1-й этаж (по такому принципу там выделили помещение для технической школы). Пока рассматриваем варианты, до марта должны предложить свое видение руководству области.

Мое мнение: если мы укрупним учреждения и создадим соответствующие условия, то больше посещаемость будет. По существующим рекомендациям библиотека в городе должна быть доступна для населения в радиусе 3–5 километ­ров – это 20–30 минут ходьбы. Все это постараемся выдержать. Заверяем, что сотрудники уволены не будут: мы укрупняем учреждения, а нормативы по числу жителей на одного библиотекаря никто не отменял.

Понятно, что техперсонал может быть сокращен, но надо меняться, а не сидеть на месте.

Глас народа

Думаю, что читателям будут интересны мнения и тех, у кого нес­колько иной взгляд на ситуацию.

– Конечно, тема оптимизации библиотек для нас сейчас сверх­актуальна, тем более что мы уже в 90-х ее проходили, и ничего хорошего она нам не принесла, – говорит заведующая массовой библиотекой № 10 Ирина Абрамова. – Надеемся, сейчас будут проводить модернизацию с учетом мнений читателей.

У нас 3 библиотечных работника, включая меня, 3 сторожа и техничка. А читателей – чуть более 3 тысяч, в основном жители нашего микрорайона. Но рядом с нами есть суд, поэтому многие заходят в перерывах между заседаниями. Старики, дети посещают нас регулярно – для них библиотека едва ли не единственное бесплатное учреждение в микрорайоне. Они не только читают, а играют в настольные игры, рисуют, мы проводим множество тематичес­ких мероприятий.

Читатели говорят, что не поедут в центр города за книгой. Почему магазины у нас действительно в шаговой доступности, а библиотеку придется искать?

Может, не нужно укрупнять абсолютно все библиотеки, а переоснастить те, которые работают хорошо? Мы готовы сделать фонды (а это более 26 тысяч экземпляров) открытыми для читателей. Но у нас старые стеллажи, которые стыдно показывать. Действительно, в мебель, оборудование нужно вложиться, и в фонд, естест­венно, тоже.

Да, нам поступают новые книги, много тех, что рассказывают о нашей столице, о становлении Казахстана, – все они красочные, мы делаем выставки. Статья Президента «Взгляд в будущее: модернизация общественного соз­нания» – для нас руководство к действию. Для обозначенной работы есть все условия. Но, бывает, мы не можем помочь читателю, особенно молодому, который ищет последний бестселлер, – его у нас попросту нет…

Мне кажется, важнее сейчас заняться подготовкой кадров. Профессиональных библиотекарей осталось мало, молодежь может изменить работу библиотек, но ее нужно заинтересовать.

– Однозначно, библиотеки должны быть в шаговой доступности, иначе мы рискуем потерять читателя, – считает поэт, журналист Елена Игнатовская. – Современная читательская аудитория – это в основном дети, студенты и пенсионеры, для многих из них маршрут передвижения по городу ограничен возможностями, и новый библиотечный «монстр» может отпугнуть многих из них.

В бизнесе сегодня в моде аутсорсинг – разукрупнение больших предприятий с целью повышения их конкурентоспособности. Создание библиотечного монополиста сделает его неповоротливым, скучным и ленивым. Сейчас в каждой библиотеке свой план работы, свои оригинальные мероприятия, сотрудники борются за нового читателя. Отсутствие конкуренции (зачем, если библиотека одна, а не 3) не даст читателю права выбора.

Процесс укрупнения в культуре, просвещении – шаг на пути к уничтожению. Не делаем же мы один театр, один музей, один танцевальный коллектив, один спортивный зал, а наоборот – радуемся, когда их в нашем городе становится все больше. У людей должен быть выбор, и книг для чтения – тоже.

Сейчас библиотечные фонды пополняются не так активно, как хотелось бы. Так, может, оптимизация библиотечного хозяйства должна коснуться не количества библиотек, а количества книг? Как мне кажется, чтобы это понять, нужно сначала закупить книги, понаблюдать, а потом делать выводы.

– Надо, чтобы называли вещи своими именами: не оптимизация, модернизация, а укрупнение, – отмечает руководитель общественного объединения «Дом географии» Александр Вервекин. – Я категорически против закрытия библиотек. Мы в «Доме географии» своими силами создаем биб­лиотеку, обживаем ее, пытаемся выбивать гранты, чтобы купить оборудование и программу для электронного каталога. Понимаем цену создания таких учреждений. Профессиональные библиотеки создаются с гораздо более основательным финансированием.

Уверен, что сейчас не тот случай, чтобы говорить: библиотеки себя отжили. Никогда с этим не соглашусь. Могут отжить методы работы, но библиотека не должна уходить в небытие. Если будем закрывать такие учреждения, то получим целое поколение безграмотных подростков – сегодня они дети, а завтра... Это электорат, который будет выбирать руководство страны, это военнослужащие, которые будут защищать Родину, врачи, педагоги и так далее… Какой кругозор и эрудиция будут у последующих поколений? Менять нужно формы взаимодействия с читателем.

Я не считаю катастрофическим укрупнение библиотек, но все должно быть грамотно, взвешенно: не потерять фонды, не уволить людей, не выкинуть книги.

На чьей стороне цифры?

О том, что лучшие времена биб­лиотек прошли, говорят цифры. Министерство культуры и спорта (МКС) дает такие сведения: в 1991 году в Казахстане сущест­вовали 9 001 библиотека, в ­2000-м – уже лишь 3 066.

Подробный свод о работе этих учреждений ведет Агентство по статистике, по чьим данным можно проследить динамику. В 2001 году – 3 220 библиотек, чуть менее 4 млн читателей и 107,8 млн экземпляров различных фондов (книги, перио­дика, фото-, аудиодокументы). В 2012-м уже 4 192 биб­лиотеки и более 4,6 млн пользователей. В 2016-м – 4 118 библиотек, более 5 млн пользователей и 118,9 млн экземпляров в фондах.

В МКС подчеркнули, что за пос­ледний год книжный фонд пополнился на 1 931 397 единиц, из них на государственном языке – 1 166 453. Ежегодно книжный фонд обновляется на 3,5%.

В Павлодаре на 1 декабря 2017 года по области числится 279 массовых библиотек, их услугами воспользовались 352 122 читателя, из них на селе – 123 876 человек. В областном центре на 15 городских и 6 пригородных филиалов приходятся 459 907 экземпляров фондов, больше 107 тыс. из них на государственном языке. По сравнению с 2016 годом эта цифра выросла на 3,5 тыс. Реальных читателей – 58 772, виртуальных – 11 007. К слову, в Центральной библиотечной системе пояснили, что примерно половина из реальных – постоянные, регулярные посетители, а остальные появляются в библиотеках благодаря разным мероприятиям.

В павлодарских библиотеках стараются идти в ногу со временем. Есть электронный каталог, оцифровано около 1 000 востребованных книг и около 4 000 крае­ведческих статей для формирования базы «Павлодарское Прииртышье». Познавательная литература представлена и на дисковых носителях – есть свыше 1 300 электронных изданий.

Откровенно говоря

Когда писала материал, в общем-то, были понятны позиции всех, кто высказался. Мне кажется, не стоит полностью закрывать часть библиотек, присоединяя их к другим: в микрорайонах, в шаговой доступности к школам, к спальным кварталам нужно оставить пусть небольшие, но привычные точки выдачи. Пусть это будет минимальная по площади, по коллективу организация, но она – рядом. Закрыв их, мы потеряем ту часть читателей, которая ходит туда по привычке, по велению души. Такие павлодарцы есть, а задача библиотекаря – привлечь новых читателей, подсказать нужную книгу, пригласить на тематичес­кую встречу.

Понятна и позиция тех, кто хочет сделать библиотеку крупным центром – с комфортными зонами коворкинг-центра, с современным оборудованием и мебелью, электронной зоной, клубами по интересам. В Павлодаре есть тому пример – областная библиотека. Конечно, это своего рода отдельное книжное государство с республиканским подчинением, соответствующим бюджетом. Там много места и света, есть компьютеры и отличная техника для слабовидящих граждан, там собираются любительницы растений клуба «Фиалочка» и не только, проходят многочисленные выставки галереи «Айна»… И если наши власти готовы вложиться, подчеркнем – именно вложиться, создав еще 6 хотя бы приближенных к ней библиотек, – я только за.

Важна и финансовая сторона. Аким отмечал: зачем содержать учреждение, которое не нужно населению? Разумный взгляд, но... Вдруг, закрыв, скажем так, не такие популярные, как преж­де, библиотеки, мы упустим потен­циальных читателей, «оттолкнем» людей от книги? Может быть, обратиться к спонсорам, которые дают городу миллионы на ремонт набережной или другие проекты, чтобы они помогли и библиотекам?

Как представляется, именно «осовременивание» – это главная задача. Да, сегодня молодым неинтересно в библиотеке, но это не означает, что они не интересуются наукой и производством, спортом и культурой. Задача и сотрудников библиотек, и власти – изменить ситуацию.

Пусть в библиотеке будет вай-фай, кожаный диван и кофе-машина, а рядом с ними тумбы, на которых QR-коды самых популярных и мегаполезных изданий, что оцифрованы в библиотеке. И привлекать читателей, в том числе и молодых, нужно продуманным книжным фондом – и бестселлерами в красочных переплетах! За ними придут, ведь существует своеобразная мода на чтение – после фильмов, после шума в соцсетях.

Кстати, показательно и правильно, что библиотеки выходят в социальные сети. Пусть порой просто для галочки, и содержание постов, пожалуй, пока не привлечет новых клиентов (в библиотеках не любят это слово, но маркетинговые фишки можно и позаимствовать для пользы дела). Но первый шаг в Сети сделан. А руководство Центральной библиотечной системы могло бы и семинар провести, чтобы объяс­нить сотрудникам, как работать в Интернете.

Когда готовился материал, я беседовала с десятками людей. На сложившуюся ситуацию каждый смотрит, как говорится, со своей колокольни. В библиотеках боятся сокращений и вообще слова «оптимизация». Кто-то проходил ее в 90-х, и где-то существует «недо­сдача»: когда передавали фонды закрываемых библиотек оставшимся, делали это так бездарно, что пересчитать и учесть книги просто никто не успел.

Буквально недавно в мгновение ока потеряла собственное помещение Центральная детская библио­тека им. А. Гайдара – ее площадь занял новый центр занятости, а гайдаровцы подселились к Биб­лиотеке национальной литературы. Теперь же стоит вопрос: а не расформировать ли вообще эту «точку», оставив только цент­ральную детскую…

Сейчас главное – соблюсти баланс интересов. И не столько биб­лиотекарей и чиновников, сколько общества и государства. Баланс между готовностью вложиться в будущее и желанием рационально расходовать средства сегодня.

В процессе подготовки газетой был сделан официальный запрос в Министерство культуры и спорта. Вопросы условно делились на 2 блока: статистика и позиция ведомства по вопросу оптимизации учреждений культуры. Ответ готовился более месяца. Со мной несколько раз беседовал сотрудник министерского департамента, расспрашивая, что именно нас интересует.

А интересовало не только чис­ло библиотек, клубов, музеев в стране. Главное – какие тенденции есть в регионах, как министерство видит суть ситуации: стоит ли закрывать маловостребованные точки, реорганизовывать, модернизировать, укрупнять и так далее…

Определить позицию минис­терства из двух сухих абзацев крайне сложно. Привожу их без купюр. «В соответствии с Законом Республики Казахстан от 15 декабря 2006 года «О культуре», уполномоченный орган в облас­ти культуры создает условия для развития культуры народа Республики Казахстан. Вместе с тем местный исполнительный орган реализует государственную политику в области культуры, а также создает, реорганизует, ликвидирует государственные организации культуры области, города республиканского значения и столицы в сфере театрального, циркового, музыкального искусства и киноискусства, культурно-досуговой деятельности и народного творчества, библиотечного и музейного дела в установленном законодательством Республики Казахстан порядке по согласованию с уполномоченным органом.

Кроме того, местный исполнительный орган поддерживает и координирует деятельность государственных организаций культуры области, города респуб­ликанского значения, столицы по развитию театрального, циркового, музыкального искусства и киноискусства, культурно-досуговой деятельности и народного творчества, библиотечного и музейного дела, обеспечивает деятельность учреждений области, города республиканского значения и столицы в области культуры».

Были в запросе газеты вопросы, которые касались сельских учреж­дений культуры, в том числе библиотек, и ответ здесь оказался чуть более содержательным. Но рассказать обо всем в одной публикации невозможно. Может быть, в живом диалоге чиновники хотя бы высказали личную точку зрения, и официаль­ный ответ тогда не показался бы мне пустым. Но сейчас мы имеем то, что имеем. Неужели Министерству культуры и спорта все равно, кто и что закрывает?!

И потому даже порадовало отношение павлодарских властей: информация доступна, комментарии дают и по телефону, и при личной встрече и свое мнение выс­казывают. Видимо, и к диалогу с обществом готовы.