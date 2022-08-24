Тише едешь – дальше будешь

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Насихат Оркушпаева

Итоги республиканского месячника «Безопасная дорога» подвели представители Комитета административной полиции МВД Казахстана.

Ежегодно казахстанские полицейские пытаются снизить печальную статистику гибели людей на дорогах. Вот и в этом году с середины июля сотрудники ДП городов и регионов страны несли усиленную службу на внутренних и республиканских трассах, дабы в очередной раз напомнить водителям о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Полицейские не только проверяли техническое состояние машин, наличие необходимых документов, но и раздавали участникам дорожного движения брошюры, буклеты.

– За семь месяцев этого года выявлено 1 136 дорожно-транспорт­ных происшествий, в результате которых погибли 156 человек, 1 442 получили ранения. Есть в этом числе и пешеходы, которые переходят проезжую часть в неположенных местах. В этом году погибли 308 пешеходов, 2 168 получили ранения, – рассказал на брифинге в МВД исполняющий обязанности председателя Комитета административной полиции МВД РК Жандос Мураталиев.

Профилактика нарушений правил дорожного движения, как известно, играет особую роль в обеспечении безопасности на трассах. С 19 по 21 августа проведены массовые рейды полицейских совместно с представителями СМИ и блогерами. В итоге выявлено более 31 тыс. нарушений ПДД.

– 18 августа завершилась акция «Безопасная дорога», направленная на предупреждение дорожно-транспортных происшествий и грубых нарушений правил дорожного движения. Она была направлена не только на выявление нарушений правил дорожного движения, но и на обеспечение правопорядка, – отметил спикер.

За весь период месячника выявлено более 51 тыс. фактов нарушений ПДД. В большинстве они связаны с несоблюдением скоростного режима, нарушением правил маневрирования, незаконным переоборудованием транс­портных средств, отсутствием страховки и так далее.

К слову, в рамках месячника «Безопасная дорога» отличились жамбылские полицейские. Они провели шоковую терапию для водителей. По улицам Тараза и республиканской трассе проехал эвакуатор с разбитым в ДТП автомобилем, на крыше которого стоял некто, напоминающий смерть с косой, и всем своим видом демонст­рировал, что низкая дисциплина и безответственность тех, кто за рулем, может привести к трагедии.

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