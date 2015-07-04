Титан Свежий выпуск 1281 Касым-Жомарт ТОКАЕВ, председатель Сената Парламента Республики Казахстан

В последние годы о Президенте Нурсултане Абишевиче Назарбаеве вышло немало книг и статей, все эти публикации по-своему интересны и дают представление о неординарной личности нашего Лидера. Но не будет заблуждением утверждать, что наиболее исчерпывающие ответы на многочисленные вопросы соотечественников и зарубежных представителей может дать только сам Глава государства.

Поэтому, на мой взгляд, особую ценность представляет собой новая книга Президента Нурсултана Назарбаева «Өмір өткелдері» («Вехи жизни»), построенная в форме живого диалога с известным журналистом Сауытбеком Абдрахмановым. Книга – настолько интересный и содержательный труд, что трудно переоценить ее важность для понимания титанического труда Лидера нации во имя благополучия и авторитета народа Казахстана.



Тернистый путь Елбасы

Нурсултан Абишевич Назарбаев с присущей только ему философской глубиной и в то же время житейской скромностью дает такую характеристику своей трудовой биографии: «Мой жизненный путь не был гладким и ровным, на нем встречалось немало преград, сооруженных и эпохой, и обществом, и людьми. Слава Богу, через все прошел и дошел до сегодняшнего дня. Стал свидетелем того, как народ Казахстана влился в когорту цивилизованных стран в качестве сильного государства, уважаемого члена международного сообщества со счастливым настоящим и благополучным будущим».

Мировая история свидетельствует о том, что настоящих лидеров отличает уникальная способность правильно формулировать перспективные задачи и цели, настаивать на их претворении в жизнь вопреки всем трудностям и преградам, вселять уверенность в народ и вести нацию к новым рубежам развития. Такой дар Стратега ниспослан Всевышним далеко не каждому политику и руководителю государства, наш Президент является редким исключением в современном мире, где, к сожалению, остро ощущается дефицит на лидеров, обладающих поистине стратегическим мышлением. Но как бы щедра не была сама Природа, талант Лидера выковывается в жизненных перипетиях и политических баталиях. А их на долю Нурсултана Абишевича выпало с лихвой.

В юношеском возрасте он покинул отчий дом, где сполна познал и родительскую любовь, и тяготы послевоенной сельской жизни. Он начал получать знания в необычной для казахов сфере – металлургии, в совершенно новом культурно-психологическом окружении. И это обстоятельство, в те годы казавшееся для многих людей странным и малоперспективным, сыграло решающую роль в становлении Елбасы. Его характер, как будущего руководителя государства, выковывался в трудовом коллективе, где не было места иждивенчеству и протекционизму, а людей оценивали объективно, по их деловым и моральным качествам. Так начинал свою карьеру Лидер нации, который без протежирования со стороны влиятельных родственников в конечном счете «сделал себя сам», став широко известным за рубежом как self-made leader, как политик, созидающий саму Историю. За это он достоин глубокого уважения.

Но впереди была целая Жизнь, наполненная упорным трудом, мучительными размышлениями о необходимости отхода от устаревших методов хозяйствования, острым накалом борьбы против интриганов и недоброжелателей, разочарование в «прорабах перестройки», глубокими тревогами за родную страну, упорным преодолением инерции застоя и беспрецедентными реформами. Это был тернистый путь Лидера, взявшего на себя историческую ответственность за судьбу народа в этом нестабильном, опасном мире.

С высоты сегодняшнего дня мы все больше убеждаемся в том, как в критический момент развала СССР Нурсултан Абишевич Назарбаев с высочайшей ответственностью подошел к провозглашению независимости Казахстана и, невзирая на многочисленные кликушества известных политиков, виртуозно обошел все рифы на пути к созданию успешного государства. Известно, что Казахстану отказывали в полноценной государственности в виду сложной демографической ситуации, неурегулированности границы, тяжелейшего экономического положения. Тем более, для многих постсоветских республик тот исторический этап из-за близорукости политических элит обернулся настоящей трагедией. «В этот период я должен был думать прежде всего о судьбе Казахстана, о завтрашнем дне моего народа. Чтобы создать благоприятные условия для развития экономики, чтобы многонациональное население чувствовало себя спокойно, мы сделали все от нас зависящее ради формирования СССР по-новому, ради преобразования его в качестве свободного союза подлинно суверенных стран. В этой политике мы выиграли. Потому что никто как внутри страны, так и вне ее не мог ни в чем обвинять нас. Свою независимость мы провозгласили без споров и тяжб», – вспоминает автор.

Уже в условиях независимости Нурсултану Абишевичу удалось сделать то, что не под силу подавляющему большинству политиков, он сумел переломить тяжелую ситуацию, недостатки обратить в преимущества, изменить мышление народа, выросшего из тесной шинели застойной политической системы и архаичной экономики. Поверив в подлинное лидерство Президента Н. Назарбаева, граждане молодой страны поняли, что альтернативы рыночной экономике, качественному образованию, сильной конкурентоспособности попросту не существует. Хотим стать авторитетной нацией в эпоху технологических революций и политических потрясений, нужно, не покладая рук трудиться, но делать это по-умному, реформируя экономику, делая государство богаче. В этом, пожалуй, кредо нашего Лидера, сумевшего создать «казахстанскую модель» , в основе которой устойчивая экономика, межнациональное согласие, народное благополучие. Поэтому Елбасы в своем диалоге с народом делает упор на ответственности, новаторстве и труде. Предмет его особой заботы – молодежь, которой он дал главную привилегию: учиться и получать образование, обращенное в будущее. Интеллектуальные школы в каждом регионе страны, программа «Болашак», Назарбаев Университет – это убедительная демонстрация и стратегического мышления Лидера нации, и его отеческого внимания к нуждам подрастающего поколения.

Автор самого успешного проекта государственного строительства на постсоветском пространстве Нурсултан Назарбаев предельно ясно раскрывает в своей книге суть внешней политики Казахстана, в основе которой национальные интересы страны: «С самого начала мы строили независимое государство на принципах западной демократии с учетом передового опыта азиатских государств и особенностей нашего многоязычного, многоконфессионального общества. Наша внешняя политика была подчинена этой идее. Мы сумели воспользоваться международным сотрудничеством как инструментом для укрепления казахстанской государственности и независимости. Международный авторитет – это взвешенная внешняя политика и уверенное внутреннее развитие. Мы достигли этого. Это наш большой успех».

Авторитет Президента Нурсултана Назарбаева составляет основу удивительного феномена: все его инициативы и предложения стали серьезным фактором современных международных отношений, обрели глобальный характер. В историю человечества Елбасы вошел как Лидер всемирного антиядерного движения, такого почетного статуса не удостаивался ни один из руководителей государств. Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Съезд лидеров мировых и традиционных религий – это уникальные форумы, их исключительное авторство принадлежит Президенту Нурсултану Назарбаеву, основателю нового государства на карте мира. В международном сообществе знают, что он стоял у истоков СНГ, внес огромный вклад в создание ШОС.

Его исторической заслугой является юридическое оформление границы Казахстана. По меткому замечанию самого автора книги, «границу нужно ограждать не камнями, а друзьями».

Президент Нурсултан Назарбаев сыграл ключевую миротворческую роль в разрешении острого политического кризиса в Кыргызстане в апреле 2010 года. Международный авторитет руководителя Казахстана позволяет ему выполнять важную посредническую миссию по урегулированию сложного конфликта на Украине.

Ему удалось после более десятилетнего перерыва провести в Астане саммит ОБСЕ и добиться принятия Декларации о евразийской безопасности. Высказав еще в 1994 году идею о Евразийском союзе, Елбасы добился его создания через 20 лет, но в совершенно новых геополитических и геоэкономических условиях. По сути, он обезопасил страну от внешних угроз, создал условия для созидательных реформ.

Политическая стабильность, продуманные реформы и ответственная внешняя политика обеспечили беспрецедентный для постсоветского пространства поток иностранных инвестиций (около 200 млрд долларов) в экономику страны. В казахстанского Лидера поверили крупные международные инвесторы, которые, помимо финансовых средств, внедрили передовые технологии и менеджмент.

При прочтении новой книги Президента Нурсултана Назарбаева перед глазами встает весь его жизненный путь, приведший автора на самую вершину мировой политики со статусом выдающегося государственного деятеля, сумевшего поднять свою страну из постсоветских руин, вывести ее на траекторию устойчивого развития и превратить Казахстан во влиятельного международного игрока. Поэтому единодушную поддержку курса реформ на прошедших президентских выборах весь мир воспринял как закономерный результат деятельности Президента Казахстана на благо своей страны и мирового сообщества.



На пороге масштабной трансформации

В то же время книга «Өмір өткелдері», хотя по форме является ретроспективой, все же обращена в завтрашний день. Ведь без критического взгляда на прошлое, трудно надеяться на светлое будущее, это уже жизненная аксиома. Рассматриваемая книга дает богатую пищу для размышлений о будущем нашей страны в контексте новых реформ, сформулированных Лидером нации.

Предложив Казахстану План нации, Президент Нурсултан Назарбаев подтвердил свое реноме выдающегося реформатора современности, он предметно обрисовал масштабную перспективу развития нашего государства на многие годы вперед. Матрицу нового курса составляют оригинальная по своему содержанию национальная идея «Мәңгілік Ел», стратегия «Нұрлы жол», включающая в себя меры антикризисного характера с упором на модернизацию страны, а также пять институциональных реформ и 100 шагов по их реализации, которые качественно обновят наше государство. Подобного рода кардинальные преобразования ни в одной стране в мире в последние четверть века не осуществлялись. Реформы Президента имеют также международное значение, поскольку являются наглядным образцом эффективных антикризисных мер и ускоренного развития в условиях глобальных катаклизмов.

Казахстан стоит на пороге масштабной трансформации, которая будет происходить в сложнейших геополитических условиях, при нарастающей глобальной конкуренции. Именно к жесткой конкуренции наш Лидер готовит всю нацию, предупреждая, что «легкой прогулки по XXI веку не будет». Такова парадигма нашего времени. Вступление Казахстана в ВТО является большой победой нашей страны, но это не повод для эйфории, а старт к кропотливой работе для получения доступа на мировые рынки. Елбасы ставит непростую задачу вхождения Казахстана в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), а это и есть клуб 30 самых развитых стран. Как справедливо сказал Н. Назарбаев в своем недавнем телевизионном интервью, нашему поколению нужно делать свою работу честно и добросовестно. Ведь именно по нашим делам, по тому, насколько эффективно и максимально мы используем возможности нашего времени, будут оценивать нас наши потомки.

Президент Нурсултан Назарбаев точно определил главный вызов современности еще до наступления санкционного противостояния: строительство конкурентоспособной нации. А это влечет за собой грандиозную задачу широкой диверсификации экономики казахстанцами, которые должны обладать менталитетом XXI века. Елбасы не устает предупреждать, что реформы – процесс постоянный, необходимо работать на опережение и давать внятные ответы на политические, экономические, социальные и даже культурные вызовы. Застой губителен для любого общества. На примере ряда стран мы видим, что без кардинальных преобразований даже пресловутая стабильность становится призрачной. Наш Лидер делает ставку на реформы, искоренение коррупции, трансформацию общественного сознания, потому что прекрасно понимает: только так Казахстан будет продолжать укрепляться как современное и авторитетное государство.

Для достижения этой стратегической цели предстоит модернизировать государственный аппарат, сделав его полностью профессиональным. Большие задачи ставит Елбасы по обеспечению подлинного верховенства закона. Новое дыхание получит индустриализация, должна усилиться роль среднего класса в социально-экономической жизни страны. Президент призывает казахстанцев беречь единство нашей нации, Мәңгілік Ел, открывать для молодежи новые возможности, использовать «социальные лифты». Казахстан, по замыслу Елбасы, станет транспарентным и подотчетным народу государством. В то же время, мы должны сохранить сильную президентскую власть, олицетворением которой является признанный авторитет мировой политики Нурсултан Абишевич Назарбаев. С точки зрения нашего исторического опыта, национального менталитета и геополитической ситуации наличие сильного лидерства в Казахстане отвечает стратегическим задачам развития страны. Укрепляя демократию, расширяя полномочия Парламента и осуществляя децентрализацию, нужно постоянно держать в поле зрения устойчивость политической системы по формуле «сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство».



Лидерство начинается с личных качеств

Своей жизнью и деятельностью на благо страны Президент Нурсултан Назарбаев поставил перед Казахстаном высокую планку развития, определил его активную роль в мировом сообществе.

Признанный авторитет современного менеджмента Ф. Хесселбайн тонко подметила, что «лидерство начинается с личных качеств самого лидера». История знает немало примеров, когда государственные деятели, чьи решения повлияли на ход истории, преданы забвению и даже остракизму по причине отсутствия человеческих качеств. Наш же Лидер щедро одарен не только деловыми, но и моральными качествами. Ради страны он без колебаний идет на очень трудные решения, невзирая на любые обстоятельства личного характера.

Прочитав указанную книгу, читатели поймут, насколько ответственна и многогранна роль Лидера. Политическая деятельность Нурсултана Назарбаева является наглядным примером созидательной роли выдающейся личности в истории. Он глубже других политиков понимает новые вызовы и опасности, грозящие благополучию нашей страны, и действует твердо и эффективно для решения постоянно возникающих проблем. Елбасы уверенно ведет за собой народ к сообществу самых развитых государств. В этой связи совершенно справедливо высказывание лауреата Нобелевской премии, патриарха мировой политики Шимона Переса: «Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев – великий строитель нашего времени. Разрушать легко, трудно строить. Его строительство по-настоящему можно назвать великим».

Действительно, не будет преувеличением сказать, что история независимого Казахстана – это история успешного лидерства отца-основателя нашего государства, Президента Нурсултана Абишевича Назарбаева. Нам, современникам Елбасы, повезло жить в одну эпоху с великим государственным деятелем, выдающимся реформатором и мудрым созидателем. Президент Казахстана является верным сыном своего народа, которому преданно служит на протяжении всей своей трудовой жизни, но он в равной степени принадлежит и всему человечеству как Лидер одного из самых успешных государств в мире.

Шарль де Голль однажды остроумно сказал: «Самое лучшее, что придумано на этой земле, это Франция». То же самое мы с уверенностью могли бы сказать о нашей стране, которую невозможно представить без Президента Н. Назарбаева, ее подлинного Лидера, с именем которого Казахстан будет вечно идти вперед по пути прогресса, демократии и устойчивого развития.



