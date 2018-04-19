Международная боксерская федерация (IBF) может отобрать у чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина его титул. Как сообщает ESPN (американский кабельный спортивный телевизионный канал), организация сообщила команде казахстанца, что в случае проведения боя с американцем Ванесом Мартиросяном 5 мая GGG будет вынужден освободить свой титул.

Напомним, после отказа попавшегося на допинге мексиканца Сауля «Канело» Альвареса Головкин все же решил провести бой в этот день, но соперника у него по-прежнему нет. Появилась информация, что поединок может быть отменен, так как остается слишком мало времени на подготовку. Самой подходящей для оппонента GGG считалась кандидатура ирландца Гэри О’Салливана, но потом и он отказался от встречи. А вот самым вероятным соперником назывался американец армянского происхождения Ванес Мартиросян (36-3-1, 21 КО). Он получил разрешение на бой с Головкиным от WBC и WBA, но его кандидатуру как раз и блокирует IBF, который хочет выставить своего бойца – украинца Сергея Деревянченко.