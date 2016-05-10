​Титулы отстоял

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Аскар БЕЙСЕНБАЕВ

Вчера в День Великой Победы отечественных поклонников бокса очередным успехом порадовал наш профессиональный файтер Канат «Казах» Ислам, который в рамках большого спортивного праздника на ринге американского Лейкленда в шестом раунде техническим нокаутом победил колумбийского мастера кожаной перчатки Хуана де Анхеля по прозвищу «Угроза».

Наш атлет за 3,5 года профессиональной карьеры одержал уже 21 победу (ни разу не проиграв), при этом 18 поединков заканчивал нокаутом. Для латиноамериканца поражение стало четвертым при 18 победах и одной ничьей.

У Каната это был самый серьезный на сегодня соперник. Колумбиец очень опасен, особенно на первых минутах боя, за счет природной мощи и длины рук. При этом и удары у него довольно сильные. Зная об этом, казахстанец с первых же минут начал навязывать свой стиль, стараясь проводить удары по корпусу.

Выдержав первые четыре раунда, дальше колумбиец стал сдавать. Он вязал руки Канату, пожаловался на удар ниже пояса (хотя при просмотре видеоповтора было видно, что он согнулся от боли от удара в корпус), а потом и вовсе, получив еще несколько сотрясающих ударов, упал на колени, а поднявшись, начал демонстративно хромать.

Бой закончился техническим нокаутом в пользу нашего соотечественника. Таким образом Ислам отстоял свои титулы чемпиона мира по версиям WBA Fedelatin и WBA Fide Caribe.

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