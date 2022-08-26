Тлеуберди и Лавров поговорили по телефону

Заместитель Премьер-министра – министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди провел телефонный разговор с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МИД РК.

Министры обсудили график предстоящих мероприятий на высшем и высоком уровнях, состояние и перспективы двусторонних отношений, а также сотрудничество в рамках международных организаций.

Также были рассмотрены пути реализации договоренностей, достигнутых на недавней встрече в верхах в Сочи, добавили в пресс-службе.