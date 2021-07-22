То пилильщик, то минёр

Люди продолжают бороться с коронавирусной инфекцией, а на долю древесных насаждений южного мегаполиса в этом году выпали свои испытания. Одно из них – нашествие охридского минёра, вредителя конского каштана обыкновенного, уничтожающего его листву. Однако, как показывает практика разных стран и городов, в том числе и Алматы, насекомое поражает не только каштаны, но и другие виды деревьев – дубы, клены, кусты девичьего винограда.

Уже несколько сезонов с началом «зеленой» поры алматинцы отмечают, что листва городских деревьев «засыхает» раньше положенного времени.

К сожалению, проблема с регулярным поливом зеленых насаждений также существует, но вид «сгоревшей» от солнца лист­вы создает, по мнению ланд­шафтного архитектора проекта реконструкции Главного ботанического сада Алматы Нелли Лаптевой, именно охридский минёр, бабочка-вредитель из семейства молей-пестрянок.

– С минёром есть проблемы в России, Украине, странах Европы, – говорит она. – В частности, в Германии работает программа по замене каштанов, рассчитанная на 80 лет. Но там хотя бы другие деревья неплохо себя чувствуют.

В мае текущего года в «Казахстанской правде» был опубликован материал, рассказывающий об атаке на алматинские деревья еще одного инвазивного вредителя – минирующего пилильщика.

– Бороться с пилильщиком, в отличие от минёра, птицам легче. Личинка второго вредителя живет внутри листа, выедая его, – замечает Нелли Лаптева.

По ее словам, самка каштановой минирующей моли способна за один раз отложить более 80 яиц. Яйца у бабочки настолько миниатюрны, что невооруженным глазом их заметить почти невозможно.

– За один сезон в течение теплых месяцев охридские минёры могут дать три потомства. Ни один другой вредитель так быстро не уничтожает лист­ву декоративных деревьев, – рассказывает Нелли Лаптева. – Бурное распространение эпидемии в этом году – почти гарантия того, что следующей весной площадь поражения будет еще большей. Без мер по остановке распространения вредителя и лечения деревья, пораженные охридским минёром, могут погибнуть в течение нескольких лет. И это отмечают многие специалисты, с которыми я обсуждала данный проблемный вопрос.

Говорить о какой-то тотальной победе над охридским минёром в обозримом будущем не приходится, считает эксперт. Необходимо выработать функ­ции сдерживания эпидемии с подключением профессионалов, в том числе из других стран, приобретать необходимые нетоксичные препараты.

– Бороться с этой проблемой методами опрыскивания инсектицидными препаратами крайне сложно, а главное – небезо­пасно для птиц, насекомых и даже человека. Некоторые страны справляются с охридским минёром путем использования стволовых инъекций инсектицидов, – обращает внимание Нелли Лаптева. – Помимо этого облегчил бы жизнь болеющим деревьям постоянный уход в виде регулярного полива. Благодаря ему они смогли бы выпус­кать повторные почки и успевать немного адаптироваться к сложившимся условиям.

Ботанический сад города, как отмечает ландшафтный архитектор, борется с этими вредителями самостоятельно. Но едва ли можно будет добиться положительного результата в одной локации, если остальные деревья в городе остаются без соответствующей обработки. С ветром охридский минёр продолжит свое распространение. При этом время действия инсектицидного препарата составляет всего 21 день.

Да и в целом, по мнению специалиста, решить данную проб­лему с помощью «волшебной» таблетки невозможно.

– Необходимо в целом улучшать экологию, создавать среду, где могут жить насекомые-хищники – божьи коровки, наездники, полезные птицы – синицы, воробьи и другие. А для этого нужно высеивать массово разнотравья, чтобы у насекомых и птиц, естественным путем борющихся с вредителями, были благоприятные условия для жизни, – говорит Нелли Лаптева.

По ее словам, газоны совершенно бесполезны для городской экосистемы. Они забирают плодородие почвы, но не возвращают ей ничего взамен. Газон нужно поливать, удобрять, косить, а это колоссальные расходы городского бюджета. Сегодня вся Европа полностью переходит с газонов на разнотравье, высеивая семена даже на разделительных полосах. Они создают биосистему, которая и оживляет почву, и поз­воляет бороться со многими вредителями.

Эпидемия не возникает на пустом месте. Помимо бед с охридским минёром зеленые насаждения Алматы страдают сегодня от краевого некроза, который развивается в связи с неблагоприятными условиями внешней среды, в том числе из-за засухи, жизнедеятельности вредных насекомых, загрязнения почвы и воздуха, сильного уплотнения почвы.

Можно заметить, как в городе, забывая об уходе над зрелыми деревьями, зачастую устраивают акции по посадке саженцев. Но по истечению сезона-двух молодые деревья нередко гибнут.

– Дело в том, что перемещенный с одного места на другое и уплотненный чернозем превращается в бетонную камеру для корневой системы дерева. Корням нужен воздух, земля должна быть пористой, – объяс­няет Нелли Лаптева. – Часто приходится видеть, что для посадки выкапывают маленькую ямку только для того, чтобы влез ком. В действительности нужно формировать довольно глубокую яму, засыпать в нее слой дренажа, щебень. И что важно, добавлять в чернозем до 50% речного мытого песка. Многое из этого игнорируется.

Как можно заметить, негативная экологическая ситуация в городе порождает массу других проблем, в том числе появление и увеличение количества болезней не только у людей, но и у животных, растений. Для того чтобы улучшить ситуацию, пот­ребуется не один год, а может, даже десятилетия. При этом активные действия необходимо начать предпринимать здесь и сейчас. А для начала требуются правильная диагностика проб­лем и срочный переход к их сис­темному решению.