Общество
То статистика виновата, то подрядчики – Сагинтаев о сдаче жилья в эксплуатацию
Инга Селезнева
Реализация программы "Нурлы Жер" в прошлом году была завершена с хорошими результатами, но все еще есть ряд проблем, которые мешают в полной мере сдавать жилье. Об этом в ходе заседания Правительства заявил Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

"То статистика виновата, то подрядчики вовремя не сдали акт приема-передачи, хотя дома уже построены. Для населения это необъяснимая ситуация. Это уже работа самих госорганов. Поэтому я думаю, что мы в этом году не допустим, уважаемые коллеги, таких погрешностей в нашей работе", – посетовал Сагинтаев.

Премьер напомнил, что в Послании Главы Государства указано, что к 2030 году необходимо довести жилищные условия для граждан до 30 квадратных метров на человека.

"А это рост ежегодно до 10 процентов. Ну если 11 миллионов этого года 10 процентов, мы должны в текущем году плюсом выйти на миллион квадратных метров. Если мы будем каждый раз ссылаться на кого-то, то это будет неправильно. Поэтому прошу собраться и этот год также завершить на высоком уровне и выполнить все поручения Главы государства", – заключил Премьер.



В свою очередь первый заместитель Премьер-министра Аскар Мамин сообщил, что некоторые регионы все-таки показали высокие темпы ввода жилья.

"Хотелось бы отметить Южно-Казахстанскую, Актюбинскую, Западно-Казахстанскую, Костанайскую и Павлодарскую области, где темпы роста ввода жилья превысили 30 процентов. Это создало нам задел, и в целом мы обеспечили средний уровень ввода жилья с превышением на 6,2 процента по сравнению с 2016 годом", – отметил Мамин.

В то же время, по его словам, отдельные регионы еще "раскачиваются",  и первый год реализации программы "Нурлы жер" показал, что еще не везде поняли ее важность.

"Я надеюсь, что наши коллеги сделают соответствующие выводы и мы совместными усилиями в 2018 году выйдем на все плановые показатели", – заключил он.

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