​То взлет, то «посадка»

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Аскар Бейсенбаев

Воспользуйся «Барыс» шансами в первом периоде второго домашнего мачта в рамках плей-офф против челябинского «Трактора», и игра вполне мог­ла остаться за ним. Со стартовых минут казахстанцы триж­ды играли в большинстве, но ворота соперника так и остались в неприкосновенности...

Неудачи на первых минутах привели к тому, что россияне, уверовав в фортуну, усилили давление на наши ворота и на 33-й минуте благодаря усилиям канадского нападающего Пола Щехуры повели в счете. Астанинцы пробовали изменить почерк игры, но уж очень слаженно действовали уральцы. В итоге хозяевам площадки в этот день удалось лишь перевести игру в овертайм – на 54-й минуте капитан «барсов» Найджел Доус вначале не реализовал буллит, но тут же при розыгрыше большинства смог сделать очень точный бросок (1:1).

По правилам плей-офф овертаймы в отличие от регулярки длятся не по 5 минут, а разыгрываются до первой забитой шайбы в течение двадцатиминутки. И вот здесь судьбу матча решил единственный точный бросок, который на 66-й минуте совершил нападающий уральцев Алексей Петров. Таким образом, после этой победы счет в серии сравнялся – 2:2. Сегодня состоится очередной поединок розыгрыша Кубка Гагарина. «Хищники» играют на выезде, ну а мы крепко сжимаем за них кулаки.

В это же время довольно неплохо в Высшей хоккейной лиге выступают и две другие наши дружины. Так, усть-каменогорское «Торпедо» после двух домашних побед (1:0 и 3:2) отправилось в Ижевск, где уступило местной «Ижстали» (2:3). При этом команда ведет в серии со счетом 2:1. Сможет ли победитель регулярного первенства пройти первый круг, узнаем в ближайшее время.

Неплохо в 1/;8 финала розыгрыша Кубка Братины проявляет себя и карагандинская «Сарыарка». «Беркуты» вначале на своей площадке разгромили «Звезду» из Чехова (6:0), а потом уступили ей же (0:4). В третьей игре казахстанцы вновь оказались на высоте, взяв реванш на выезде со счетом 1:0.

Стоит отметить, что Кубок Братины уже со следующего сезона сменит свое название на Кубок Владимира Петрова – в честь выдающегося хоккеиста московского ЦСКА и сборной СССР, ушедшего из жизни 28 февраля в возрасте 69 лет. Он являлся двукратным олимпийским чемпионом, девятикратным чемпионом мира и одиннадцатикратным чемпионом СССР.

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