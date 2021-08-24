Статьи
«Тобол» в шаге от полуфинала
Аскар Султан

Розыгрыш второго по значимости футбольного трофея рес­публики в этом году, конечно же, привлек внимание. Предварительная стадия, потом поединки в группах, а теперь и четвертьфинальные двухматчевые встречи внесли свою изюминку.

В этот уик-енд должны были состояться четыре игры, но в связи с участием футбольных клубов «Кайрат» и «Шахтер» в раунде плей-офф квалификации Лиги конференций и сложившимся плотным графиком, осложненным дальними перелетами в Люксембург и Израиль, первые матчи в парах «Кайрат» (Алматы) – «Кайсар» (Кызылорда) и «Тараз» – «Шахтер» (Караганда) теперь должны состояться 22 сентября, а планируемая дата ответных матчей – 27 октября.

А вот две другие дружины – «Тобол» и «Астана», как мы знаем, свой нынешний поход в Европу завершили и теперь все силы могут бросить на национальное первенство и Кубок Казахстана.

Так, костанайский «Тобол» первый из двух поединков 1⁄4 финала провели в Петропавловске на стадионе «Карасай» против местного «Кызыл-Жар СК» и одержали победу с минимальным счетом 1:0. Автором единственного гола на 35-й минуте стал нападающий сборной Узбекистана Игорь Сергеев. При этом клуб, представляющий Северо-Казахстанскую область, с 65-й минуты остался в меньшинстве, так как за перебор желтых карточек с поля был удален их португальский полузащитник Карлос Фонсека. Таким образом тоболовцы перед ответной встречей имеют небольшое преи­мущество, так как теперь будут выступать уже на своем поле. Ну и, откровенно говоря, костанайская дружина более мастеровита и, думается, не упустит шанса выйти в полуфинал, а там уже и до финала будет недалеко.

Очень интересная встреча прошла на столичном стадионе «Астана Арена», где местная «Астана» принимала удививший всех в этом розыгрыше Кубка актауский «Каспий». У клуба из Нур-Султана в этом году складывается непростая ситуация, он все еще не реализовывает весь свой потенциал. Шестикратные чемпионы Казахстана не показывают легкости предыдущих сезонов не только на международной арене, но и в национальных турнирах. Вот и эта игра показала, что не все у них гладко.

В первом тайме «Астана» успела сделать отличный задел, ведя с разницей в два мяча. Уже на 4-й минуте счет открыл белорусский полузащитник хозяев Макс Эбонг, а на 36-й не промахнулся и нападающий сборной Казах­стана Абат Аймбетов.

Ситуация изменилась на 39-й минуте, когда в ворота хозяев был назначен пенальти, который реализовал полузащитник актаусцев Максат Тайкенов. Более того, на 45-й минуте, перед свистком судьи на перерыв, еще один полузащитник «Каспия» Руслан Сахалбаев и вовсе сделал счет равным – 2:2.

«Астану» такое положение, конечно же, не устраивало, и она не раз пыталась организовать атаки, но лишь одна из них на 84-й минуте завершилась голом от защитника сборной Черногории Жарко Томашевича. Если вы думаете, что на этом все закончилось, то ошибаетесь. Актаусцы смогли отыграться, забив гол на 95-й добавленной минуте, причем после еще одного назначенного пенальти. Второй 11-метровый реализовал Аслан Дарабаев.

В ответной встрече столичному клубу придется нелегко, ведь теперь они к тому же еще и будут выступать в гостях, а «Каспий» на своей арене редко кому уступает.

Популярное

Все
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Exit poll: 76,7% опрошенных казахстанцев поддержали поправки в Конституцию
Международные наблюдатели высказались о прошедшем в Казахстане референдуме
Город молодых: как алматинцы голосовали на историческом референдуме
Гражданская активность после референдума возрастет в Казахстане – Эльвира Азимова
Просто невероятная атмосфера: как прошел онлайн-марафон в день референдума
Каким наблюдатели увидели референдум на участках Нур-Султана
Референдум-2022: как голосовали жители Шымкента
Дождь – не помеха: как голосовали жители Усть-Каменогорска
За три моря с талисманом
Осознанный и ответственный выбор
Я пел гимн на восьмитысячниках
Референдум-2022: как прошел день голосования в Жамбылской области
Всей семьей как на праздник
Жители Атырауской области приняли активное участие в референдуме
Референдум-2022: как голосовали жители Акмолинской области
Голосующие в Алматы фотографировались со знаменитостями и делали селфи в специальной фотозоне
Активность и неравнодушие
Важный инструмент демократии
Наш дух и наша гордость
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Нурсултан Назарбаев ответил на вопрос о своих дальнейших планах
Возраст выхода на пенсию поднимут военнослужащим в Казахстане
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
Папа Римский сделал заявление насчет Казахстана
Назарбаев высказался о действиях Токаева во время январских событий
Чем грозит Казахстану "лихорадка" мирового продовольственного рынка
Как матери семерых детей удается возглавлять республиканскую общественную приемную партии "AMANAT"
"У меня свои счета со Сталиным": воспоминания о Санджаре Джандосове
Как обстоят дела с сахаром на рынках Нур-Султана
Решить проблему дефицита воды в Казахстане позволит строительство трансказахстанского канала
Почему нельзя игнорировать грядущий референдум, объяснил почетный юрист Казахстана
Глазами репортера: как выглядит идеальный казахстанский аул
У Казахстана уже есть билет в клуб стран с АЭС
Какие места занимают казахстанские боксеры в обновленном рейтинге The Ring
Атомная энергетика в Казахстане: за и против
Референдум-2022: изменим жизнь к лучшему
В каком состоянии находится "Қазақстан темір жолы"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
Лев Лещенко получил ИИН в алматинском ЦОНе
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию

Читайте также

Статьи
Я пел гимн на восьмитысячниках
Статьи
Осознанный и ответственный выбор
Статьи
За три моря с талисманом
Статьи
О главном – о любви

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]