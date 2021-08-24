«Тобол» в шаге от полуфинала

Розыгрыш второго по значимости футбольного трофея республики в этом году, конечно же, привлек внимание. Предварительная стадия, потом поединки в группах, а теперь и четвертьфинальные двухматчевые встречи внесли свою изюминку.
В этот уик-енд должны были состояться четыре игры, но в связи с участием футбольных клубов «Кайрат» и «Шахтер» в раунде плей-офф квалификации Лиги конференций и сложившимся плотным графиком, осложненным дальними перелетами в Люксембург и Израиль, первые матчи в парах «Кайрат» (Алматы) – «Кайсар» (Кызылорда) и «Тараз» – «Шахтер» (Караганда) теперь должны состояться 22 сентября, а планируемая дата ответных матчей – 27 октября.
А вот две другие дружины – «Тобол» и «Астана», как мы знаем, свой нынешний поход в Европу завершили и теперь все силы могут бросить на национальное первенство и Кубок Казахстана.
Так, костанайский «Тобол» первый из двух поединков 1⁄4 финала провели в Петропавловске на стадионе «Карасай» против местного «Кызыл-Жар СК» и одержали победу с минимальным счетом 1:0. Автором единственного гола на 35-й минуте стал нападающий сборной Узбекистана Игорь Сергеев. При этом клуб, представляющий Северо-Казахстанскую область, с 65-й минуты остался в меньшинстве, так как за перебор желтых карточек с поля был удален их португальский полузащитник Карлос Фонсека. Таким образом тоболовцы перед ответной встречей имеют небольшое преимущество, так как теперь будут выступать уже на своем поле. Ну и, откровенно говоря, костанайская дружина более мастеровита и, думается, не упустит шанса выйти в полуфинал, а там уже и до финала будет недалеко.
Очень интересная встреча прошла на столичном стадионе «Астана Арена», где местная «Астана» принимала удививший всех в этом розыгрыше Кубка актауский «Каспий». У клуба из Нур-Султана в этом году складывается непростая ситуация, он все еще не реализовывает весь свой потенциал. Шестикратные чемпионы Казахстана не показывают легкости предыдущих сезонов не только на международной арене, но и в национальных турнирах. Вот и эта игра показала, что не все у них гладко.
В первом тайме «Астана» успела сделать отличный задел, ведя с разницей в два мяча. Уже на 4-й минуте счет открыл белорусский полузащитник хозяев Макс Эбонг, а на 36-й не промахнулся и нападающий сборной Казахстана Абат Аймбетов.
Ситуация изменилась на 39-й минуте, когда в ворота хозяев был назначен пенальти, который реализовал полузащитник актаусцев Максат Тайкенов. Более того, на 45-й минуте, перед свистком судьи на перерыв, еще один полузащитник «Каспия» Руслан Сахалбаев и вовсе сделал счет равным – 2:2.
«Астану» такое положение, конечно же, не устраивало, и она не раз пыталась организовать атаки, но лишь одна из них на 84-й минуте завершилась голом от защитника сборной Черногории Жарко Томашевича. Если вы думаете, что на этом все закончилось, то ошибаетесь. Актаусцы смогли отыграться, забив гол на 95-й добавленной минуте, причем после еще одного назначенного пенальти. Второй 11-метровый реализовал Аслан Дарабаев.
В ответной встрече столичному клубу придется нелегко, ведь теперь они к тому же еще и будут выступать в гостях, а «Каспий» на своей арене редко кому уступает.