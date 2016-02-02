С разницей в два дня после начала работы Республиканского предвыборного штаба партии «Нур Отан» открылись городские и районные штабы во всех регионах Казахстана. Членами Алматинского городского предвыборного штаба стали 50 человек. В их числе как опытные в проведении выборов представители политического совета городского филиала партии, Ассамблеи народа Казахстана, деятели науки и культуры, так и новые лица из числа активной молодежи.

– Для решения грандиозных задач в условиях экономического кризиса необходим новый состав Мажилиса Парламента и маслихатов всех уровней, – считает руководитель городского предвыборного штаба партии «Нур Отан» Рахман Алшанов. – Должны прийти новые люди – креа­тивно и инновационно мыслящие профессионалы, способные создать эффективную законодательную базу для ускоренного осуществления выдвинутых Главой государства Нурсултаном­ Назарбаевым­ реформ, а также для прогресса нашего общества во всех сферах.

На недавнем внеочередном XVII съез­де партии «Нур Отан» был утвержден партийный список кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента РК и принята предвыборная программа партии «Казах­стан-2021: Единство. Стабильность. Созидание». Ядром новой предвыборной программы партии на предстоящий пятилетний период является эффективная реализация Пяти институциональных реформ и Плана нации «100 конкретных шагов». Программа партии ориентирована на развитие всех ключевых сфер экономики и общественно-политической жизни казахстанского общества.

Всего в Алматы функционируют 1 городской и 8 районных предвыборных штабов, в состав которых вошли 170 человек – они и будут координировать работу 1 500 доверенных лиц. В своей предвыборной деятельности городской штаб намерен избегать шумных кампаний, главное внимание должно быть сосредоточено на точечной работе с определенными группами населения. В общественных приемных партии будут рассматриваться заявления и предложения граждан.

На открытии алматинского предвыборного штаба присутствовали первый заместитель председателя городского филиала партии Зауреш Аманжолова, руководитель фракции «Нур Отан» в маслихате Алматы Мурат Адильханов, почетный работник образования Аягуль Миразова, известный финансист Серик Аханов, олимпийский чемпион Ермахан Ибраимов, а также руководители этнокультурных объединений и представители молодежи.