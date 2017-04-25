​Точечно и результативно

«Сейчас правовая информация и надзор – это взаимозависимые элементы. Одно без другого невозможно. Пределы надзора определяются на основе системных данных. Все, что наработали в КПСиСУ, плюс современные методы анализа, которые сейчас вводятся повсеместно, поз­волят сделать надзор точечным и результативным», – сказал Жакип Асанов.

Председатель Комитета по правовой статистике и специальным учетам ГП РК Багдат Мусин, в свою очередь, заметил, что у них уже есть хорошие базы данных и различные платформы, на основе которых они будут расти и дальше.