​Точи коньки

На площади размером в 4 000 кв. м могут одновременно кататься до 700 человек. Благодаря специальному холодильному оборудованию каток может функ­ционировать при температуре +10 градусов и ниже. Это дает возможность продлить сезон катания до апреля следующего года. Для получения качественного, идеального льда применяются ледозаливочные машины. Каток спроектирован специально под территорию ЭКСПО. Он располагается между двумя знаменитыми «огненными» фонтанами, которые стали популярным местом отдыха туристов во время работы выставки. По своей форме напоминает стрелу, направленную в сторону павильона «Нур Алем». На лед светоотражающей краской нанесен логотип ЭКСПО. По его периметру расположены световые дорожки, которые будут подсвечиваться в вечернее время.