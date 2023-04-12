Точка красы

Автор работает весьма продуктивно: за год провел две персональные выставки. И это «двоеточие» как минимум дает право на раскрытие содержания. И как максимум дарит надежду на многоточие – новые встречи с интересным автором.

Для сведения: пуантилизм – стилис­тическое направление в живописи, возникшее во Франции в 1885 году. В основе лежит письмо раздельными мазками правильной, точечной или прямоугольной формы. Характеризуется отказом от смешения красок ради оптического эффекта.

– У меня получился пуантилизм-коллаж, – формулирует Виталий Жуков.

В новой экспозиции 27 работ, которые художник объединил названием «Метаморфозы разума».

Вслед за импрессионистами Виталий Жуков считает, что копировать внешний мир уже не имеет смысла – лучше и быстрее это сделает цифровая фотокамера. Куда важнее передать эмоции. Он делает это разноцветными точками. Или узкими бумажными полосками, на которые режет старые глянцевые журналы. Точно так же работает цифровая камера, которая строит изображение из пикселей. Термин pixel происходит от английского выражения picture element – элемент картинки. Пиксели состоят из трех основных цветов (зеленого, крас­ного и синего) и служат для вывода изображения на экран.

Из цветных обрывков или ярких точек 35-летний художник создает залитые солнцем городские пейзажи, часть из которых он вновь представил в Северо-Казахстанском областном музее изобразительных искусств.

Родился Виталий Жуков в Петропавловске. С юных лет он много читает, занимается живописью, играет на музыкальных инструментах, а теперь учит этому других. У Жукова своя музыкальная школа, в которой преподается игра на 35 инструментах. Для этого собрана большая коллекция музыкальных инструментов, в том числе губные гармошки, варганы, флейты, волынки, арфы, мандолины, лиры.

Художник еще и профессиональный спортсмен, который преуспел в силовом экстриме (поднятие тяжестей с элементами акробатики).

– Все это, – объясняет Виталий Жуков, – разные стороны одной философии. Развиваясь только в одной области, человек рано или поздно «упрется» в какую-то планку, но за счет развития в других направлениях он сможет подняться еще выше...