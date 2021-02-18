Точка невозврата

Ломать – не строить

– Полгода назад земельная комиссия горакимата отказала нам в продлении аренды земли по шести киоскам, – рассказала заместитель директора ТОО «АРП «Регион» Марина Ингачева. – Конструкции, мол, портят архитектурный облик Усть-Каменогорска. В итоге мы лишаемся точек, расположенных в самых многолюдных местах – тех, что дают доход, позволяющий содержать павильоны на окраине. Без них вся сеть станет убыточной. А значит, вынуждены будем закрыться. Работу потеряют 50 человек, в основном женщины предпенсионного возраста. У горожан станет меньше возможности приобрести печатную периодику.

Киоски, на которые ополчилась местная исполнительная власть, – знакомые каждому типовые уличные конструкции. В свое время их дизайн был официально согласован с главным архитектором Усть-Каменогорска, при этом никаких претензий не возникло. Данный документ, к слову, до сих пор никем не отменен, не отозван и по-прежнему хранится в ТОО. Более того, как пояснила замдиректора предприятия, вопрос о соответствии конструкций чему-либо, в том числе архитектурному облику города, нигде и никогда не рассматривался. Заседание земельной комиссии, где им отказали в аренде участка, прошло в закрытом формате, руководителей ТОО на него не пригласили.

Под обращением против уничтожения точек по продаже перио­дики подписались 1 300 устькаменогорцев. Предприятие направило письма в самые высокие инстанции в столице. Но... оттуда их вернули в акимат Усть-Каменогорска тем, на кого люди и жаловались.

– В горакимате нам показали эскиз неких конструкций, но в руки не дали, – говорит замдиректора. – Они похожи на овощные павильоны, для торговли периодикой неудобные. У нас же предусмотрены специальные витрины, стеллажи.

В похожей ситуации оказались три торговых павильона, размещенные на автобусных остановках. На днях аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар заявил: срок аренды земли закончился, конструкции должны быть снесены.

– Объекты называются «остановочные комплексы с торговыми павильонами», но здесь мы ничего не видим для людей, – отметил аким. – Поэтому и не продлеваем договор аренды. Будет снос, а потом сами сделаем хорошую остановку без торгового павильона.

На организованной областной палатой предпринимателей встрече владельцев киос­ков с местной исполнительной

властью представители акимата в очередной раз подтвердили: основанием для отказа в аренде земельных участков служит несоответствие объектов внешнему облику города. Кроме того, именно там, где расположены торговые точки, решено установить теплые автобусные остановки.

– Мне два года назад разрешили строиться, много времени заняли работы, – рассказала хозяйка продуктового павильона на улице Серикбаева Татьяна Смирнягина. – А сейчас пришел отказ в продлении аренды в связи с тем, что будут устанавливать теплые остановки. Но людям наш объект нужен, уже больше 200 человек подписали письмо на имя акима. Кроме того, участок там такой, что можно поставить остановочный комплекс, ничего не ломая.

Необходимо время

В случае ликвидации продуктовых и цветочных павильонов, которым отказано в аренде земли, без дохода останутся около двух десятков продавщиц. С учетом ликвидации «газетного» ТОО – больше 70 женщин. Разве такой результат нужен руководству города, тем более в условиях коронакризиса?

– Из-за карантинных ограничений, закрытия границ у нас заметно упал объем продаж, – заметила Марина Ингачева. – Предприятие работает на грани рентабельности, в отдельные месяцы – с убытком. В этой ситуа­ции нет средств на разработку эскиза, не говоря уже о замене киосков. Мы не можем влезть в кредит, ибо прекрасно понимаем, что не сможем его отдать.

Как пояснили в региональной палате предпринимателей, у проблемы есть компромиссное решение. Бизнес согласен заменить конструкции, если им предоставят документацию и время. Сделать это моментально невозможно – нужны серьезные финансовые вложения.

Около полугода назад вопрос был рассмотрен на экспертном совете при прокуроре Восточного Казахстана. В акимат и управление земельных отношений были направлены соответствующие письма. Тем не менее у местной власти одна позиция: свои утвержденные эскизы не предос­тавлять, аргументы владельцев торговых точек не слушать, просто отказывать. Все объяс­няется заботой о городе, хотя предприниматели – тоже часть этого города, причем они те, кто пополняет местный бюджет.

– Вопрос является остросоциальным, – дала комментарий заместитель директора областной палаты предпринимателей Алия Мукашева. – Деятельность киосков не мешает поставить теплые остановки. Эти точки работают по 15–20 лет, у всех договоры аренды, и на сегодня мы не видим оснований, преду­смотренных нормативно-правовыми документами, чтобы им отказали в продлении сроков.

Самое любопытное – в городе на самом деле вагон и маленькая тележка конструкций, реально далеких от канонов эстетики. Такие есть, например, на всех городских рынках и рядом с ними, на центральных улицах и прос­пектах. Но они как работали, так и работают – спокойно, без стресса. Почему? Чтобы разобраться в парадоксах, общественниками и прокурорами решено возобновить деятельность рабочей группы по рассмотрению проектов размещения торговых павильонов в Усть-Каменогорске. Она – последняя надежда предпринимателей, попавших как кур в ощип.