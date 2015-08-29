Точка опоры в историческом развитии

Право и политика тесно связаны на протяжении всей истории. Конституционные нормы служат одним из важных инструментов политики, ориентированной на более устойчивое развитие, обеспечение легитимности власти. В то же время и Конституция задает определенные рамки и ориентиры для политики. Юбилей Основного закона – хороший повод осмысления его роли на разных этапах развития общества.Конституция и конституционные идеи с момента принятия первой писаной – Конституции США 1787 года, играют заметную роль в правовом и политическом развитии стран мира. Конституция моделирует систему власти, должный порядок, гарантирует права граждан, обеспечивает основы законодательства для модернизации общества, стабилизации или ускорения его развития.В ходе исторического развития общество периодически переживает крутые повороты, кризисы, сопровождающиеся реорганизацией государства, правовыми реформами. Такие переходные периоды истории, на первый взгляд, кажутся воцарением исключительно хаоса. В действительности же в подобных условиях в переходном обществе происходит своего рода обращение к глубинным основам программы развития, включается поиск и перезагрузка системной основы грядущего обновленного порядка, рождается иное мироустройство.В моменты исторических кризисов, как правило, начинает доминировать политика, но и она ищет опоры в праве. После прохождения кульминационной точки кризиса и выбора модели обновления общества в ходе обретения государством независимости, революции, кардинальной смены политического курса обычно требуется модернизация законодательства, смысловая ревизия его основ. В континентальной системе права, более предрасположенной к буквальным трактовкам законов, это, как правило, предполагает радикальное обновление конституций как основ соответствующей системы порядка.Конституция влияет на экономические, социальные и политические основы общественного развития. Советские конституции закрепляли землю, ее недра, все заводы, фабрики, банки, средства транспорта и связи и так далее во всеохватывающей собственности государства, запрещали передачу их в частные руки. Исторический опыт показал, что громоздкая по объему государственная собственность в условиях современного ускоряющегося развития, глобализации и информационного общества не может быть всегда и во всем эффективной.Поэтому в конституциях бывших социалистических стран восточной Европы, постсоветских республик, Китая, Вьетнама установлено гибкое равенство форм собственности – частной, коллективной и государственной, которые в разных условиях и сферах могут иметь различную эффективность. Это не исключает возможности законного изменения их соотношения с учетом многих факторов. Как показывает опыт развитых стран мира, наряду с приватизацией, при необходимости на основе действующего права допускается национализация предприятий и отраслей экономики.Ранние советские конституции, принятые после революции 1917 года, закрепляли неравенство граждан, дискриминируя в политических правах целые группы граждан по их социальному положению, например, лишая избирательных прав. После стабилизации общественного порядка в конституциях СССР и союзных республик провозглашалось равноправие граждан и всеобщее, равное избирательное право. Однако еще долго в период политических репрессий 1930–1950-х годов сотни тысяч репрессированных лишались политических прав. В Казахстане функционировали разветвленные системы Карлага, Степлага с бесчеловечной эксплуатацией труда заключенных фактически как рабского. Производилась депортация целых народов, выселяемых с обжитых их предками мест. При этом в Основном законе СССР и союзных республик декларировалось равенство всех, независимо от расы и нацио­нальности. Но одновременно в конституциях присутствовали политизированные и идеологизированные нормы, позволявшие оправдывать неправовое законодательство и партийно-государственный произвол.Современные конституции развитых стран, как и действующая Конституция Казахстана, ориентированы на новую правовую политику: провозглашая приоритет прав и свобод человека и гражданина, равноправие граждан независимо от их социального имущественного положения, расы, нации и так далее, они запрещают дискриминацию по любым основаниям.В поворотных исторических ситуациях Конституция, ее нормы нередко оказываются историческим ускорителем формирования новых отношений, институтов. В политическом развитии Казахстана важную роль сыграли принятое в 1990 году дополнение к Конституции 1978 года об учреждении поста Президента Республики, а также внесенные в Конституцию в последний период перестройки нормы о закреплении казахского языка как государственного и об избрании 25% Верховного Совета КазССР от общественных организаций, демократически укрепившие законодательный орган. Перспективное значение имели расширение прав союзных республик и их высших государственных органов, децентрализация части полномочий структур бывшего СССР, а также расширение прав республик в сфере международных отношений.В условиях развития демократизации и гласности конца 1980-х годов эти конституционные поправки содействовали изменению правовой политики, системы законодательства и правоприменения, развитию национального самосознания, готовя государство и его граждан к независимости.Кстати сказать, в Казахстане идея учреждения института президентской власти долго пробивала себе дорогу. Пожалуй, впервые в казахской политико-правовой мысли она была предложена в 1911 году в проекте Устава Казахского государства выпускника Санкт-Петербургского Императорского университета Барлыбека Сыртанова, а затем в 1917-м вошла в программу партии «Алаш». В 1990-м она была реализована в дополнениях к Конституции 1978 года.Важное политическое и конституционное значение в переходные периоды нередко имеют декларации и основополагающие законы. Декларация независимости США 1776 года заложила основу отделения от Великобритании независимого американского государства. «Декларация о государственном суверенитете Казахской Советской Социалистической Республики» от 25 октября 1990 года и Конституционный закон РК от 16 декабря 1991 года «О государственной независимости Республики Казахстан», принятый после подписания Соглашения о создании СНГ, но до официального прекращения существования СССР, стали основой для разработки Конституции независимого государства.Действующая Конституция Казахстана была принята в 1995 году на одном из важных поворотов в новейшей истории страны. К этому времени экономический кризис, связанный с распадом СССР, достиг своей кульминации. В советский период на основании многократно реформированной Конституции Казахской ССР (затем Республики Казахстан) 1978 года существовала основанная на однопартийном режиме система власти советов. Накануне распада СССР и в ранний постсоветский период эта система, дополненная институтом Президента при доминировании Верховного Совета, постепенно привела к разделению властей. Конституция Республики Казахстан, принятая в январе 1993 года, зафиксировала равновесие в соотношении Верховного Совета и власти Президента.Однако для успешного выхода страны из кризиса, проведения радикальных реформ требовались сильная власть и оперативность принятия решений, чему больше соответствовала президентская форма государства. В конце 1993 года произошел самороспуск местных советов и Верховного Совета с передачей на период выборов в него законодательных полномочий Президенту. В этот период Конституционный суд республики выступал как высший орган конституционного контроля, имел право рассматривать конституционность актов Верховного Совета, Президента, Кабинета министров.В 1994 году новый Верховный Совет был избран на основании действовавших на всей территории страны нормативных правовых актов Центризбиркома, которые, как оказалось, грубо нарушали Конституцию.Так, Основной закон содержал положения о равенстве прав граждан как избирателей и кандидатов в депутаты, а ЦИК утвердил избирательные округа с существенно разным количеством избирателей. Некоторые округа по численности избирателей превышали другие до шести раз. Конституция содержала норму о том, что один избиратель имеет один голос. ЦИК утвердил инструкцию, позволив каждому избирателю иметь столько голосов, сколько кандидатов баллотируется в округе, и голосовать не за одного, а за любое количество кандидатов.Например, в округе с 12 кандидатами избиратель мог использовать до 12 голосов. Избирательные бюллетени считались действительными, если в них отмечались несколько кандидатов. Это вело к тому, что при наличии в округе, например, 30 тыс. избирателей отдавалось 70–90 тыс. голосов, соответственно, возникала возможность для различных фальсификаций. При иных правилах проведения выборов состав Верховного Совета мог быть значительно иным.По иску кандидата в депутаты журналиста Татьяны Квятковской, баллотировавшейся в самом большом по численности избирателей округе в Алматы, Конституционный суд признал указанные акты ЦИК РК не соответствующими Основному закону. Прошедшие на основе таких незаконных правил выборы в Верховный Совет были признаны нелегитимными.В этих условиях вновь на Первого Президента временно легло осуществление законодательных функций. Он утвердил многие принятые Верховным Советом законы и оперативно принял ряд новых, важных для проведения назревших реформ в экономике.С непосредственным участием Нурсултана­ Назарбаева была подготовлена новая Конституция, принятая на всенародном референдуме 30 августа 1995 года. Она закрепила выбранный курс экономических, политических и правовых реформ, сыграла важную роль в ускорении экономического развития страны и вывода ее из кризиса. В разработке Конституции также активно участвовали Н. Шайкенов, К. Колпаков, Г. Сапаргалиев, М. Сулейменов и другие. Конституция 1995 года рождалась с учетом исторического и зарубежного опыта в острых дискуссиях, которые оттачивали формулировки идей и норм основного закона.В итоге действующая Конституция расширила возможности для проведения реформ, развития и защиты частной собственности, укрепления прав и свобод человека, для развития казахского языка, национальной культуры и поддержания межнационального и межконфессионального мира и согласия. Были сбалансированы структура высших государственных органов, разделение и распределение их компетенции в контексте системы сильной президентской власти. Конституция сыграла важную роль в организации политико-правовой адаптации страны к новой исторической реальности, в гармонизации внутренней и внешней политики государства, развитии Казахстана как регионального лидера. На переломном этапе развития общество и государство нашли в Конституции точку опоры для успешного движения вперед.Проведенные позже шаги по корректировке норм Конституции с учетом меняющихся условий также содействовали укреплению государства и наметили поэтапную трансформацию его формы, как отмечал Лидер нации, в перспективе в президентско-парламентскую республику.Переживаемый в настоящее время мировой экономический кризис требует изменений в структуре экономики, дея­тельности государственного аппарата. Возрастает и роль Конституции как правовой основы изменений и стабилизации устойчивого движения для выхода из кризиса.Объективно в условиях экономической нестабильности возрастает роль и ответственность органа конституционного конт­роля, хранителя «живой» Конституции, придающего ей новую правовую энергию в своих толкованиях и решениях. От компетентности, квалификации, гражданской позиции его членов зависит многое в сфере правового регулирования.Важный вопрос для устойчивого и бесконфликтного развития в условиях периодически накатывающих волн кризисов и в посткризисный период – отношение государства к социально-экономическим конституционным правам граждан и их оптимальному обеспечению в такой сложный исторический отрезок времени.В практике органов конституционного контроля постсоветских стран конца ХХ – начала ХХI века сформировались общие контуры доктрины о пределах возможного ограничения реализации, содержательного наполнения конституционных норм о социально-экономических правах граждан и различных их групп в кризисные периоды.В чрезвычайной ситуации в условиях финансово-экономического кризиса органы конституционного контроля допускают возможность некоторого уменьшения государственного финансирования социальной сферы. Но в их решениях подчеркивается, что такое сокращение должно быть конституционно обоснованным, реально продиктованным чрезвычайной ситуацией, не нарушающим установленные Конституцией ограничения. А также пропорциональным, учитывающим сокращение финансирования по всем другим возможным статьям бюджета с изысканием всех возможных резервов (включая сокращение зарплаты госслужащих, судей, депутатов). Сокращение социальных выплат признается не освобождающим полностью государство от его обязательств по отношению к гражданам, в том числе от компенсаций подобных сокращений. В первую очередь это касается пенсионного обеспечения.Надежная правовая основа служит гарантией устойчивого развития, свое­временного разрешения возможных социальных противоречий, недопущения политического экстремизма. А также произвола должностных лиц, нарушения прав и свобод человека и гражданина. Разумная и своевременная реализация законодательства на основе Конституции, как правило, препятствует эскалации социальных и политических конфликтов.Глобальный кризис несколько меняет реальность. Посткризисная ситуация потребует новой перегруппировки сил, адаптации к ней государства и правовой системы. Может возникнуть и необходимость конституционной реформы для адаптации основ правовой системы к новым тенденциям развития. Актуализируется потребность в более активном квалифицированном официальном толковании положений Конституции в контексте новой исторической ситуации, в развитии правовой доктрины, юридических понятий и концепций. А также в модернизации правового воспитания населения и юридического образования.Действующая Конституция и государство имеют достаточный потенциал для успешной адаптации правовой политики, законодательства и его применения к новой экономической ситуации и принятия необходимых мер для того, чтобы с минимальными потерями для общества пережить мировой кризис и выйти из него готовыми к новому активному развитию. Реализация принципов и норм Конституции, адекватное времени ее толкование и реформирование по мере необходимости также будут способствовать этому процессу.