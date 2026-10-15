Точка притяжения

В микрорайоне Алтын Орда возводят одноименный социально-деловой центр на площади порядка 180 га. На территории разместятся спортивные, культурные и коммерческие объекты города, а ядром нового района станет парк в форме карты Казахстана.

Главное преимущество выбранной локации – удобная логистика. В отличие от проектов, которые выносят за пределы города, Алтын Орда располагается фактически в центре активно развивающегося микрорайона с готовой инженерной инфраструктурой. Из 180 га под коммуникации зарезервирована лишь небольшая часть, а на 168 га развернется полноценный туристический и социальный кластер с гостиницами, торгово-развлекательными центрами, образовательными учреждениями и парковой зоной отдыха на 59 га.

Отдельное место в застройке социально-делового центра занимает культурный блок. В микрорайоне возводят новое здание областного драматического театра на 700 мест. Повод для масштабной стройки весьма насущный: здание действующего театра им. Т. Ахтанова, построенное еще в 1970-х годах, морально и физичес­ки устарело. Казахская и русская труппы много лет делят одну площадку, постоянно сталкиваясь с дефицитом репетицион­ного времени.

Во время рабочей поездки Президента Касым-Жомарта Токаева в регион в 2023 году деятели искусства обратились к нему с этой проблемой, после чего Глава государства дал прямое поручение построить современный театральный комплекс.

Строительные работы стартовали в прошлом году и продвигаются высокими темпами. Сейчас на объекте задействованы 60 рабочих и 8 единиц техники.

– Финансирование объекта смешанное: задействованы как средства местного бюджета, так и средства из резерва на инициа­тивы Президента, – отметил заместитель руководителя областного управления строительства, архитектуры и градостроительства Аслан Жарасбаев. – В этом году мы планируем завершить возведение основных несущих конструкций и кровли. В следующем – перейдем к внутренней отделке, монтажу оборудования и благоустройству территории. Объект введут в эксплуатацию в 2027-м.

Новый театр станет одним из самых технологичных в стране. В здании предусмотрены большой и малый зрительные залы, а также конференц-зал. Главной особенностью сцены станет поворотный механизм, который позволит мгновенно менять декорации между эпизодами спектаклей. Площадку также оснастят современной светомузыкой и профессиональным акустическим оборудованием.

А по соседству с драмтеатром на участке площадью 6,1 га началось возведение многофункционального спортивного комплекса с трибунами на 5 000 зрительских мест.

Крытая арена спроектирована как универсальный трансформер для проведения международных соревнований и тренировок по футзалу, баскетболу, волейболу, гандболу и единоборствам. Внутри комплекса расположатся основной игровой зал, разминочные площадки, а также вся необходимая инфраструктура для судей, спортивных врачей, допинг-конт­роля и СМИ. На текущий момент строители полностью завершили ограждение территории и ведут выемку грунта под котлован.

Актобе сложно представить без футбольного ажиотажа, но собираться болельщикам до сих пор приходится на арене пятидесятилетней давности. Центральный стадион им. Кобыланды-батыра отслужил свое с честью и вместить всех желающих давно не в силах, да и духу времени, мягко говоря, отвечает со скрипом.

Разговоры о том, что футбольной столице нужен новый дом, ходили годами. Теперь от слов перешли к делу: в микрорайоне Алтын Орда закипела стройка. Реа­лизация проекта рассчитана на 2026–2028 годы. Его масштаб впечатляет. Новая арена рассчитана на 34 980 зрителей, а сам объект представляет собой пятиэтажное спортивное сооружение общей площадью более 80 тыс. кв. м. В проекте все заложено по мировым стандартам: современное футбольное поле, трибуны, а также полноценная инфраструктура для команд, судей и представителей СМИ. Когда стройку завершат, Актобе обойдет Астану: главный на сегодня стадион страны «Астана Арена» вмещает 30 тыс. человек.

Второй важный задел – проектирование стадиона в строгом соответствии с требованиями 4-й категории УЕФА, что позволит проводить в Актобе матчи самого высокого международного уровня.

На реализацию первоочередных задач из резерва Правительства по прямому поручению Главы государства уже выделено 6,5 млрд тенге.

– Объект масштабный, поэтому в соответствии с законодательством строительство разбито на три последовательных этапа. Сейчас мы на первом этапе: идет устройство фундамента, готовятся основательные конструкции. На втором этапе возведем стены и несущие каркасы – документация по нему сейчас на госэкспертизе. На третьем – займемся чистовой отделкой, монтажом оборудования и спортивной инженерией, – поясняет Аслан Жарасбаев.

Главная задача строителей – до конца текущего года завершить основной объем монолитных работ и приступить к возведению железобетонного каркаса. На площадке в смену уже работают 152 человека, а на пике строительства число специалистов вырастет до 700.

Новая арена станет якорным проектом для всего местного спорта. Если строители выдержат заложенный трехлетний график, уже к 2028 году футбольный клуб «Актобе» и его многочисленные болельщики получат самый большой современный и технологичный стадион в Казахстане.

По сути, в Актобе сейчас соз­дают новый современный центр притяжения. Алтын Орда объединит культуру, спорт и отдых в одном месте, сделав микрорайон главным визитным и развлекательным узлом всего города.