Точка притяжения – Казахстан

В первом для нашей страны первенстве планеты приняли участие порядка 600 спортсменов и тренеров из 39 стран мира. На протяжении восьми соревновательных дней были разыграны медали в 18 гонках. В организации турнира такого высокого уровня были задействованы 80 волонтеров из колледжей и университетов Щучинска и Астаны, а также около 100 судей из всех регионов страны. Также на протяжении соревнований в Казахстане находились порядка 30 представителей Международного союза биатлонистов (IBU), Eurovision и SiwiData, которые прибыли на чемпионат, для того чтобы поделиться международным опытом проведения крупных соревнований по биатлону.

Почетными гостями мероприя­тия стали президент IBU Олле Даллин, генеральный секретарь этой организации Макс Кобб, легенда лыжного спорта Владимир Смирнов, серебряный призер Олимпийских игр-2010 в канадском Ванкувере Елена Хрусталева, министр культуры и спорта Асхат Оралов и другие.

В медальном зачете лидерскую позицию заняла Германия – у спорт­сменов этой сборной девять золотых и шесть серебряных медалей. Среди казахстанцев лучший результат показал Данил Червенко – он занял 11-е место в индивидуальной гонке среди юнио­ров. Милана Генева показала 15-й результат в гонке преследования среди девушек. По завершении первенства организационный комитет получил памятную статуэтку от IBU с благодарностью за успешное проведение мероприятия. Кроме того, стало ясно, что Щучинск теперь становится постоянным центром мирового биат­лона, например, в текущем году планируется проведение летнего чемпионата Азии.

В рамках чемпионата также был сформирован Asian Biathlon Committee – Комитет по развитию биатлона в Азии, председателем которого назначен генеральный секретарь Союза биатлонистов Казахстана Манас Усенов, которого мы попросили рассказать о значимос­ти данного турнира для нашей страны и дальнейших планах развития этого вида спорта в респуб­лике.

– Манас, расскажите, пожалуйста, как вообще Казахстану удалось заполучить чемпионат мира?

– У нас на это ушло около шести лет. В 2018-м году мы открыли Центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта и в том же году пригласили представителей IBU, чтобы они провели полномасштабную инспекцию. К нам при­ехали рейс-директор этапов Кубка мира Борут Нунар из Словении и президент австрийской федерации биатлона Франц Бергер. Они провели полную инспекцию трассы, стрельбища, гостиницы, в общем всего стадиона. По итогам мы получили лицензию от IBU категории «А», что, в свою очередь, дало нам возможность проводить самые элитные соревнования под эгидой этой организации. А это чемпионаты мира среди молодежи и взрослых, а в будущем и этапы Кубка мира. Есть негласное правило – открыв новый стадион, ты не можешь сразу подавать заявки на мировые значимые турниры среди взрослых, а должен пройти все «ступени» роста. Из-за этого мы вначале провели в 2018-м году открытый чемпионат Азии. В прошлом году – уже юниорский и юношеский чемпионаты континента, а дальше начали активно подавать заявки на проведение первенств планеты среди юношей и юниоров, а также летнего чемпио­ната континента среди взрослых.

Это была колоссальная работа. После того как нас отобрали в качест­ве кандидатов для юниор­ского первенства планеты, мы провели финальную презентацию на конгрессе IBU в австрийском Зальцбурге перед 300 делегатами Международной федерации, а также техническим комитетом и правлением IBU. Мы выиграли заявку, о чем нам сообщили в 2021 году. И после этого целых два года ушло на подготовительную работу.

– А были ли для IBU какие-либо риски? Все-таки для них это был новый объект, новая страна, новая точка на карте мирового биатлона.

– Конечно же, у них были большие вопросы и, возможно, какие-то сомнения. Чтобы их развеять, уже с лета 2021 года представители IBU приезжали к нам трижды, чтобы провести дополнительную инспекцию. В составе делегаций были Арне Эйдам, рейс-директор именно юниорского соревнования, а также рейс-директор Кубка IBU Кристиан Ое из Эстонии.

Параллельно мы проводили семинары для наших судей, потому что одним из требований было, чтобы основные позиции мы закрывали нашими международными судьями, которых у нас на тот момент было лишь пятеро. Сегодня у нас уже 17 международных судей, которыми закрываем основные позиции по стрельбищу, трассе, финишу и материальному контролю.

Кстати, уже перед самим стартом мирового первенства появились еще и опасения у родителей спорт­сменов из, например, Норвегии, Австрии, Швеции (ведущих лыжных держав мира) и других стран, в связи с боевыми дейст­виями между Россией и Украиной. На последнем конгрессе в Австрии в сентябре нам пришлось вновь организовать презентацию, убедить делегатов и всех представителей федерации, что у нас все безопасно.

Мы провели колоссальную работу, показали, что самолеты из разных стран летают без проблем. Что у нас огромный аэропорт в столице, логистика полностью продумана, есть современный хайвей (трасса) из Астаны до Щучинска. Что у нас очень крутые гостиницы – мы можем разместить более 1 000 человек в радиусе 20 километров от стадиона. Не в каждой европейской стране, где проводятся этапы Кубка мира, есть такая возможность. Мы это детально все проработали, показали правлению IBU, техническому комитету и каждому делегату национальных федераций. И в итоге нам удалось всех убедить. При­ехали представители практически 40 стран – это более 800 участников, среди которых не только спортсмены и тренеры. Плюс немало было болельщиков из Норвегии, Австрии, Германии. Прибыли даже из таких экзотических для нас стран, как Австралия и Чили.

– А будет ли у наших судей возможность выезжать и работать на крупных ивентах под эгидой IBU?

– В эти дни у нас были более 20 представителей Международного союза биатлонистов. Это члены правления, президент, генеральный секретарь, а также спортивный директор IBU. Пригласили к нам и президентов федераций азиатских стран. При поддержке IBU официально открыли Азиат­ский биатлонный комитет. И в дальнейшем как минимум два раза в год планируем в нашем регионе проводить крупные международные соревнования по биатлону, особенно при этом фокусируясь на юношах и юниорах, так как у них не так много крупных соревнований. Такая кооперация дает нам большие возможности в будущем. Уже практически подтверждено проведение летнего чемпионата Азии и зимнего Открытого чемпионата Азии. Одиннадцать стран будут участвовать в этих соревнованиях.

Кстати, через год уже Корея и Япония хотят провести чемпионаты Азии у себя. Мы будем отправлять наших судей туда, а судьи из этих стран отправятся к нам. То есть будет большая коллаборация между азиатскими странами. Помимо этого наш долгосрочный проект – это, конечно же, привезти сюда один из этапов Кубка мира на постоянной основе. Потому что, сами знаете, в Европе сейчас большая проблема со снегом, а в России, Украине и Беларуси в ближайшие пару лет проведение кубков мира тоже будет невозможно. То есть у нас есть уникальная возможность в начале сезона, когда в ноябре в Европе нет снега, пригласить сюда один из этапов этого самого прес­тижного турнира планеты. Но это, конечно, долгосрочный проект, мы над этим будем работать.

Для нас важно, чтобы и наши отечественные судьи были на топовом уровне. Например, здесь соревнования координировал технический делегат из Эстонии Хилар Захна. У нас таких делегатов сейчас нет, но в будущем сможем координировать как минимум чемпионаты Азии, а дальше по нарастающей.

– Чемпионат мира нам доверили, в Азии создается специаль­ный комитет по биатлону – это говорит о том, что для IBU очень важна именно эта часть Евразии. Наверное, не просто так начали с юниоров, а теперь сосредоточатся и на взрослых спорт­сменах?

– У IBU есть программа Target 26, то есть определены цели до 2026 года. Одна из них – увеличить количество биатлонистов в два раза путем расширения гео­графии. Мы проводили официаль­ную встречу с президентом и с генеральным секретарем IBU, и они говорят, что большой потенциал именно в азиатском регионе и его федерациях. Казахстан на данный момент является председателем Азиатского комитета, и мы в будущем видим себя именно лидером азиатского региона. Хотим путем коллабораций, совместных соревнований, обмена опытом соз­дать такие конкурентоспособные биатлонные державы, которые смогут хотя бы на одном уровне периодически выступать со скандинавскими либо с центральными европейскими странами, которые на данный момент являются лидерами мирового биатлона.

– У нас есть еще одна точка притяжения – это Алматы. Там тоже имеется биатлонный комп­лекс. В целом рассматривается ли вариант, что какие-то соревнования будем проводить в крупнейшем городе Казахстана? Ведь у Алматы есть опыт проведения Азиатских игр и Универсиады.

– В 2011 году вблизи Алматы была построена уникальная база, которая находится на высоко­горье – 1 500 метров, за Талгаром, возле горнолыжного курорта Акбулак. В 2018 году, когда IBU проводил инспекцию в Щучинске, мы получили лицензию и там, причем также категории «А». В принципе, она уже дает возможность проводить такие же крутые ивенты, как и здесь. База уникальная: с одной стороны – лыжная трасса, с другой – биатлонная, есть гостиница, но там один минус – мы не можем проводить подобные крупные и крутые соревнования, так как по правилам проведения таких ивентов мы должны предоставить минимум 800 мест для проживания в радиусе 20–30 километров. А на данный момент, к сожалению, у нас нет столько гостиниц. Есть база AIBA, есть гостиница на стадионе, гостиница «Акбулак», но этого мало. Да, один из этапов чемпионата Азии, например, летний чемпионат, мы можем организовать, но не этапы Кубка мира, и даже не юниорский и юношеский чемпионаты мира. К сожалению, на данный момент Алматы этот запрос не может удовлетворить.

– А между тем ведь на этой базе тренировались очень именитые спортсмены, например, Юстина Ковальчик – польская лыжница, двукратная олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира и четырехкратная обладательница Кубка мира по лыжным гонкам!

– И не только Юстина. В 2018 году перед Олимпийскими играми в южнокорейском Пхенчхане полноценный сбор там провели нацио­нальные сборные Украины и Чехии. Все они проживали на базе AIBA (Международная федерация бокса. – Прим. ред.). То есть условия для тренировки, тем более там высокогорье, идеальны, но не для соревнований. К тому же существует и такой момент – сейчас там реконструкция. Надеемся, она завершится в течение полутора-двух лет, и мы сможем там проводить минимальные ивенты. Эта база является основной для подготовки нашей национальной юниорской сборной на высокогорье. То есть у нас идеальная база есть на равнине – в Щучинске, а есть крутая база на высокогорье – под Алматы.

– Вернемся к Щучинску. Здесь был президент IBU. Какие у него впечатления, например, по трассе, были ли какие-то вопросы?

– Официальный финальный отчет по нашему чемпионату мира мы получим совсем скоро. Мы общались с президентом, генеральным секретарем, правлением IBU, а также представителями команд и поняли, что все предоставленные условия – начиная с вакс-кабин, самого стадиона, трассы олимпийского уровня до стрельбища, на котором мы провели ремонт от поставщика – финской компании Kurvinen, – им очень понравились. Очень рады были и проживанию, ведь в радиусе 10 километров у нас крутые гостиницы. По питанию, по транспорту, по шаттлам, по логис­тике тоже вопросов не возникало. Да, возникли некоторые сложности, когда в момент приезда команд, с 28 февраля по 2 марта, на севере страны были не лучшие погодные условия, в связи с чем даже трассы закрывались. Но мы оперативно действовали, и когда все спортсмены практически одномоментно прилетели, нам пришлось всех расселить в Астане. Задача была не из легких, но хотим поблагодарить департаменты полиции Астаны и Акмолинской облас­ти, которые оперативно очистили трассу и сделали сопровождение для всех команд. Я думаю, мы с задачей справились. Ну представьте себе построение логистики для 1 000 человек, которые прилетают практически одновременно в два дня, учитывая, что они еще и не с пустыми руками – с лыжами, экипировкой, и не забывайте, что еще и с оружием – это разрешение на провоз, перевозка. Но справились. Норвежцы и немцы подходили и отмечали колоссальную работу оргкомитета. Получить такую оценку от норвежцев – многого стоит на самом деле, потому что они либо стараются никогда ничего не говорить, либо выкладывают все сразу в лоб, когда что-то совсем уж не нравится.

– А теперь хотелось бы услышать о подготовке нашей сборной.

– Перед первенством планеты мы провели молодежный чемпио­нат Казахстана, где и отобрали весь состав. Это 20 спортсменов – 10 юношей и 10 юниоров. Все было чисто по спортивному принципу. Единственное исключение – это лидеры команды, которые проявили себя по итогам сезона на международных соревнованиях. Например, Вадим Куралес – он был вторым на юниорских этапах, а также выиграл «золото» на Универсиаде в Америке – сразу без отбора проходил на чемпионат мира.

– И несколько слов в общем о нашей сборной, в том числе и взрослой. Сейчас ведь идет процесс омоложения команды?

– Процесс омоложения в любом виде спорта, в любой сборной всегда проходит тяжело, болезненно. В любом случае у взрослых падают результаты, пока молодые спорт­смены окрепнут. Практически за один сезон мы лишились по личным обстоятельствам основных лидеров женской сборной – это Галина Вишневская, Лиза Бельченко, Алина Райкова и Дарья Климина, которые на протяжении последних двух олимпийских цик­лов составляли основной костяк нашей женской сборной. И у нас сейчас даже юниорки выступают на взрослых этапах Кубка мира. В любом случае оценку по выступ­лению национальной сборной мы будем давать по окончании сезона после детального анализа. Если будет необходимость, по решению федерации совместно с министерством будем делать какие-то перестановки.