Точка роста молодой столицы

«Следует не только эффективно использовать объекты ЭКСПО-2017, но и опыт проведения выставки во всех сферах экономики», – обозначил основную идею поствыставочного применения материально-технического и индустриально-технологического наследия международной экспозиции заместитель председателя правления АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» Владимир Лютов.

Знакомя журналистов в ходе специально организованного пресс-тура с масштабными работами по реконструкции выставочных павильонов, он сообщил, что буквально на днях Президент страны утвердил обновленную концепцию, согласно которой «ЭКСПО должна стать инновационной площадкой IT-технологий, стартапов, а также еще одной мощной точкой роста нашей молодой столицы».

В рамках этой задачи, поставленной перед АО «НК «Астана ЭКСПО-2017», на территории выс­тавочного комплекса осуществляются масштабные проекты по линии МФЦА, Astana Hub, Цент­ра «зеленых» технологий, в планах – создание IT-университета.

Продолжается реконструкция павильона, где разместится Международный технопарк IT-стартапов Astana Hub с лекционными аудиториями, конференц-залами, лабораториями по разработке проектов виртуальной реальности. Завершить строительные работы планируется к 1 июля текущего года.

Идут работы и по реконструкции павильонов для размещения Международного финансового центра «Астана». В одном из них будут располагаться такие структурные подразделения, как администрация, международный суд, фондовая биржа, а в другом – банки и образовательные

учреждения МФЦА.

Еще 2 павильона планируется отвести под IT-университет и современный бизнес-центр.

Создание IT-университета на базе ЭКСПО не случайно. Вуз займется подготовкой высококвалифицированных кадров для цифровой экономики страны. Бизнес-центр же примет представительства крупных международных организаций и финансовых институтов, а также компании-резиденты МФЦА.

По инициативе Главы государства в павильоне «Зона лучших практик» будет создан Международный центр «зеленых» технологий. Таким образом, по словам Владимира Лютова, сохранится наследие ЭКСПО. Достаточно сказать, что если до реконструкции выставочных павильонов их служебная и экспозиционная площадь составляла 3 115 квадратных метров, то после завершения работ она «прирастет» дополнительными полутора тысячами «квадратами».

Кроме реконструкции павильонов идет дальнейшее благоуст­ройство и озеленение территории выставки. Так, намечено расширить парковую зону со стороны стелы Независимости. Вскоре на территории выставки заработают фонтаны с огненным шоу, которые так полюбились посетителям. Возобновят работу кафе и рестораны, их владельцы уже ведут подготовку к новому сезону.

На летне-осенний период запланирована насыщенная культурно-развлекательная программа. Снова заработает открытая концертная сцена, где любителей эстрады будут ждать приятные сюрпризы в виде встреч с любимыми певцами и артистами.