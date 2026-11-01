Точка роста на карте страны

Расстояние между Алматы и Конаевым – 76 км. Здесь пролегает Капшагайская трасса, вдоль которой расположено 12 сел, ставших микрорайонами города Алатау, созданного в 2024 году согласно Указу Главы государства.

фото автора

Площадь нового населенного пункта составляет 88 тыс. га. Сейчас каждый автомобилист, проезжающий по скоростной автостраде, замечает стройплощадки, разворачивающиеся тут и там на всем пути от мегаполиса до областного центра.

По данным местных властей, к активной фазе переходит строи­тельство инженерной инфраструктуры, на что из респуб­ликанского бюджета нынче выделено 35 млрд тенге. В частности, продолжаются работы по прокладке электрических и водопроводных сетей, установлению систем уличного освещения, газификации, ремонту дорог, обустройству детских игровых площадок. Кроме того, открылись два фельдшерско-акушерских пункта и две школы, построенные в рамках национального проекта «Келешек мектептері».

По задумке архитекторов-урбанистов, разрабатывающих мас­тер-план Alatau City, это будет город опережающего развития, сочетающий технологический прогресс с максимально комфорт­ной средой для жизни. Прошлой осенью здесь был заложен фундамент культурно-делового центра K-Park, который будет состоять из парковых зон, библиотеки, музея, объектов искусства и архитектуры.

А совсем недавно, в конце октяб­ря, стартовал проект по возведению первого небоскреба – Iconic Complex. В состав многофункционального комплекса мирового уровня войдут офисы, жилье премиум-класса, пяти­звездочный отель, торговый дом и общественные пространства. Одна из башен высотой 272 м станет самым высоким объектом подобного рода на юге республики.

Масштаб проводимых в Алатау строительно-монтажных работ впечатляет: если еще год назад местный бюджет составлял всего 7,6 млрд тенге, то сегодня объем инвестиций в основной капитал города достиг 70,2 млрд тенге. Наиболее интенсивно застраивается прилегающий к Алматы микрорайон Gate City. Здесь введены в строй многоквартирные ЖК, электроподстанция, газораспределительная станция, водозабор, канализационные сооружения.

Как сообщил на брифинге в региональной службе коммуникаций аким Алатау Аркен Утенов, инвестиционный порт­фель города включает 67 проек­тов на общую сумму 6,9 млрд долл., планируется создать около 55 тыс. рабочих мест. Для сравнения: сегодня здесь проживают 58 тыс. человек. Иначе говоря, в перспективе проблем с трудоустройством местных жителей быть не должно.

– Одно из стратегических преимуществ – создание СЭЗ «Alatau», на территории которой предусмот­рены налоговые и таможенные льготы, будет действовать британское экономическое право, – отметил градоначальник. – Это открывает большие возмож­ности для привлечения инвестиций, развития высокотехнологичных отраслей. К примеру, нынешней весной состоялся пробный запуск аэротакси, начались работы по созданию системы городского воздушного транспорта в рамках проекта Urban Air Mobility.

С начала года выпуск промышленной продукции составил 97,5 млрд тенге. В аграрном секторе этот показатель достиг 26,5 млрд тенге. Введено в экс­плуатацию 114 тыс. кв. м жилья. Продолжается строительство завода компании PepsiCo, нескольких логистических комплексов и других крупных объектов. В числе приоритетных отраслей – зеленая энергетика, фармацевтика, дата-центры и цифровая инфраструктура.

– Верю, Алатау ждет большое будущее, – подчеркнул Аркен Утенов. – Здесь будут воплощаться в жизнь самые смелые идеи и мечты. Начало этому уже положено. Мы должны обеспечить надлежащее функционирование коммунальных служб, школ и больниц, улучшить состояние улиц.

Как известно, главная цель проек­та по созданию города-спутника – разгрузить перенаселенный Алматы, снизить растущую маятниковую миграцию в регионе. Новый населенный пункт должен перетянуть к себе молодежь и рабочую силу, сделавшись своеобразным «контрмагнитом». Ожидается большой приток переселенцев из других регионов страны, для которых необходимо создать комфортные жилищно-бытовые условия, рабочие места.

По прогнозам экспертов, становление Алатау как привлекательного технополиса сыграет позитивную роль в решении обострившихся экологических и коммунальных проблем.