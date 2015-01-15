Точка, точка, запятая…

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Елена БРУСИЛОВСКАЯ
Весь мир вот уже многие десятилетия активно использует детские изобретения, только не все взрослые дяди и тети знают об этом.
Назову лишь некоторые – водные лыжи, батут, меховые наушники, эскимо и даже шрифт Брайля. Все эти привычные сегодня предметы были изобретены детьми. Более того, как свидетельствует мировая статистика, ежегодно свыше полумиллиона детей и подростков изобретают различные гаджеты, создают и модифицируют роботов и технику.
Кстати, и день 17 января выбран для этого праздника не случайно – это день рождения известного американского дипломата, государственного деятеля, ученого, а также большого изобретателя – Бенджамина Франклина (многим он наверняка хорошо знаком по портрету на стодолларовой купюре). Причем свое первое изобретение Франклин презентовал еще в 12 лет! Любителям плавания оно хорошо известно – это ласты, но те, которые надеваются не на ноги, а на руки.
Став постарше, Бенджамин доказал электрическое происхождение молнии, а также разработал проект громоотвода. Кроме того, именно Франклин предложил обозначать электрически заряженные состояния с помощью плюса и минуса, а также впервые осуществил взрыв пороха с помощью электрической искры. Были в его коллекции и более безобидные изобретения, например, кресло-качалка, бифокальные линзы для очков и многое другое.
Юный соотечественник Франклина, 13-летний Бенни Бенсон, в 1926 году создал эскиз государственного флага Аляски и отправил его на конкурс. Синий цвет, символизирующий небо и официальный цветок штата – незабудку, изображение созвездия Большой Медведицы и Полярной звезды привели мальчика к победе.
А вот, к примеру, эскимо тоже придумал американский мальчик 11 лет Фрэнк Эпперсон, и было это еще 100 лет назад, в начале XX века. Вечером он случайно забыл на пороге своего дома стаканчик с лимонадом, в котором осталась и палочка для перемешивания. Ночью ударил мороз, а наутро вместо лимонада Фрэнк обнаружил фруктовый цилиндр с вмерзшей в него палочкой. Так в 1905 году появился прототип эскимо.
Но это изобретение, так сказать, на уровне развлечений, а вот такое полезное изобретение, как шрифт для незрячих людей, переоценить действительно сложно. А изобрел его в 1821 году француз Луи Брайль, пятнадцатилетний сын сапожника. В качестве основы для изобретения он взял шрифт, который использовали военные для чтения донесений в темноте.
Занимаются изобретательством и казахстанские подростки. Так, изобретением школьника из североказахстанской глубинки заинтересовались представители одной из американских фирм. Пару лет назад восьмиклассник Олег Лило из Колосовской неполной средней школы села Новотроицкое изобрел модель передвижной научно-исследовательской лаборатории «Луна», которой можно управлять на расстоянии. «Луна» способна передвигаться по поверхности любой степени сложности, обходить препятствия, производить лазерное сканирование горных пород, вести видеосъемку.
Серьезно поработали и старшеклассницы из Экибастуза Елена Шмидт и Гульназ Мирхаткызы. Елена занималась изучением климатического воздействия на бетон, а Гульназ создала оригинальную модель ветроэнергетической установки, работающей бесперебойно.

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