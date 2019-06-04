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Точки роста
Михаил Тё
Рабочая поездка Главы государства началась с посещения завода минеральных удобрений ТОО «Казфосфат», где сейчас трудятся свыше тысячи специалистов. Производимая ими продукция, широко применяемая в сельском хозяйстве, не нуждается в рекламе – на протяжении многих лет она востребована в США, Японии, Китае, России, ОАЭ и странах Европейского союза. Это одно из ведущих предприятий областного центра, где большое значение уделяется повышению благосостояния работников и их социальной поддержке. В настоящее время средняя заработная плата на заводе составляет 148 тыс. тенге.