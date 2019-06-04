Точки роста

Рабочая поездка Главы государства началась с посещения завода минеральных удобрений ТОО «Казфосфат», где сейчас трудятся свыше тысячи специалистов. Производимая ими продукция, широко применяемая в сельском хозяйстве, не нуждается в рекламе – на протяжении многих лет она востребована в США, Японии, Китае, России, ОАЭ и странах Европейского союза. Это одно из ведущих предприя­тий областного центра, где большое значение уделяется повышению благосостояния работников и их социальной поддержке. В настоя­щее время средняя заработная плата на заводе составляет 148 тыс. тенге.

Президенту Касым-Жомарту Токаеву, которого сопровождали глава региона Аскар Мырзахметов и аким Тараза Кайрат Досаев, была представлена информация о технологической схеме производства минеральных удобрений и увеличении объемов экспорта. Генеральный директор ТОО «Казфосфат» Мукаш Искандиров отметил, что реконструкция завода в 2016 году позволила поднять производственные показатели почти вдвое: мощность была увеличена с 300 до 500 тыс. тонн продукции в год. Примечательно, что для производства используется местное фосфатное сырье, добываемое в Таласском районе.

– Завод – флагман химической промышленности страны, один из ведущих производителей желтого фосфора в мире. У вас есть все возможности выходить со своей продукцией на международные рынки. Необходимо и дальше повышать конкурентоспособность, – подчеркнул Касым-Жомарт­ Токаев.

В ходе рабочей поездки Глава государства побывал в гостях у семьи таразского полицейского Газиза Байтасова, несколько лет назад трагически погибшего при задержании преступника, решившего совершить террористичес­кий акт. За проявленные героизм, самоотверженность и мужество во время исполнения служебного долга ему посмертно присвоено звание Халық Қаһарманы.

Президенту показали памятную табличку, фотографии полицейского, его награды и личные вещи. Во время беседы с вдовой батыра Гульжамал Тажиевой и ее сыновьями Касым-Жомарт Токаев интересовался потребностями семьи, а также отметил, что в ответственный и сложный момент страж порядка остался верен присяге и долгу, и его подвиг никогда не будет забыт.

Следующим пунктом в марш­руте Президента стал историко-культурный центр «Древний Тараз». Здесь Глава государства ознакомился с ценными артефактами, найденными в ходе археологических раскопок в регионе. Главе государства рассказали об историческом памятнике респуб­ликанского значения, а также показали макет будущего историко-культурного комплекса «Шахристан – древний Тараз», работа над строительством которого уже началась.

– Изучение истории древнего Тараза будет продолжаться. Мы будем всегда оказывать поддерж­ку этой работе. В данном направлении есть много экспертов международного уровня. Нашим университетам необходимо начать подготовку специалистов по туристическому бизнесу, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Поручение более чем актуальное, учитывая, что центр «Древний Тараз» становится все более популярным среди путешественников и любителей истории и может стать местом притяжения международных туристов. Только за прошлый год здесь побывали более 145 тыс. человек.

В Таразе Глава государства также провел встречу с общественностью Жамбылской области, участие в которой приняли ветераны, представители творческой интеллигенции, общественных организаций и молодежи.

Президент страны отметил, что у области большой экономический потенциал, и остановился на требующих решения проблемных моментах.

– В области самая низкая средняя заработная плата в стране – 112 тысяч тенге, – сказал Касым-Жомарт Токаев. – С 1 июня повышена зарплата низкооплачиваемых работников бюджетной сферы. Не должны оставаться в стороне от этого начинания и предприятия области. Хочу напомнить акимам всех уровней, что ваша главная задача – обеспечивать трудоустройство населения. Важную роль в создании рабочих мест может сыграть бизнес, поэтому необходимо продолжить поддержку местных предпринимателей.

Глава государства отметил, что также нужно расширить возможности малого и среднего бизнеса, активно участвовать в государственных закупках. Кроме того, по поручению Президента Правительством будут внесены поп­равки в Налоговый кодекс.

– Новым предприятиям будут предоставлены инвестиционные кредиты сроком на 3–5 лет. Это позволит им закрепиться на рынке и выйти на самоокупаемость. Со своей стороны акиму области надо принять меры по активному вовлечению местных компаний в эти проекты. Государство дает финансирование, теперь дело – за бизнес-инициативами. Также важно акимату принять меры по повышению доступности земли и инфраструктуры для открытия своего дела, дальнейшему снижению административных барьеров, – отметил Президент.

Касым-Жомарт Токаев призвал шире использовать промышленный потенциал региона и уделять приоритетное внимание созданию современных технологичных производств в рамках реализации индустриальных проектов.

– Необходимо привлекать крупных инвесторов в перерабатываю­щую промышленность, прежде всего в химический кластер. Это будет способствовать устойчивому развитию экономики и повышению производительности труда. Источником роста промышленного производства в регионе должен стать химический парк «Тараз», – сказал Глава государства.

Президент также отметил, что в регионе наблюдается низкий уровень производительности труда в сельском хозяйстве.

– Местный акимат должен работать в тесной взаимосвязи со специалистами аграрного сектора. В области имеются возможности для увеличения производства сельскохозяйственной продукции. Правительство приняло решение со следующего года ввести пошлину на завозимый из-за рубежа сахар-сырец. В этой связи поручаю акиму области расширить площади посевов сахарной свеклы и плодоовощной продукции, а также увеличить мощность перерабатывающих предприятий, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Также Президент обратил внимание на высокий туристический потенциал области и заявил о необходимости активного развития отрасли. Регион, где есть множество исторических объектов, может быть очень привлекательным и интересным для туристов.

– Необходимо принять системные меры для укрепления турис­тического потенциала региона, привлечения инвестиций, – сказал Глава государства. – В этой работе нужно учитывать передовой зарубежный опыт. Правительство сейчас разрабатывает государственную программу развития туризма. Жамбылская область славится своими историческими местами, природными красотами. Расположенные в регионе древние городища Актобе, Баласагун, Кулан, Орнек, Костобе, Акыртас, мавзолеи Айши-биби и Карахана, урочище Жайсан, Коксайское ущелье и другие памятные места представляют большую культурную ценность для нашего народа. Правительству и акимату нужно совместно развивать эту сферу. Для этого ресурсов области достаточно.

Вместе с тем Касым-Жомарт Токаев объявил, что Жамбылская область определена в качестве пилотной для апробирования новых подходов при строительстве объектов инфраструктуры. В рамках этого проекта по просьбе акима области будут оптимизированы и упрощены бюджетные и закупочные процедуры, а также перечень предоставляемых документов, в частности ПСД. Старт будет дан уже в нынешнем году. В случае успеха опыт распространят на всю республику.

Президент, отметив необходимость сокращения региональных диспропорций, остановился на вопросах развития сел и малых городов.

– Проблемы моно- и малых городов очень актуальны. Мы будем развивать социальную, транспорт­ную и инженерную инфраструктуру в таких небольших городах, как Жанатас и Каратау. Эти меры прежде всего направлены на повышение качества жизни населения, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства также указал на проблему коррупции.

– Мы будем бороться с коррупцией до полного ее искоренения. Развитие национальной экономики и благосостояние народа напрямую зависят от этого. Особая ответственность возлагается на акимов. В этой работе должны активно участвовать представители региона. Борьба с коррупцией – одна из моих ключевых целей на посту Президента, – подчеркнул он.

Президент также поручил решить проблему аварийных и трехсменных школ через улучшение дорожной инфраструктуры в райо­нах и поселках, увеличение масштабов строительства образовательных учреждений. Он заверил, что молодежи будет оказываться постоянная поддержка.

– Молодежные советы при акиматах­ должны быть необходимой ступенью в карьерном рос­те. Мы поддерживаем молодые таланты не только в сфере государственной службы, но и в образовании, науке, культуре, спорте, бизнесе и других направлениях. В рамках программы «Жас кәсіпкер» будут поддерживаться бизнес-инициативы и стартапы молодежи, – сказал Касым-Жомарт­ Токаев.

Говоря о задачах, стоящих перед правоохранительными органами региона, Глава государства потребовал бескомпромиссно бороться со скотокрадством и наркоторговлей.

– Мы должны защищать животноводов, честно зарабатывающих свой хлеб. Необходимо ужесточить закон, преступники и их подельники должны нести жесткое наказание. Акиматам и местной полиции нужно принять неотложные меры против скотокрадства. Следует внести соответствующие изменения в Уголовный кодекс. Еще одной актуальной проблемой, которая тревожит все общество, остается рост наркопреступности. К сожалению, наркобизнес эффективно пользуется возможностями современных технологий. Это преж­де всего пагубно сказывается на душевном и физическом здоровье молодежи. Пора поставить заслон этому! – заявил Президент.

Глава государства также уделил внимание вопросам развития культуры, здравоохранения, жилищного и дорожного строительства, сельских территорий, связи и другим аспектам.