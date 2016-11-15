​Точки роста предпринимательского сектора

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Любовь ЗОРИНА

Приоритеты дальнейшего роста были обозначены на форуме, обсудившем вопросы увеличения экспортного потенциала, эффективного использования возможностей государственных программ поддержки предпринимательства и АПК. Положение дел в этих отраслях и перспективы на будущее охарактеризовал в своем выступлении аким области Алтай Кульгинов. Он отметил, что бизнес-инициа­тивы нацелены сегодня на производство конкурентоспособной продукции. Процессы интеграции в рамках ЕАЭС и ВТО способствуют созданию совместных предприятий и привлечению инновацион­ных технологий. Только за последние три года товарооборот Приуралья с зарубежь­ем составил 8,2 трлн тенге. При этом доля экспорта возросла в 2,7 раза.

Продукция из ЗКО пользуется спросом в России, Азербайджане, Беларуси, Кыргызстане, Армении, Узбекистане. Деловые связи налаживаются с Ираном, где состоялась презентация потенциала региона и подписан ряд меморандумов между предприятиями и компаниями. Выгодные договоренности достигнуты также в ходе визитов делегации области в Сингапур и Турцию. Конструктивно прошла встреча с представителями финских компаний, которые намерены соз­дать в области совместные предприятия.

Наметилась и устойчивая тенденция роста инвестиций. По сравнению с минувшим годом они в среднем увеличились на 18%, а внешние – более чем наполовину. Эффективно используются и возможности межрегиональной кооперации. Меморандумы о расширении сотрудничества подписаны с Северо-Казахстанской, Мангистауской, Атырауской и Актюбинской областями, городом Алматы. Ведутся переговоры о соз­дании совместного предприятия по производству изолированных стальных труб для нефтегазовой отрасли с участием заводов Западно-Казахстанской, Петропавловской и Павлодарской областей.

Алтай Кульгинов подчерк­нул, что в год 25-летия Независимости особенно зримы достижения суверенного Казахстана и его регионов. Позитивную тенденцию развития экономики, несмотря на кризисные тенденции, нужно сохранять и в дальнейшем.

О переменах, которые внесены в государственные программы поддерж­ки предпринимательства, рассказал заместитель председателя правления НПП «Атамекен» Нуржан Альтаев. В частности, прог­рамма «Агробизнес-2020» будет направлена на стимулирование производства востребованной и экспортоориентированной продукции. Сейчас, подчеркнул заместитель председателя, открыты огромные рынки сбыта. В том числе и такой емкий, как китайский. Особенно высок спрос на мясо, растительное масло, рыбу и кондитерские изделия. На сайте НПП опубликован перечень востребованных товаров. Они ценятся во многих странах. Но их потребители заинтересованы в солидных поставках. Поэтому, считает Нуржан Альтаев, необходима кооперация, для того чтобы экс­портировать экологически чистую сельхозпродукцию в значительных масштабах.

Эту мысль продолжил председатель правления АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» Жандар Омаров, который подробно охарактеризовал правила получения микрокредитования по новым линиям «Каз­Агро» – «Ынтымақ», «Игiлiк», «Береке» и «Бiрлiк». Все они гораздо доступнее для кооперативов сельхозпроизводителей. В Приуралье сейчас разъясняются выгодные стороны таких объединений, а также определяются участники пилотного проекта, в который войдут несколько сельских округов, в каждом из которых совместную работу начнут не менее 20 хозяйств. Они станут примером для других в первую очередь более выгодным сбытом продукции.

Обсуждались также преимущества кластерного развития. Речь шла о том, что еще шесть кластеров предполагается включить в программы государственной поддержки. Каждый регион может предоставить конкурсной отборочной комиссии проекты их создания на своей территории. К слову, в Западно-Казахстанской области уже в течение нескольких лет действует машиностроительный кластер, что способствует получению заказов от недропользователей. Директор Западно-Казахстанской региональной палаты предпринимателей Нурлан Каиршин предложил в большем объеме использовать софинансирование, для того чтобы обеспечивать население региона микрокредитами. Равными долями для этого могли бы выделяться средства фондом финансовой поддержки сельского хозяйства и местным бюджетом.

Речь шла также о том, что благоприятные условия для развития бизнеса и привлечения инвестиций создаются в свободных экономических зонах. В Западно-Казахстанской области также началась работа над созданием СЭЗ. Прозвучали мнения о том, что Приуралье, в течение многих лет считавшееся сельскохозяйственным регионом, вполне может создать первую в стране свободную экономическую зону агропромышленного направления.

Обсуждение ключевых вопросов экономики проходило на форуме в формате открытого диалога. Представители компаний из Актюбинской, Атырауской и Южно-Казахстанской облас­тей, успешно наладившие экспорт продукции, поделились опытом работы. Аким области Алтай Кульгинов предложил изучить его и рекомендовать для широкого применения.

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