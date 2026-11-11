Точки роста туристической отрасли

В Послании «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле» Глава государства обозначил приоритетные задачи по развитию транспортной инфраструктуры, повышению качества автомобильных дорог, модернизации аэропортов и совершенствованию приграничной логистики. Для туристской отрасли эти направления имеют особое значение. Доступность туробъектов, комфорт и безопасность поездок влияют на выбор путешественников, а в конечном итоге – на турис­тическую привлекательность и имидж страны в целом.

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«Наша стратегическая задача – создать сеть современных железных и автомобильных дорог, соединяющих нашу территорию и усиливающих транзитный потенциал страны», – отмечает Президент. Эти слова прямо указывают на перспективы для туристской отрасли. Для Казахстана с его обширной территорией развитая дорожная сеть является необходимым условием раскрытия природного и культурного потенциала регионов. Многие туробъекты находятся на достаточном удалении от крупных городов, а потому состояние подъездных дорог определяет не только удобство поездки, но и возможность формирования новых туристских маршрутов.

Не менее важно развитие придорожного сервиса, включая санитарно-гигиенические узлы, объекты питания, места отдыха и информационные услуги. Такая инфраструктура делает путешествия комфортнее, способствует развитию автотуризма и открывает новые возможности для малого и среднего бизнеса.

Особое значение для туризма имеет строительство и модернизация региональных аэропортов. Уже завершено восстановление аэропорта в Аркалыке. Строительство новых воздушных гаваней в курортных зонах – Зайсане, Катон-Карагае и Кендерли – позволит сделать перспективные туристские направления доступнее для казахстанских и иностранных туристов.

Воздушное сообщение с Катон-Карагаем откроет новые возможности для посещения уникальных природных территорий Восточного Казахстана, а аэропорт в Кендерли станет важным звеном­ в формировании курортной зоны на побережье Каспийского моря. Проекты во всех трех локациях­ планируется завершить уже в этом году. Вместе с тем для полноценного использования потенциала новых аэропортов важно обеспечить в том числе стабильное авиасообщение и качественный турсервис.

Согласно официальной информации от Комитета гражданской авиации, до конца 2026 года казахстанские авиакомпании планируют приобрести девять новых воздушных судов, и таким образом общий авиапарк будет увеличен до 118 единиц. Для развития туризма будет продолжена программа субсидирования по 23 социально значимым авиамаршрутам.

При этом не будем забывать: знакомство иностранного турис­та с Казахстаном начинается с пунктов пропуска через государственную границу. Именно здесь формируется первое впечатление о стране, а, как известно, второго шанса произвести его не бывает.

В этой связи особое значение приобретают модернизация пунк­тов пропуска и повышение их пропускной способности. Важным шагом стало подписание Главой государства в марте текущего года закона, предусматривающего внедрение механизма «зеленого коридора» для туристских автобусов. В совокупности эти меры позволят сократить время ожидания на границе и обеспечить комфортное начало путешествия по Казахстану.

Тема туризма находится на личном контроле Главы государства, о чем он упомянул в своем прошло­годнем Послании. Президент отметил тогда: «...комп­лексное развитие инфраструктуры туризма будет постоянным приоритетом и ответственностью местных исполнительных органов. А на центральном уровне необходимо сфокусироваться на привлечении международных туристов и законодательном обеспечении политики в сфере туризма».

Уверен, что реализация поставленных Главой государства в нынешнем Послании задач вкупе с уже принимаемыми мерами позволит повысить доступность туробъектов, привлечь инвестиции и придать новый импульс развитию внутреннего и въездного туризма.