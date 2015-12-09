​Точку поставит суд

Вечером хозяин загнал животных в загон, а утром их там не обнаружил. Надо сказать, что в этом населенном пункте скот в последнее время похищали периодически, но не в таком количестве. Поэтому сотрудники полиции приняли особые меры: создали специальные группы, по поводу кражи оповестили не только органы внутренних дел области, но и коллег из приграничных районов Российской Федерации. Отрабатывались места сбыта мяса и приема шкур, а также лица, склонные к совершению подобных преступлений. Глава КХ Кабидолла Тезекбаев объявил крупную премию за данные о том, где находится скот.

Но поначалу поиски не увенчались успехом, и некоторые местные жители даже начали продавать свою живность, опасаясь ее пропажи. А полицейские продолжали поиски. Они, как рассказали в пресс-службе ДВД области, отрабатывали версию за версией и все же задержали подозреваемых – троих мужчин в возрасте 27, 44 и 60 лет, также занимавшихся разведением скота.

Следствием установлено, что задержанные под покровом ночи вывели скот из загона сельчанина и перегнали его на территорию базы, расположенной на окраине Павлодара. Там же часть животных забили, а мясо продали. При проведении следственных мероприятий на территории базы были обнаружены 40 голов похищенного скота. Все они уже возвращены владельцу.

Задержанные водворены в ИВС. Следствие по делу продолжается.