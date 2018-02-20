​Точно в лузы

В алматинском бильярдном клубе «Бастау» завершился четырехдневный чемпионат Казахстана по комбинированной пирамиде. В борьбе за титул сошлись 144 спортсмена из всех областей страны – национальный турнир стал самым масштабным в истории РК. Об этом сообщает Федерация бильярдного спорта Казахстана.

В мужском финале встретились Арби Муциев и Жансерик Ниеталиев. Более опытный Муциев выиграл со счетом 5:2 и стал чемпионом. На втором месте Ниеталиев, третье поделили Шакиржан Фазылов и Михаил Ли.

В женском финале играли представительница Кызылорды Салтанат Маханова и астанинка Акерке Ушакова. Девушки спорили за «золото» до четырех побед. Ушаковой в итоге удалось сначала вырваться вперед – 3:2, а затем взять еще одну, победную партию. Третье место досталось Анель Бекбосуновой.