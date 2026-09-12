Точно в цель!

– Кубок мира организован на высоком уровне и стал отличной возможностью показать свое мастерство и обменяться опытом. Хорошо подготовлена сама площадка, созданы условия для приехавших гостей. Хотелось бы выразить огромную благодарность организационному комитету и федерации за проведение этих соревнований, – говорила участница из Японии Киана Киани.

Она увлеклась стрельбой из лука сравнительно недавно. Свой путь начинала с аутентичного кюдо – японского бое­вого искусства стрельбы из асимметричного лука. Освоив национальный стиль, Киана решила развиваться дальше, пробовать свои силы в других видах на мировых первенствах. Кроме того, она совмещает спортивную карьеру с работой в модельной индустрии, а также активно делится в соцсетях кадрами из своих путешествий и соревнований.

Спортсменка из Венгрии Виктория Энджел занимается этим видом спорта уже семь лет.

– В моей стране эта дисциплина очень популярна. Я в Казахстане второй раз, ранее участвовала во Всемирных играх кочевников. Мне здесь все нравится. Особенно радует, что у вас уделяется такое большое внимание национальным традициям, – отметила гостья.

Лучники соревновались в трех дисциплинах – «Пута», «Қалқан» и «Жамбы». В первой из них победу среди мужчин одержал представитель Кыргызстана Алмаз Джунусов. Второе и третье места заняли казахстанцы Рустам Амангалиев и Забит Сатоев. Среди женщин сильнейшей стала Айкоркем Батихан из Казахстана, опередив Чолпонай Умирколову из Кыргызстана и Миляушу Халилову из России.

Айкоркем Батихан отличилась и в дисциплине «Қалқан», завоевав второе золото турнира. У мужчин здесь победил казахстанец Мурат Лукпанов. Серебро досталось Бат-Эрдэнэ Ганзоригу из Монголии, а бронзу завоевал атырауский лучник Серикболсын Шабаев.

В дисциплине «Жамбы» первое место среди мужчин занял Бат-Эрдэнэ Ганзориг. Серебро и бронза достались казахстанцам Анварбеку Кочкареву и Азамату Нуртаеву. В женских соревнованиях весь пьедестал заняли представительницы Казахстана: Асемгуль Галымжанова, Ажар Толеухан и Ляззат Ахметова.

Организаторы турнира также отмечают, что для иностранных спортсменов была подготовлена познавательная программа с посещением историко-культурных объектов, в частности, древнего городища Сарайшык.