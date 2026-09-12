Точно в цель!

Турниры
Серик Кабдулов
собственный корреспондент по Атырауской области

В Атырау завершился Кубок мира Altyn Orda по традиционной стрельбе из лука. Участниками турнира стали более ста лучников из Казахстана и еще сотня – из 18 стран. Организаторы подчеркивают значение традицион­ной стрельбы из лука для развития национальных видов спорта и важность проведения соревнований такого уровня в Атырау.

фото РСК

– Кубок мира организован на высоком уровне и стал отличной возможностью показать свое мастерство и обменяться опытом. Хорошо подготовлена сама площадка, созданы условия для приехавших гостей. Хотелось бы выразить огромную благодарность организационному комитету и федерации за проведение этих соревнований, – говорила участница из Японии Киана Киани.

Она увлеклась стрельбой из лука сравнительно недавно. Свой путь начинала с аутентичного кюдо – японского бое­вого искусства стрельбы из асимметричного лука. Освоив национальный стиль, Киана решила развиваться дальше, пробовать свои силы в других видах на мировых первенствах. Кроме того, она совмещает спортивную карьеру с работой в модельной индустрии, а также активно делится в соцсетях кадрами из своих путешествий и соревнований.

Спортсменка из Венгрии Виктория Энджел занимается этим видом спорта уже семь лет.

– В моей стране эта дисциплина очень популярна. Я в Казахстане второй раз, ранее участвовала во Всемирных играх кочевников. Мне здесь все нравится. Особенно радует, что у вас уделяется такое большое внимание национальным традициям, – отметила гостья.

Лучники соревновались в трех дисциплинах – «Пута», «Қалқан» и «Жамбы». В первой из них победу среди мужчин одержал представитель Кыргызстана Алмаз Джунусов. Второе и третье места заняли казахстанцы Рустам Амангалиев и Забит Сатоев. Среди женщин сильнейшей стала Айкоркем Батихан из Казахстана, опередив Чолпонай Умирколову из Кыргызстана и Миляушу Халилову из России.

Айкоркем Батихан отличилась и в дисциплине «Қалқан», завоевав второе золото турнира. У мужчин здесь победил казахстанец Мурат Лукпанов. Серебро досталось Бат-Эрдэнэ Ганзоригу из Монголии, а бронзу завоевал атырауский лучник Серикболсын Шабаев.

В дисциплине «Жамбы» первое место среди мужчин занял Бат-Эрдэнэ Ганзориг. Серебро и бронза достались казахстанцам Анварбеку Кочкареву и Азамату Нуртаеву. В женских соревнованиях весь пьедестал заняли представительницы Казахстана: Асемгуль Галымжанова, Ажар Толеухан и Ляззат Ахметова.

Организаторы турнира также отмечают, что для иностранных спортсменов была подготовлена познавательная программа с посещением историко-культурных объектов, в частности, древнего городища Сарайшык.

#турнир #стрельба #Атырау #Кубок мира #лучники #Altyn Orda

Популярное

Все
Для здоровья пациентов
Строительство крупного водохранилища завершают в Туркестанской области
Время белых полей
Ваше плодородие, госпожа наука!
Три лесных пожара зарегистрировали в Казахстане за сутки
Зерновые «гавани» вдали от морей
Цена гостеприимства: как туристические налоги меняют индустрию путешествий
Поставить точный диагноз
Когда кругом адское пекло
Исправлять недоделки не торопятся
Жатва в разгаре
Мы ценим дружбу с Китаем – Токаев дал интервью агентству Синьхуа
Президент Казахстана предложил создать партнерство «БРИКС плюс» в сфере ИИ
Президент поздравил Рыбакину с завоеванием звания первой ракетки мира
Девятиэтажка пойдет под снос
Убрано более половины площадей
В Казахстане усилили требования к организациям по соцуслугам
Холодильники с юга
Олжас Бектенов: Уйти от разрозненных ИС к единому цифровому контуру здравоохранения
Начались работы на месторождении Северный Катпар
Токаев выразил признательность Жапарову за справедливые результаты ВИК
Бектенов проголосовал на выборах депутатов Курултая
Свыше 16 тыс нарушений выявили в Казахстане в рамках акции «Внимание — дети!»
Аида Балаева: Новый политический цикл должен стать временем качества
Конституция и региональное развитие
В Алматы началось строительство горнолыжного курорта
Перестало биться золотое сердце Туяк-апай
Парень с показа Pierre Cardin служит в Нацгвардии
Ушел из жизни легендарный фотокор «Казахстанской правды»
Курсай. Двенадцать лет спустя
В Костанае открылся самый крупный в Казахстане крытый аквапарк
Свыше 11 тыс. казахстанских семей получают господдержку в виде субсидирования арендного жилья
В США сняли запрет на выдачу иммиграционных виз гражданам 75 стран
Асу Алмабаев дебютировал в лиге RAF против Джонни Диджулиуса
Уборка раньше срока
Северный циклон несет дожди на большую часть Казахстана
Бахытжан Атабаева: путь к макияжу через мечту, испытания и упорство
250 тысяч зрителей и новая система безопасности: как в Караганде прошел масштабный концерт
Новые варианты пенсионных аннуитетов предложат казахстанцам
В Отраре археологи обнаружили древнейшую мечеть эпохи Золотой Орды
Результат важнее процесса

Читайте также

Большая игра
Соревновались спасатели
На все сто!
Легендарная велогонка

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]