Точно в цель

В Мангистауской области прошел первый чемпионат страны по традиционной стрельбе из лука.

В Жанаозене на стадионе им. Амина Туякова собрались около 2 500 зрителей. В соревнованиях приняли участие 200 лучников из разных уголков Казахстана.

Стрельба из лука только набирает популярность в нашей стране. Это первый рес­публиканский чемпионат, победители которого смогут побороться за право участия в международных турнирах. При выборе города, где пройдут соревнования, организаторы отталкивались от количества спортсменов, занимающихся стрельбой. Жанаозен по праву может считаться столицей этого вида спорта в республике.

– Сегодняшний день знаменателен тем, что первый чемпионат Республики Казахстан проходит в Жанаозене. И это неслучайно, потому что как раз таки стрелки из этого города самые активные. Здесь сильный филиал. Много людей интересуются этим видом спорта и сами занимаются. Сейчас задача ассоциации – развиваться, чтобы такие сообщества появи­лись везде, потому что у этого вида спорта потрясающий потен­циал – он должен стать массовым. С удовольствием стреляют из лука как дети, так и взрослые, – рассказал вице-президент Ассоциации национальных видов спорта РК Рауан Кенжеханулы.

Отметим, что в Мангистауской области около 400 спорт­сменов занимаются тради­ционной стрельбой из лука, из них 15 достойно защищают честь региона на соревнова­ниях республиканского и международного уровня.

– Этот вид спорта стал развиваться в Казахстане с 90-х годов, за последние четыре-пять лет он был возведен в ранг национального, ему уделяется большое внимание со стороны государства. На соревнования в Мангистаускую область приехали сильнейшие спортсмены из многих регионов страны. На прошедших недавно в Турции Всемирных играх кочевников наши лучники заняли второе место. В турнире участвовали 35 стран, Казахстан завоевал три золотых, две серебряных, три бронзовые медали, – отметил президент Ассоциации национальных видов спорта РК Исламбек Салжанов.

– Мангистау считается священной землей, жители которой издревле придерживаются традиций. Одним из доказательств этого является подвиг победителей конного марафона «Ұлы дала жорығы». В рамках исполнения поручения Президента Касым-Жомарта Токаева возводятся спортивные комплексы, создаются условия для занятия всеми видами спорта. Особо хочу отметить, что в последние годы большое внимание уделяется развитию национальных видов спорта. Эта тенденция будет продолжаться и дальше. Я хотел бы поблагодарить вас за то, что вы занимаетесь этим видом спорта, используя оружие предков в спортивных целях. Желаю всем участникам удачи и успехов на пути к победе, – отметил на открытии первенства глава региона Нурлан Ногаев.

По итогам соревнований «золото» в командном зачете завоевали спортсмены из Шымкента. Лучники из Абайской области заняли вторую ступень пьедестала, а спортсмены из Жетысуской области стали третьими. Награды получили и лучшие стрелки в разных возрастных категориях.