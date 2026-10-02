Точность и современные технологии

Спорт
Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

Обновление материально-технической базы становится одним из важных направлений развития парапулевой стрельбы в Казахстане, ведь в большом спорте результат складывается не только из таланта и ежедневного труда спортсмена. За каждым точным выстрелом стоят современные технологии, профессиональная экипировка, работа тренера и возможность регулярно тренироваться в условиях, максимально приближенных к требованиям международных соревнований.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Именно поэтому в 2026 году Казахстанская национальная федерация спортивной стрельбы приобрела современное спортивное оружие, специализированную экипировку и оборудование для подготовки спортсменов национальной сборной. В их распоряжении появились пневматические и малокалиберные винтовки, спортивные пистолеты, винтовочные костюмы, электронные стрелковые тренажеры SCATT, мишенное оборудование и необходимые расходные материалы. Также приобретены патроны ELEY и пули для пневматического оружия, что позволяет обеспечить полноценный и непрерывный тренировочный процесс.

Особое место в обновленной базе занимают электронные системы SCATT. С их помощью тренер может детально анализировать процесс прицеливания, движение оружия и устойчивость спортсмена. Такая технология поз­воляет увидеть нюансы, которые невозможно оценить только по конечному результату выстрела, и точнее корректировать индивидуальную подготовку.

Для параспортсменов это особенно важно. Пулевая стрельба требует предельной концентрации, контроля дыхания, устойчивости и способности многократно воспроизводить одно и то же техническое действие. Современное оружие и правильно подобранная экипировка помогают атлету сосредоточиться непосредственно на выполнении упражнения и совершенствовании техники. Поэтому развитие материальной базы имеет значение не только для действующих членов сборной. Современное оборудование создает дополнительные возможности для подготовки спортивного резерва и молодых стрелков, формируя в стране условия для преемственности и роста нового поколения спортсменов.

Казахстанская школа парапулевой стрельбы уже имеет серьезные международные достижения. Одним из наиболее заметных стало выступление Еркина Габбасова, завоевавшего серебряную медаль на Паралимпийских играх 2024 года в Париже в стрельбе из пневматической винтовки. Этот результат стал важным ориентиром для казахстанских спорт­сменов и тренеров.

Сегодня перед национальной сборной стоят новые задачи, а вместе с ними растут требования к качеству подготовки. Поэтому укрепление материально-технической базы – это часть системной работы, включающей совершенствование тренировочного процесса, повышение профессионального уровня специалистов и развитие спортивного резерва. Генеральным партнером приобретения выступило АО «Самрук-Қазына», партнером – Фонд поддержки «Sport Qory». Их помощь позволяет создавать для казахстанцев условия, соответствующие современным требованиям мирового спорта. В конечном счете новое оборудование – это не просто спортивный инвентарь. Это возможность точнее готовиться, глубже анализировать технику и увереннее двигаться к новым международным стартам. А каждый такой шаг укрепляет фундамент, на котором формируются будущие достижения Казахстана.

#Спорт #инвентарь #спортивная стрельба #парапулевая стрельба

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