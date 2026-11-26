В учебном центре «Сұңқар», на базе воинской части 5517 регионального командования «Батыс» Национальной гвардии завершился специальный учебный курс по эксплуатации отечественной бронеколесной машины «Барыс 6х6». Подготовку прошли 25 бойцов – механиков-водителей и наводчиков-операторов двух воинских частей, дислоцированных в Уральске и Актау.

фото предоставлено пресс-службой регионального командования «Батыс» Национальной гвардии

Напомним, в ноябре 2021 года завод в Астане запустил серийное производство многоцелевой колесной машины «Барыс 6х6». Техника отличается высокой проходимостью и адаптирована к работе в экстремальных условиях. Она способна перевозить до 11 человек. Уже с 2022 года бронемашины стали поступать на вооружение Пограничной службы КНБ РК, а также спецподразделений МВД. Осенью этого года началось активное оснащение ими частей Нацгвардии. Так, материально-техническая база воинской части 5517 пополнилась двумя бронемашинами.

Двухнедельный учебный курс направлен на совершенствование профессиональных навыков военнослужащих и освоение технических возможностей новой бронемашины.

Первую неделю бойцы изу­чали теорию. Полученные знания закрепили практическими занятиями на полигоне. Механики-водители отработали управление бронемашиной на сложных участках местности, учились преодолевать бездорожье, маневрировать и правильно выбирать марш­рут движения. Особое внимание уделялось безопасному прохождению препятствий и уверенной эксплуатации техники в различных условиях. Наводчики-операторы изучили устройство бронемашины, назначение вооружения, специального оборудования и особенности работы бортовых систем. К слову, если раньше наведение на цели на боевых машинах производилось вручную, то сейчас процесс управления вооружением полностью цифровизован.

Завершилось обучение сдачей теоретических и прак­тических экзаменов. Все военно­служащие получили сертификаты, подтверждающие прохождение специальной подготовки по эксплуатации бронетехники.