АрМИ-2016, этапы которых прошли на территории Казахстана, показали, что наши военные ни в чем не уступают в подготовке своим коллегам из других стран. А первые места в двух этапах соревнований, которые проходили на полигоне «Гвардейский», доказали, что навыки наших бойцов были и остаются на самом высоком уровне. В обиходе военных снайпер – это только штатная единица воинского подразделения. А в нашей стране более привычное слово: «Мерген» – это больше, чем звание. Больше, чем должность в штатном расписании. «Мерген» – это статус.

К сожалению, ни имена, ни реальные должности наших батыров мы не станем озвучивать широкой аудитории. Потому что современный и опытный снайпер не должен сам становиться мишенью и попадать под прицел. Наши мергены даже интервью давать вынуждены, не снимая боевой маски. Да, в зачетах и сводках записаны настоящие их фамилии, но имена и лица могут и даже должны быть скрыты или изменены.

– Эти игры – только одна сторона того многогранного сотрудничества и плодотворных связей между нашими странами, которые благодаря личным усилиям глав государств стали важными условиями для укрепления доверия и добрососедства, – отметил в своей поздравительной речи по поводу завершения казахстанского этапа АрМИ-2016 министр обороны Казахстана Имангали Тасмагамбетов. – Буквально на днях уже в Российской Федерации мы станем участниками торжественного закрытия вторых по счету международных игр, которые в этом году отличились особым содержанием и масштабом. Только на примере двух видов соревнований, состоявшихся здесь, на полигоне «Гвардейский», можно увидеть, как расширяется диапазон различных видов боевых состязаний и количество заинтересованных участников. Так, в конкурсе «Снайперский рубеж» участвовали 132 военнослужащих из 12 стран, а «Мастерами артиллерийского огня» стали 146 военнослужащих. Все они проявили себя как настоящие профессионалы. И как закономерный результат – высокий уровень физической подготовки, знаний и, конечно же, боевого духа военнослужащих, которые в здоровом соперничестве доказали всему миру готовность выполнить любую поставленную перед ними военную задачу. Вы заслужили свои награды и почести, с чем от всей души хочу поздравить вас, и, конечно же, с успешным завершением соревнований. Желаю вам крепкого здоровья, мирного неба и благополучия.

В поле – на рубеже – каждый из нынешних победителей не думал о почестях. Цель и мишень олицетворяли им образ врага. Они спускают курок не для славы. Их навык – повергнуть противника. Сегодня – потенциального. Но если придется, то каждый из них с хирургической точностью обезвредит врага. Точно. Метко. Прицельно. Как на учениях, но чуточку лучше. Ведь за спиной у них – Родина, дети, семья.

Наши военнослужащие участвуют в 21-м конкурсе «АрМИ-2016». При этом в четырех из них сейчас находятся на первом месте. Это «Кубок моря», «Снайперский рубеж», «Мастера артиллерийского огня» и «Десантный взвод». Не отстают от моряков, снайперов, артиллеристов и десантников наши танкисты и мотострелки. Они уверенно держатся в лидерах. В тройке первых в своих состязаниях также кинологи, ремонтные взводы и боевые расчеты зенитно-ракетных войск, разведчики, специалисты радиационной, химической и биологической защиты, горные подразделения, военные врачи и морские пехотинцы.

На Каспии военные моряки Казахстана, России и Азербайджана выполнили стрельбы по воздушной цели и морскому щиту. Точно поразив все мишени и набрав 75 баллов, казахстанские военные моряки вырвались на первое место. Вслед за ними расположились экипажи кораблей Азербайджана и России.

Стрельбы разворачивались на морском полигоне общей площадью около 170 миль. Сброшенная с воздуха мишень находилась под неподходящим углом обстрела. К тому же в этом году для сложности был уменьшен ее размер. Тем не менее наш ракетно-артиллерийский корабль «Орал» под командованием старшего лейтенанта Аскара Капашова успел совершить маневр и вышел на боевой курс с наиболее подходящим углом обстрела. Цель была поражена с первого залпа, и экипаж благополучно возвратился в свой пункт базирования в порту Махачкалы.

Служебные собаки военной полиции Вооруженных сил Казахстана успешно дебютировали на конкурсе «Верный друг» в России. На первом этапе наши кинологи и их четвероногие помощники заняли 3-е место, опередив команду Беларуси и уступив представителям Китая и России.

Третьего августа казахстанские танкисты показали лучший результат в очередном заезде «Танкового биатлона-2016». Под руководством командира танка, старшего лейтенанта Асылбека Мусурманкулова, наш экипаж уверенно прошел дистанцию, выполнил стрельбы и опередил в заезде команды Сербии, Беларуси и Ирана, вырвавшись на первое место.

В рамках заключительного этапа соревнований «Боевое применение по наземным целям» летчики выполнили зачетные полеты на боевое применение ракетно-пушечного и бомбового вооружения по различным типам мишеней. Лучше всех среди команд Казахстана выступили летчики армейской авиации – два экипажа на вертолетах Ми-171Ш. В составе первого экипажа – командир звена, капитан Григорий Кондратюк, летчик-штурман, старший лейтенант Абай Буранбаев и бортовой техник, капитан Александр Куценко. В составе второго – командир экипажа, капитан Алмаз Тагаев, штурман лейтенант Сергей Кондратюк и бортовой техник капитан Рауан Атанбузов. Именно эти летчики смогли в решающий ­момент собрать все силы в кулак, отбросить переживания и эмоции и, настроившись на успех, показать хорошие результаты во всех видах программы.

Министр обороны Имангали Тасмагамбетов на открытии ­АрМИ-2016 в Казахстане сказал, что, на его взгляд, полностью обоснованно сравнение Армейских игр с Олимпийскими. И с точки зрения нас, гражданских лиц, пусть это сравнение станет утверждением. Если взрослые люди могут играючи победить войну, то пусть оно так и будет.