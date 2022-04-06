Посевная кампания в Северо-Казахстанской области начнется ориентировочно 10 мая.

По данным областного управления сельского хозяйства, в весенне-полевых работах примут участие 4 046 производителей сельскохозяйственной продукции.

Они засеют 4,3 млн га земли, в том числе семенами масличных культур – 1 млн га. На 70% увеличатся площади подсолнечника, на 51% – чечевицы. Посевные территории такой социально значимой культуры, как гречиха, составят более 10 тыс. га (на 16% больше, чем в прошлом году).

О том, что весенне-полевые работы будут проходить в условиях значительного недостатка влаги, специалисты управления сельского хозяйства знали еще в начале года. И уже тогда перед фермерами пос­тавили соответствующие задачи. Было проведено снегозадержание на площади 2,7 млн га. Аграриям также рекомендовано следовать оптимальным срокам сева.

– Оптимальные сроки сева по зерновой группе приходятся на даты после 20 мая, чтобы угадать под июльские осадки. Сев же в начале мая приводит к плачевным результатам, – отметил в этой связи заместитель акима Северо-Казахстанской области Марат Тасмаганбетов.

Семенами агроформирования Северного Казахстана обеспечены в полном объеме. Сортообновление составило 9,2%. Техника находится в полной готовности.

В посевной-2022 примут участие 12,9 тыс. тракторов, 15 тыс. зерновых сеялок, 1,4 тыс. высокопроизводительных посевных комплексов. С начала года машинно-тракторный парк области пополнился 433 единицами новой техники на сумму 11 млрд тенге, в том числе пришли 76 новых тракторов, 15 посевных комплексов и 119 зерновых сеялок.

Планируется внести в почву более 170 тыс. тонн минеральных удоб­рений на площади более 2,7 млн га (для сравнения: в прошлом году было внесено 160 тыс. тонн). Хозяйства заключили договоры на приобретение минеральных удоб­рений объемом 97,9 тыс. тонн, уже оплачено 93,7 тыс. тонн и отгружено 32,3 тыс. тонн. Защитные мероприя­тия против сорняков планируется провести на площади 3,3 млн га.

На поддержку сельского хозяйст­ва Северо-Казахстанской области в 2022 году предусмотрено выделение 44,5 млрд тенге государст­венных субсидий, в том чис­ле на растениеводство – 18 млрд, животноводство – 8,8 млрд и еще 17,7 млрд тенге – на финансовое оздоровление сельхозпредприятий, включая возмещение ставки вознаграждения по кредитам и лизингу, субсидирование затрат перерабатывающих предприятий.

Для проведения посевной в Северо-Казахстанской области предусмотрена поставка 71 тыс. тонн удешевленного дизельного топлива.

Предстоящая посевная может отличаться от предыдущей большей сосредоточенностью фермеров на льне из-за роста цены на него. Еще в начале года поступили заявки на засев льном 800 тыс. га. Ожидается также увеличение посевных площадей подсолнечника – до 100 тыс. га (в прошлом году засевали 61 тыс.).

Специалистов тревожит уменьшение плодородного слоя почвы из-за сжигания соломы. Считается, что на формирование гумуса толщиной в один сантиметр требуется целое десятилетие, а он сжигается за полчаса. Не случайно Марат Тасмаганбетов высказался за то, чтобы категорически запретить такой подход.

Преуспевающий фермер из села Городецкого Александр Черкас рапортовал о 100-процентной готовности к посевным работам:

– Техника отремонтирована! ГСМ подготовили с запасом. Удоб­рения в наличии. Семена запасены. В общем, готовы как пионеры!