​Тогызкумалак в Поднебесной

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Арай МАЛДЫБАЕВА, Пекин

В нем приняли участие председатель Управляющего комитета Регионального хаба в сфере государственной службы в Астане, президент Всемирной федерации по тогызкумалаку Алихан Байменов, Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в КНР Шахрат Нурышев, дипломаты двух стран, активисты Ассоциации казахстанских студентов и представители казахской диаспоры в Китае.

Как отметил А. Байменов, процветание и возрож­дение национальной культуры народа Казахстана – одно из главных достижений нашей независимости. Главное в этой игре то, что она способствует воспитанию и интеллектуальному развитию участников. «В игре тогызкумалак не бывает проигравших, в ней всегда побеждает казахская культура», – подчеркнул А. Байменов.

По окончании мастер-классов состоялся показ художественного фильма «Аманат» о трагической судьбе видного казахского ученого-историка Ермухана Бекмаханова.

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