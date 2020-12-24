Тои отменяются

Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщил руководитель областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля Газиз Надуев.

Согласно постановлению между Мангистауской и Атырауской облас­тями будет установлен санитарный пост. В частности, пропускные мероприятия будут усилены в населенном пункте Боранкул Бейнеуского района, граничащем с соседней областью, которая в данный момент находится в «красной» зоне по темпам распространения COVID-19.

– Между Мангистау и Атырау прекращается свободное сообщение. Движение в этом направлении разрешается только тем гражданам, которые перевозят продукты питания и лекарства. Жители Мангистау, работающие вахтовым методом на территории Атырауской области, могут свободно пересекать территорию двух областей. У вахтовиков не запрашивается результат ПЦР-теста. Однако граждане, которым разрешен въезд на территорию Атырау, при обратном въезде в Мангистау обязаны заполнить анкету на санитарном посту. Они будут находиться под медицинским наблюдением, – сообщил главный санитарный врач региона.

Согласно новому постановлению деятельность продовольственных и непродовольственных, открытых и закрытых рынков сократится до 18.00. Работа торгово-развлекательных центров, гипермаркетов, супермаркетов продлится до 22.00. Кинотеатры будут работать только до 20.00.

Также запрещено проведение форумов, выставок, корпоративных мероприятий, свадеб, детских утренников и других массовых мероприятий. Кроме этого, запрещена работа караоке-баров, бильярдных, компьютерных и ночных клубов, аттракционов в закрытых помещениях, ледовых катков и букмекерских контор. Выполнение требований карантина находится под постоянным контролем членов мониторинговых групп.

Ранее такие объекты сферы туризма, как гостиницы, хостелы, функционировали с соблюдением требования о 70-процентном их заполнении. Согласно же новому постановлению данный показатель изменен на 50%. При этом 70% офисных работников туристских организаций будут переведены в удаленный режим.

За последнюю неделю число зараженных коронавирусной инфекцией в регионе увеличилось с 10 до 17 человек за одни сутки.