Глава государства провел встречу с председателем Главного управления по делам ислама и вакуфов ОАЭ Омаром Хабтуром аль-Дарей

Фото: t.me/aqorda_resmi

Приветствуя гостя, Президент Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность за участие в VIII Съезде лидеров мировых и традиционных религий в Астане.

Собеседники обменялись мнениями по вопросам духовной ситуации в мире и подчеркнули важность развития межрелигиозного диалога.

Отмечена значимость совместных усилий, направленных на укрепление взаимопонимания и гармонии между различными конфессиями.