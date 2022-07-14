Токаев: Стабфонды становятся кормушкой для недобросовестных лиц

Президент РК Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства раскритиковал деятельность продуктовых стабилизационных фондов, передает корреспондент Каzpravda.kz.

"Низкую эффективность показывает деятельность стабилизационных фондов. Их воздействие на рынок минимальное. Порой они становятся кормушкой для недобросовестных лиц. С этим надо разобраться. Регулярно выявляются факты бюджетных хищений. Акимы утратили контроль за расходованием государственных средств", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства также обратил внимание на механизмы борьбы с ростом цен, реализуемые центральным правительством.

"Правительством предлагается увеличить объем "оборотной схемы" до 100 миллиардов тенге. У меня вопрос – просчитан ли ожидаемый эффект? Логичнее было бы кредитовать не торговые сети, а напрямую производителей. Сейчас не жду ответной реакции Правительства. Нужно обдумать конечное решение с точки зрения эффективности", – заключил Касым-Жомарт Токаев.