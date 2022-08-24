Токаев – Алиеву: "Этот визит имеет для меня особое значение"

Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Глава государства поблагодарил Ильхама Алиева за приглашение посетить с официальным визитом Азербайджанскую Республику.

"Прежде всего хочу поблагодарить Вас за оказанное гостеприимство. Рад впервые посетить Вашу страну в качестве Президента Казахстана с официальным визитом. Несомненно, сегодняшний визит имеет для меня особое значение. По итогам сегодняшних переговоров будет подписан ряд документов. Уверен, они выведут двустороннее сотрудничество, казахстанско-азербайджанские отношения на новый уровень", – сказал Президент Казахстана.

Ильхам Алиев поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за то, что он принял приглашение и посетил с официальным визитом Азербайджан.

Президент Азербайджана высказал уверенность в том, что визит лидера Казахстана в Баку внесет значительный вклад в укрепление взаимодействия двух государств.

По завершении встречи состоялась церемония награждения Президента Азербайджана высшей государственной наградой Республики Казахстан – орденом «Алтын Қыран». Этой награды Ильхам Алиев удостоен за большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между двумя странами.