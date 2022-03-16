Отказ Казахстана от суперпрезидентской формы правления анонсировал Токаев

Президент
623
Елисеева Екатерина
корреспондент

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана заявил, что необходимо отходить от суперпрезидентской формы правления в стране, передает корреспондент Kazpravda.kz

"Нам нужны выверенные шаги по переустройству политической модели развития Казахстана. Речь, прежде всего, идет об окончательном переходе от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным Парламентом", – заявил Президент РК. 

Токаев отметил, такая система обеспечит оптимальный баланс властных институтов и будет способствовать устойчивому развитию страны. 

"Как я уже сказал, в Казахстане сложилась суперпрезидентская модель правления. На начальном этапе развития страны она была оправдана и не только на начальном этапе. В течение 30 лет она в значительной степени была оправдана. Но мы не стоим на месте, меняются общество и страна. Наша политическая система должна постоянно адаптироваться к новым реалиям. Сегодня у нас буквально все замыкается на Президенте, и это в корне неправильно. Нужно постепенно отходить от такой практики. Долгосрочные интересы государства для меня важнее каких-то дополнительных рычагов власти и ситуативного влияния", – сказал Глава государства.

Он предложил законодательно оформить обязанность Президента прекратить членство в партии на период его полномочий. Данная норма повысит политическую конкуренцию, обеспечит равные условия для развития всех партий. 

Президент подчеркнул, что важный урок "Трагического января" состоит и в том, что концентрация полномочий в руках высшего должностного лица в государстве неоправданно усиливает влияние приближенных к нему лиц и финансово-олигархических групп. И они воспринимают государство как личную вотчину.

"Глава государства должен выступать незыблемым гарантом равенства возможностей для всех граждан. Поэтому для ближайших родственников Президента будет введен законодательный запрет на занятие должностей политических государственных служащих и руководителей в квазигосударственном секторе. Считаю, будет вовсе не лишним закрепить данную норму в Конституции.

Сверхконцентрация власти Президента также выражается в избыточном количестве его полномочий. Глава государства имеет право отменять или приостанавливать действие актов акимов областей, городов республиканского значения. Эта норма способствует укоренению излишней практики "ручного управления" и снижает самостоятельность местных исполнительных органов. Более того, сейчас Президент обладает правом снимать с должности районных и даже сельских акимов. Такие законодательные положения нужно упразднить", – добавил Президент РК.

По словам Токаева, отказ от чрезмерных президентских полномочий станет важным фактором, который обеспечит необратимость политической модернизации в стране.

"Предлагаемые инициативы принципиально изменят "правила игры" и сформируют прочный фундамент дальнейшей демократизации нашего общества",  – заключил Касым-Жомарт Токаев.

Популярное

Все
Бизнесмены останутся без лимитов на вылов рыбы?
«Жасыл ел» спешит на помощь
Хищения выявили в Центре занятости населения
Около 30 тыс. детей появились в нашей стране путем ЭКО
Врачи Шымкента экстренно приняли роды у иностранки
Художник Лейла Махат представила свою выставку Menmin
Путешествие по территории смыслов
«Тобол» и «Актобе» – фавориты в Кубке Казахстана
Читальному залу присвоили имя Узбекали Жанибекова
У нас нет запасных детей
Линейный ускоритель поможет пациентам
Лето подружит, познакомит, удивит
Сборная Казахстана узнала соперников по чемпионату мира
Вода не прощает беспечности
Счастлив тот, кто счастлив дома
Отличившихся школьников наградили от имени министра просвещения
Бочча развивает силу и точность
Коллективные силы ОДКБ планируют оснащение современным вооружением
Базовая ставка снижена до 14,5% годовых
Это не приговор
В Косшы вместо «маятниковой» занятости появились постоянные рабочие места
Иностранные компании открывают заводы в Северном Казахстане
Снегопад парализовал движение транспорта в двух регионах
Выпускник школы из Костанайской области – призер десятков математических олимпиад
Сегодня Герою Советского Союза Сагадату Нурмагамбетову исполняется 100 лет со дня рождения
Астана и Париж «сверили часы»
Три сирийских силовика заочно приговорены во Франции к пожизненному заключению
Диас Аубакиров пробился в финал самого престижного в мире чемпионата по брейкингу
«Умные» теплицы смогут получать инвестсубсидии в Казахстане
Казахстанцам не стоит опасаться последствий прорыва дамбы в Китае
Как минимум семь казахстанцев выступят в основной сетке Roland Garros
Для пострадавших от половодья жителей СКО власти приобрели 31 квартиру
За аферу с ЕНТ осуждены двое жителей Уральска
Возобновлено движение на автодороге «Екатеринбург – Алматы»
Президент Казахстана скорбит в связи с кончиной академика Шарманова
Qarmet купил завод по утилизации автохлама
Умер легендарный академик Торегельды Шарманов
Центр международных программ «Болашак» оказался в центре скандала
Мониторинг за паводковой ситуацией ведется в ВКО
Анна Нурмухамбетова получила «серебро» Олимпиады спустя 12 лет
Какой приговор могут вынести Бишимбаеву присяжные, рассказала адвокат
В Косшы открыли первый государственный спортобъект
Против танка ходил он с карабином и саблей
Меньше месяца не дожил до Дня Победы Владимир Колесниченко
Военнослужащие устроили «парад Победы» для фронтовика
Подвигу казахстанцев посвящается...
О солдате, который уничтожил четыре танка на Курской дуге
Штурмовики идут в бой с пехотой
Ветеранам – везде почет
Успех летчика куется на земле
Текущую ситуацию на рынке ГСМ обсудили в правительстве
Новобранцы Капшагайской десантно-штурмовой бригады приняли присягу
Ребенок получил пулевое ранение в Алматинской области
Советника посла Казахстана в ОАЭ срочно отозвали
Талдыкорганской авиабазе присвоено имя Дважды Героя Советского Союза Сергея Луганского
Международный день музеев отмечается в Казахстане
Касым-Жомарт Токаев подписал указ о мерах по либерализации экономики
Военнослужащие ДШВ совершили затяжные прыжки
Христо Кючуков: «Языки надо учить по любви»
Юбилейный саммит ЕАЭС пройдет в Москве

Читайте также

Дети должны расти в атмосфере любви и заботы – президент
Токаев вручил жилищные сертификаты молодым ученым
Президент поблагодарил спасателей за мужество во время весе…
Токаев: Без качественных дорог ни о каком прогрессе страны …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]