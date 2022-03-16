Отказ Казахстана от суперпрезидентской формы правления анонсировал Токаев

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана заявил, что необходимо отходить от суперпрезидентской формы правления в стране, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Нам нужны выверенные шаги по переустройству политической модели развития Казахстана. Речь, прежде всего, идет об окончательном переходе от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным Парламентом", – заявил Президент РК.

Токаев отметил, такая система обеспечит оптимальный баланс властных институтов и будет способствовать устойчивому развитию страны.

"Как я уже сказал, в Казахстане сложилась суперпрезидентская модель правления. На начальном этапе развития страны она была оправдана и не только на начальном этапе. В течение 30 лет она в значительной степени была оправдана. Но мы не стоим на месте, меняются общество и страна. Наша политическая система должна постоянно адаптироваться к новым реалиям. Сегодня у нас буквально все замыкается на Президенте, и это в корне неправильно. Нужно постепенно отходить от такой практики. Долгосрочные интересы государства для меня важнее каких-то дополнительных рычагов власти и ситуативного влияния", – сказал Глава государства.

Он предложил законодательно оформить обязанность Президента прекратить членство в партии на период его полномочий. Данная норма повысит политическую конкуренцию, обеспечит равные условия для развития всех партий.

Президент подчеркнул, что важный урок "Трагического января" состоит и в том, что концентрация полномочий в руках высшего должностного лица в государстве неоправданно усиливает влияние приближенных к нему лиц и финансово-олигархических групп. И они воспринимают государство как личную вотчину.

"Глава государства должен выступать незыблемым гарантом равенства возможностей для всех граждан. Поэтому для ближайших родственников Президента будет введен законодательный запрет на занятие должностей политических государственных служащих и руководителей в квазигосударственном секторе. Считаю, будет вовсе не лишним закрепить данную норму в Конституции.

Сверхконцентрация власти Президента также выражается в избыточном количестве его полномочий. Глава государства имеет право отменять или приостанавливать действие актов акимов областей, городов республиканского значения. Эта норма способствует укоренению излишней практики "ручного управления" и снижает самостоятельность местных исполнительных органов. Более того, сейчас Президент обладает правом снимать с должности районных и даже сельских акимов. Такие законодательные положения нужно упразднить", – добавил Президент РК.

По словам Токаева, отказ от чрезмерных президентских полномочий станет важным фактором, который обеспечит необратимость политической модернизации в стране.

"Предлагаемые инициативы принципиально изменят "правила игры" и сформируют прочный фундамент дальнейшей демократизации нашего общества", – заключил Касым-Жомарт Токаев.