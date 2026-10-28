Токаев: банки должны принимать самое активное участие в инвестиционном кредитовании бизнеса

По его словам, для привлечения дополнительных средств необходимо активнее задействовать банковскую систему и расширять инструменты рынка капитала.

«Наша экономика требует долгосрочного финансирования, масштаб которого превышает возможности бюджета и институтов развития. Банки должны принимать самое активное участие в инвестиционном кредитовании бизнеса. Это их основная миссия. Для этого надо создать соответствующие регуляторные условия, в том числе через эффективное управление свободной ликвидностью в банковской системе. А эта ликвидность присутствует в большом масштабе. Времени на проведение бесконечных дискуссий у нас нет. Нужны решения, которые выведут страну на путь прогресса. Следует запустить новые механизмы долгосрочного кредитования ключевых отраслей экономики с участием банков, институтов развития, международных финансовых организаций и ЕНПФ», – пояснил Касым-Жомарт Токаев.