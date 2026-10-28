Токаев: банки должны принимать самое активное участие в инвестиционном кредитовании бизнеса

Президент
Дана Аменова
корреспондент

Глава государства в ходе Послания народу Казахстана заявил о необходимости привлечь дополнительные источники финансирования экономики. Кредитование ключевых отраслей должно осуществляться с участием банков, институтов развития, международных финансовых организаций и ЕНПФ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду 

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По его словам, для привлечения дополнительных средств необходимо активнее задействовать банковскую систему и расширять инструменты рынка капитала.

«Наша экономика требует долгосрочного финансирования, масштаб которого превышает возможности бюджета и институтов развития. Банки должны принимать самое активное участие в инвестиционном кредитовании бизнеса. Это их основная миссия. Для этого надо создать соответствующие регуляторные условия, в том числе через эффективное управление свободной ликвидностью в банковской системе. А эта ликвидность присутствует в большом масштабе. Времени на проведение бесконечных дискуссий у нас нет. Нужны решения, которые выведут страну на путь прогресса. Следует запустить новые механизмы долгосрочного кредитования ключевых отраслей экономики с участием банков, институтов развития, международных финансовых организаций и ЕНПФ», – пояснил Касым-Жомарт Токаев.

Кроме того, отдельное место в данном контексте занимает финансовый сектор.

«Предстоит существенно расширить возможности рынка капитала. Поэтому важно стимулировать частные предприятия к активному использованию биржевых инструментов. Критически важная задача – мобилизовать дополнительные источники финансирования, усилить инвестиционную дисциплину. Конкретные механизмы должны быть предусмотрены в разрабатываемом Законе о рынке капитала. Особое внимание следует уделить формированию единой национальной финансовой экосистемы. Казахстанская фондовая биржа, Международный финансовый центр «Астана» и Alatau City должны работать в режиме близкого партнерства», – резюмировал Президент.

#Токаев #банки #бизнес #Акорда #послание #кредитование #инветистиции

Популярное

Все
Победный почерк первой ракетки планеты
Новые технологии для фермеров
От медизделий до стальных котлов
Консультативная помощь предпринимателям
«Ордабасы» – чемпион
Летний успех летающего лыжника
Битвы титанов на столичном ковре
Родина начинается с детства
Два золота Максима Богатырева
Сила древних традиций
Традиции и новаторство
Подключайся, слушай, учись
«Прилетели» бычки из Австралии
Бронзовый дубль в Париже
От ланч-боксов до лотков
Кто же лучший футболист?
Обеспечат рыбу кормом
По поручению Президента началась комплексная военная реформа
Более 1 300 новых школ: как меняется образовательная инфраструктура Казахстана
Народ-победитель
Участники церемонии награждения прибыли в Акорду
В Астане пройдет креативная ярмарка Шымкента
Золотая Орда: северная степь была частью большого евразийского мира
Таза Қазақстан: масштабная трансформация общественного сознания
Документы почти на 5 млрд долларов подписали на полях KGIR в Шымкенте
Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии поднятия Государственного флага
Глава государства провел заседание Совета Безопасности по вопросам военной реформы
Более 900 борцов со всего мира выступят в Астане
Участницы Итогового турнира WTA
С опорой на общие нравственные ценности
Для талантов нет границ
Двухтомную энциклопедию «Түркістан» презентовали в Астане
Будущее зависит от каждого из нас
KGIR-2026: Премьер обсудил с иностранными инвесторами совместные проекты
Между узнаваемостью и неизвестностью
Торговые предприятия Казахстана подготовили спецпредложения ко Дню Республики
48 часов на запуск
Коммунальщики заставляли бизнес проходить лишние процедуры в Жамбылской области
Какие продукты подешевели и подорожали за неделю в Казахстане
Обеспечить безопасность полетов
Токаев участвует в VII саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Баку
Молодых казахстанских режиссеров наградили на кинофестивалях в Канаде и России
Лучшие технологические проекты определили на AI & Digital Bridge 2026
Тариф на проезд в общественном транспорте Астаны повысят с 1 декабря
Электронные доказательства: баланс и эффективность
Казахстан покинул топ-5 медального зачёта Азиады
Распоряжение Главы государства о назначении
Концерт Кайрата Нуртаса в Астане завершился экоакцией
Satbayev University запускает программу двойных дипломов с топовыми немецкими университетами
Усилена работа по восстановлению Арала и сохранению Каспия
Депутат Курултая Татьяна Савельева досрочно сложила полномочия
На встрече с Халық Қаһарманы
День учителя отмечают в Казахстане
Курс на развитие
Официально объявлен бой Алимханулы за титул чемпиона мира
Досадная осечка в Хабаровске
Токаев освободил от должностей трех представителей руководства Минобороны
Азамат Хасенов стал замначальника СГО РК – командующим Силами особого назначения
Кому перестанут назначать отдельные пособия в Казахстане с 2027 года
Минздрав Казахстана сделал заявление по ситуации с инфекцией в России

Читайте также

Сельхозпроизводители должны беспрепятственно пользоваться у…
Президент поручил разработать документ с долгосрочным виден…
В Казахстане построят восемь современных перинатальных цент…
Токаев: Налоговый кодекс – это не догма и он не должен быть…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]