Токаев: банки должны принимать самое активное участие в инвестиционном кредитовании бизнеса

Глава государства в ходе Послания народу Казахстана заявил о необходимости привлечь дополнительные источники финансирования экономики. Кредитование ключевых отраслей должно осуществляться с участием банков, институтов развития, международных финансовых организаций и ЕНПФ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
По его словам, для привлечения дополнительных средств необходимо активнее задействовать банковскую систему и расширять инструменты рынка капитала.
«Наша экономика требует долгосрочного финансирования, масштаб которого превышает возможности бюджета и институтов развития. Банки должны принимать самое активное участие в инвестиционном кредитовании бизнеса. Это их основная миссия. Для этого надо создать соответствующие регуляторные условия, в том числе через эффективное управление свободной ликвидностью в банковской системе. А эта ликвидность присутствует в большом масштабе. Времени на проведение бесконечных дискуссий у нас нет. Нужны решения, которые выведут страну на путь прогресса. Следует запустить новые механизмы долгосрочного кредитования ключевых отраслей экономики с участием банков, институтов развития, международных финансовых организаций и ЕНПФ», – пояснил Касым-Жомарт Токаев.
Кроме того, отдельное место в данном контексте занимает финансовый сектор.
«Предстоит существенно расширить возможности рынка капитала. Поэтому важно стимулировать частные предприятия к активному использованию биржевых инструментов. Критически важная задача – мобилизовать дополнительные источники финансирования, усилить инвестиционную дисциплину. Конкретные механизмы должны быть предусмотрены в разрабатываемом Законе о рынке капитала. Особое внимание следует уделить формированию единой национальной финансовой экосистемы. Казахстанская фондовая биржа, Международный финансовый центр «Астана» и Alatau City должны работать в режиме близкого партнерства», – резюмировал Президент.