Токаев: Чтение – своеобразный духовный щит

Фото: Акорда

На торжественном мероприятии по случаю Дня учителя, Касым-Жомарт Токаев отдельно остановился на масштабных мероприятиях, посвященных теме искусственного интеллекта, прошедших на минувшей неделе в Астане, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

«Состоялись форум AI & Digital Bridge – 2026 и заседание Совета по развитию искусственного интеллекта с участием известных специалистов и экспертов. На этой площадке было отмечено, что Казахстан добился впечатляющих результатов в этой исключительно важной сфере. Однако это не повод почивать на лаврах, особенно учитывая беспрецедентно высокие темпы развития искусственного интеллекта и новых технологий. Это веление времени. Помимо этого, в столице впервые состоялся международный кинофестиваль Astana AI Film Festival, который можно назвать поистине передовым и инновационным событием. Именно на полях этого знакового мероприятия впервые в мире был презентован потенциал искусственного интеллекта в кинематографе. Другими словами, данный фестиваль стал подтверждением того, что эпоха традиционного кинопроизводства постепенно уходит в прошлое. Теперь кинематографисты могут создавать полноценные фильмы, не обращаясь за поддержкой к чиновникам, продюсерам и спонсорам. Именно поэтому кинофестиваль в Астане приобрел действительно глобальный характер и привлек внимание всего мирового сообщества», – выделил Глава государства.

Вместе с тем, по словам Президента, в эпоху передовых технологий ни в коем случае нельзя забывать о значимости книг. В связи с этим он назвал общей задачей разъяснение ценностей культуры чтения молодому поколению.