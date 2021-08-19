Президент
Токаев дал оценку отношениям Казахстана и Евросоюза
Глава государства принял Специального представителя ЕС по Центральной Азии Тери Хакалу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

В начале беседы Касым-Жомарт Токаев поздравил Тери Хакалу с недавним назначением на пост Специального представителя Европейского Союза по Центральной Азии, пожелав ей успехов в дальнейшей деятельности.

В свою очередь Тери Хакала передала Президенту Казахстана послание Президента Европейского Совета Шарля Мишеля, в котором он подтвердил приглашение казахстанскому лидеру совершить визит в Брюссель до конца текущего года.

Касым-Жомарт Токаев положительно охарактеризовал текущее состояние стратегического взаимодействия Казахстана с Европейским Союзом, мощный импульс которому придало вступившее в силу в марте 2020 года Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве.



"Мы высоко ценим динамичные торгово-экономические и инвестиционные связи с Европейским Союзом. Казахстан является ведущим торговым партнером ЕС в Центральной Азии. По итогам 2020 года двусторонняя торговля приблизилась к отметке в 24 миллиарда долларов", – сказал Президент Казахстана.

Глава государства и Спецпредставитель Евросоюза среди перспективных векторов взаимодействия на посткризисном этапе назвали возобновляемую энергетику, высокие технологии, инфраструктуру и здравоохранение.

В ходе обсуждения международной повестки дня основное внимание было уделено ситуации в Афганистане.

Касым-Жомарт Токаев выразил обеспокоенность в связи с угрозами, вызванными резким изменением военно-политической обстановки в этой стране. По его словам, основную тяжесть возникающих рисков сегодня несут государства Центральной Азии, находящиеся в непосредственной близости от очагов напряженности.

Участники встречи высказались за скорейшее восстановление стабильности и общественного порядка на всей территории Афганистана, соблюдение основополагающих прав и свобод человека, обеспечение беспрепятственной эвакуации из международного аэропорта Кабула.

Президент Казахстана и Спецпредставитель ЕС подтвердили готовность поддерживать контакты по данной проблематике с учетом ее важности для отношений между странами Центральной Азии и Европейским Союзом.



Тери Хакала приветствовала предстоящее проведение в Женеве министерской конференции ВТО под председательством Казахстана.

В ходе беседы также состоялся обмен мнениями по состоянию и перспективам взаимодействия в Центральной Азии, в том числе в контексте итогов III консультативной встречи глав государств региона в Туркменистане.

Популярное

Все
Элитные и обычные школы в Казахстане: проблемный вопрос озвучил сенатор
Агитация Шрёдингера: чем живут соцсети в преддверии референдума в Казахстане
Лобовое столкновение по вине пьяного водителя попало на видео в Актюбинской области
Казахстан подтвердил готовность к тесному практическому взаимодействию с ОБСЕ
Джонни Депп выиграл суд против Эмбер Херд
ООН сменила международное название Турции
Поборы в школах Карагандинской области продолжаются, несмотря на предупреждения Антикора
Казахстан стоит на пороге качественно нового этапа своей истории – Бакытжан Темирболат
Эксперты высказались о новых поручениях Токаева по реформированию научной сферы
Под счастливым шаныраком
Гены, память и искусство
Череда долгостроев может стать хронической болезнью Петропавловска
Как формировалась государственная символика Казахстана
Женский взгляд на новые реформы в Казахстане
Грани развития Алматы
Как беззаботное детство трансформируется в баззащитное
Поправки в Конституцию РК прокомментировал эксперт из Хорватии
В Кызылорде дворники будут ездить в городских автобусах бесплатно
О чем говорил Токаев на юбилейной сессии Национальной академии наук
Работать днем и ночью
ОСМС: мифы и реальность
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ
Пытался изнасиловать женщину в лифте в Шымкенте: подозреваемый задержан
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
На инцидент с оскорблением флага Казахстана на концерте в Алматы отреагировал Госсекретарь
В Министерстве культуры и спорта Казахстана – новое назначение
Премьер дал поручения по развитию Акмолинской области
В Украине разворачивается один из самых масштабных миграционных кризисов в новейшей истории
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Информацию о задержании экс-министра культуры Мухамедиулы прокомментировали в суде Нур-Султана
Смогут ли казахстанские дети продолжать посещать бесплатные кружки и секции?
Нурсултан Назарбаев ответил на вопрос о своих дальнейших планах
"Попросила телефон позвонить": миллионный кредит оформила на гостью жительница ВКО
Возраст выхода на пенсию поднимут военнослужащим в Казахстане
Умер звездный актер гангстерского кино Рэй Лиотта
Что мы знаем о Тайбуге-би – легендарном основателе тюркской династии сибирских правителей
Иностранные дипломаты оценили ход подготовки к референдуму в Казахстане
Известному ученому, тюркологу Мырзатаю Жолдасбекову исполняется 85 лет
Референдум-2022: шаг за шагом к модернизации
Кризис стоимости жизни в Великобритании спровоцировал бум магазинных краж
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание

Читайте также

Президент
Токаеву доложили о ходе расследования январских событий
Президент
Предстоящий референдум является прорывом – глава ОБСЕ
Президент
О чем говорил Токаев на юбилейной сессии Национальной акаде…
Президент
Грани развития Алматы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]