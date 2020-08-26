Токаев дал оценку работе Национального научного медцентра

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО "Национальный научный медицинский центр" Абая Байгенжина, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
Касым-Жомарт Токаев был проинформирован об основных результатах работы Национального научного медицинского центра.
По словам Абая Байгенжина, с момента создания центра получили лечение 174 тысячи человек. Было проведено более 80 тысяч операций на сердце и 60 тысяч общих операций. 70 % операций выполняется с помощью новых технологий. Руководитель центра отметил, что проведение операций с использованием новых технологий позволяет сохранять человеческие жизни, по результатам таких операций проводятся научные исследования. Национальный научный медицинский центр также осуществляет лечение больных с онкологическими заболеваниями, 477 из которых полностью выздоровели. Кроме того, во время пандемии здесь проходили лечение граждане, зараженные коронавирусом.
Глава государства высоко оценил работу центра по сохранению здоровья граждан и пожелал его коллективу дальнейших успехов.