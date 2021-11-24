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Токаев дал поручения Кульгинову по дальнейшему развитию Нур-Султана
Глава государства принял акима Нур-Султана Алтая Кульгинова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о социально-экономическом и инфраструктурном развитии столицы.

Президенту доложили об увеличении объема строительства социальных объектов, проведении газификации, привлечении инвестиций, завершении объектов долевого строительства.

По словам акима Алтая Кульгинова, в текущем году по поручению Главы государства построено рекордное количество доступного льготного жилья, учебных заведений и других социальных объектов. К примеру, если в 2019 году было построено 2 900 социальных квартир, то в 2021 году это число увеличилось до 10 тысяч. В 2022 году также планируется построить не менее 10 тысяч социальных квартир. Кроме того, строительство в текущем году 15 школ позволило обеспечить порядка 40 тысяч ученических мест. В 2022 году планируется построить еще не менее 16 школ.

В ходе встречи Президент был проинформирован о мерах по стабилизации эпидемиологической ситуации и вакцинации в городе.

Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по дальнейшему развитию столицы.

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