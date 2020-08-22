Токаев дал поручения министру экологии

Президент
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет министра экологии, геологии и природных ресурсов по основным направлениям деятельности ведомства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Магзум Мирзагалиев доложил о перспективах развития рыбной отрасли в стране. Общий объем рынка рыбы и рыбной продукции в 2019 году составил порядка 66 тысяч тонн, из них на рыболовство приходится 45 тысяч тонн, рыбоводство – 7,4 тысячи тонн, импорт – 43,5 тысячи тонн, экспорт – 30 тысяч тонн. По оценкам ученых, потенциал отечественных водоемов по выращиванию рыбы может достигать до 600 тысяч тонн в год.

Глава государства указал на необходимость развивать имеющиеся возможности. Министерству совместно со всеми областями поручено до ноября разработать и утвердить региональные программы развития рыбного хозяйства.

Большое внимание в ходе беседы было уделено экологической ситуации в регионах. По словам министра, в настоящее время совместно с общественностью разработаны дорожные карты по решению экологических проблем городов Алматы, Темиртау, а также Атырауской, Актюбинской, Павлодарской областей.

Президент поручил продолжить активную и эффективную работу по улучшению экологии и атмосферного воздуха в регионах страны с определением конкретных индикаторов.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о разработке проекта закона "Об ответственном отношении к животным". Глава государства отметил важность данного документа, в том числе в воспитательных целях для подрастающего поколения.

Магзум Мирзагалиев представил Главе государства план развития экологического туризма в национальных парках Казахстана. Реализация плана позволит привлечь до 70 млрд тенге частных инвестиций в сферу экологического туризма, создать до 4 тысяч новых рабочих мест.

Президент поставил задачу укрепления потенциала национальных парков, а также поручил продолжить работу по продвижению экологического туризма.

В ходе беседы также были затронуты вопросы геологоразведочной отрасли. Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости направить усилия на изучение и привлечение инвестиций с целью освоения малоизученных перспективных бассейнов Казахстана.

Кроме того, Магзум Мирзагалиев рассказал о проводимой работе по вводу орошаемых земель в регионах и строительству новых водохранилищ. Глава государства положительно оценил проводимую работу по вводу орошаемых земель, поручил ускорить переход к водосберегающим технологиям и цифровизации водной отрасли.

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