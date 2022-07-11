Токаев дал поручения по решению проблем в социально-трудовой сфере в Казахстане

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра труда и социальной защиты населения Тамару Дуйсенову, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Президент заслушал информацию о работе министерства, в том числе по вопросам пенсионного обеспечения и разработке Социального кодекса.

Касым-Жомарту Токаеву были представлены подходы к формированию новой социальной политики, которая будет направлена на повышение уровня благополучия каждой казахстанской семьи и создание условий для обеспечения продуктивной занятости.

Тамара Дуйсенова ознакомила Президента с планами по созданию Цифровой карты семьи, развитию Портала социальных услуг и Информационной системы социального казначейства. Учитывая изменения в геополитической обстановке и рост давления на рынок труда, Главой государства рассмотрены планы развития миграционной политики.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по решению актуальных проблем в социально-трудовой сфере.

Отдельно Главой государства отмечена необходимость повышения эффективности программ занятости для молодежи, совершенствования механизмов системы социальной защиты.