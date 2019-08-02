Президент
Токаев дал ряд поручений новому акиму Шымкента
Глава государства принял акима города Шымкента Ерлана Айтаханова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт Президента РК.
"Президент ознакомился с планом по строительству дорог в поселках, присоединенных к городу, обеспечению их газом, электроэнергией и питьевой водой", – говорится в сообщении.
В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев дал Ерлану Айтаханову ряд конкретных поручений по повышению качества жизни горожан.
30 июля распоряжением главы государства акимом Шымкента назначен Ерлан Айтаханов.