Токаев дал ряд поручений новому акиму Шымкента

"Президент ознакомился с планом по строительству дорог в поселках, присоединенных к городу, обеспечению их газом, электроэнергией и питьевой водой", – говорится в сообщении.В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев дал Ерлану Айтаханову ряд конкретных поручений по повышению качества жизни горожан.30 июля распоряжением главы государства акимом Шымкента назначен Ерлан Айтаханов.