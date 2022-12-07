Токаев дал ряд поручений в связи с ЧП в Экибастузе

Предстоит принять конкретные решения для кардинального изменения сложившейся плачевной ситуации как в Экибастузе, так и в других населенных пунктах, а также решить вопросы, касающиеся приватизированных энергетических активов и ответственности их собственников.

Фото: akorda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад премьер-министра о ходе ремонтных работ в Экибастузе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.

Сообщается, что принятые меры позволили вывести город из критического состояния. На месте находится первый заместитель премьер-министра Роман Скляр, которому поручено осуществлять оперативное руководство работами по восстановлению теплообеспечения жилых домов. Эти работы близятся к завершению.

Глава государства возложил на Правительство задачу провести тщательный анализ просчетов, допущенных при подготовке городов страны к зимнему отопительному сезону.

Правительству поручено принять конкретные решения с целью кардинального изменения сложившейся плачевной ситуации как в Экибастузе, так и в других населенных пунктах.

Кроме того, предстоит решить вопросы, касающиеся приватизированных энергетических активов и ответственности их собственников. Президент подчеркнул, что вся работа Правительства и правоохранительных органов находится под его личным контролем.