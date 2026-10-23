Токаев: День Республики – это уникальный общенациональный праздник

Президент

Глава государства выступил на торжественном мероприятии по случаю Дня Республики, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

- День Республики – это уникальный общенациональный праздник, который объединяет всех наших граждан. Суверенитет и Независимость – наше самое дорогое достояние, наивысшие ценности! Поэтому сохранение и укрепление нашей государственности – наш священный долг. Благодаря твердой воле и стойкости наших предков мы обрели Суверенитет. Память о героях, отдавших жизнь за Независимость и самоотверженно сражавшихся за свободу, навсегда останется в наших сердцах. Старшее поколение выдержало все удары судьбы, преодолело трудности и опасности, продолжая упорно трудиться на благо страны.

Все наши соотечественники, особенно молодежь, начали глубоко понимать историю своей страны, относиться к ней с истинным уважением. Это весьма позитивная тенденция. Действительно, историю нельзя рассматривать однобоко. Наше прошлое – это летопись великих побед, славного наследия и непревзойденных традиций. Богатая событиями история нашей страны написана отважными, преданными своему делу, яркими личностями. Их жизнь и идеалы служат примером для подрастающего поколения. В конечном счете, наша страна крепнет благодаря государственникам, патриотам, интеллигентным, ответственными и трудолюбивым людям, - сказал Президент.

#Токаев #поздравление #День Республики

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