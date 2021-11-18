Токаев: Дипломатическая служба нуждается в хорошей встряске

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании коллегии Министерства иностранных дел РК заявил, что дипломатическая служба нуждается во встряске и относится к числу наиболее консервативных структур, передает Kazpravda.kz
.
Глава государства заявил о формировании обновленного облика казахстанской дипломатии.
"Наша дипломатическая служба нуждается в хорошей встряске. Уход квалифицированных специалистов из МИД ослабляет его кадровый потенциал, становится серьезным вызовом. Не понаслышке знаю, что МИД относится к числу наиболее консервативных структур. С одной стороны, здесь есть положительная сторона в плане сохранения традиций, формирования узкой группы профессиональных дипломатов», – считает Токаев.
Президент отметил, что, с другой стороны, множество образованных, толковых молодых людей, которые хотят служить стране, сталкиваются с непреодолимой стеной при трудоустройстве в министерство. По мнению Токаева, необходимо исправить сложившуюся ситуацию.
Он добавил, что дипломатической службе нужны эрудированные, открытые и патриотично настроенные профессионалы. Кроме того, Президент отметил, что дипломаты, представляющие Казахстан, должны владеть не только иностранными языками, но, прежде всего, государственным языком.